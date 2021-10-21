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В ВОЗ назвали количество рискующих не справиться с задачей привить 40% населения стран
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Свыше 80 государств рискуют не справиться с поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) задачей обеспечить к концу текущего года охват не менее 40% населения прививками от коронавируса, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
Во время своей речи он напомнил, что ВОЗ поставила ранее в качестве цели добиться 40-процентного охвата вакцинацией от COVID-19 населения в каждом государстве к концу 2021 года, передает ТАСС.
По его словам, «82 страны рискуют не достичь этой цели и для трех четвертей из них это связано просто с недостаточными поставками». У четверти государств «имеются определенные ограничения в их способности осваивать вакцины, и мы работаем над этими проблемами», заключил глава ВОЗ.
Ранее Гебрейесус заявил, что число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год.
Намеренно заразившая себя и родных коронавирусом женщина умерла в Москве
Жительница Москвы умерла от коронавируса, ранее она якобы специально заразила себя и родственников, рассказал медицинский директор клиники «Семейная» Павел Бранд.
Бранд рассказал об этом в Facebook. Он опубликовал переписку своего знакомого, 42-летняя одноклассница которого, как утверждается, хотела заразить «в легкой форме» всех членов своей семьи, передает РИА «Новости».
Женщина считала, что для легкого течения болезни якобы необходимо заразиться коронавирусом от того, кто переносит его в легкой форме.
Из переписки следует, что она вместе с двумя дочками пошла к заболевшей подруге. В итоге вся семья, в том числе и ее муж, заразились коронавирусом. Сама женщина серьезно заболела, но долго не хотела обращаться за помощью к медикам и позднее умерла в больнице.
В данный момент ее младшую дочь перевели из реанимации, муж покойной и вторая дочь перенесли инфекцию в легкой форме.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о фиксировании единичных случаев формы коронавируса AY.4.2 в России. До этого сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Собянин объявил 11 дней с 28 октября нерабочими в Москве
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В связи с распространением коронавируса в Москве вводятся нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября, следует из указа мэра столицы Сергея Собянина.
«В соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 «Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре – ноябре 2021 г.» установить в городе Москве с 28 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни», – говорится в указе на портале мэра столицы.
По словам Собянина, ситуация с коронавирусом в Москве продолжает развиваться по худшему сценарию.
Отмечается, что в этот период должна быть приостановлена работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других.
В частности, приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других, за исключением продажи лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости. Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
При этом рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд. Не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Кроме того, приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы, за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.
Согласно указу, медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. Для дошкольников, которых не с кем оставить дома, в городских детских садах будет организована работа дежурных групп. Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
Отмечается, что театры и музеи могут продолжать работу, однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более чем на 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
При этом запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.
Вместе с тем Собянин отметил, что в связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Однако блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних шести месяцев либо прошедших вакцинацию.
Театры и музеи продолжат работу с обязательным использованием QR-кодов, защитных масок и максимальной 70-процентной заполняемостью помещений. Кроме того, с 8 ноября вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
«Давайте отдохнем немного и поможем сохранить жизни и здоровье многих людей. А затем город сможет вернуться к обычной жизни. Подумайте, как провести незапланированный отпуск с максимальной пользой для себя и своей семьи. Почаще бывать на свежем воздухе в парке рядом с домом или пожить на даче – это хорошие идеи», – заявил Собянин.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября текущего года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты.
Ранее Путин во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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Иммунолог предупредил об опасности частой ревакцинации
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Слишком частая ревакцинация может вызвать иммунологический паралич, поэтому прививку повторно нужно ставить минимум через полгода, заявил президент Российского научного общества иммунологов академик Валерий Черешнев.
Он рассказал, что ревакцинация нужна для того, чтобы клетки иммунной памяти, которые несут в себе информацию для деления и для накопления цитотоксических лимфоцитов, были стимулированными, всегда были готовы защитить организм от вируса.
«Чем грозит частая вакцинация? Это тоже установлено классиками <...> - развивается иммунологический паралич», – цитирует Черешнева ТАСС.
Эксперт заявил, что применять вакцину часто нельзя. Он привел в пример случаи, когда люди делали прививку по семь раз, либо через каждый три-четыре недели. Черешнев отметил, что это истощает иммунитет, на фоне гипериммунизации возникнет обратный эффект – развивается вторичный иммунодефицит.
Ранее в Кремле заявили, что для регистрации вакцины «Спутник V» в Европе остались лишь технические формальности. Помощник президента Дмитрий Песков отметил, что регистрация в ближайшее время должна быть завершена.
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Власти Воронежа о предельной перегруженности кладбищ из-за COVID
Кладбища в Воронеже работают на пределе возможностей из-за увеличения числа смертей из-за коронавируса, сообщило правительство области.
«Администрация городских кладбищ Воронежа работает на пределе кадровых и организационно-технических возможностей», – передает сообщение властей региона РИА «Новости».
По данным статистики по Воронежу, без учета районов области, до 2021 года в месяц на кладбищах города появлялось в среднем 700 захоронений. «В 2021 году статистика меняется. Январь 2021 – более 900. Февраль 2021 – почти 800. Март 2021 – более 900. С июля 2021 – свыше 1000. Октябрь 2021 – 1070 (только за первые пять дней октября – 282)», – заявили в администрации.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
Россиянам рекомендовали в нерабочие дни остаться дома
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В ведомстве попросили россиян воздержаться от поездок в период нерабочих дней, по возможности оставаться дома, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
«Нерабочие дни могут положительно сказаться на эпидемиологической ситуации с коронавирусом, если ограничить контакты. Например, в этот период стоит отказаться от посещения и приема гостей, длительного общения в закрытых помещениях, сократить необязательные поездки», – говорится в релизе, опубликованном на сайте ведомства.
Отмечается, что из-за сложной эпидемиологической обстановки лучше остаться дома, отказаться от посещения массовых мероприятий и мест с большим скоплением людей.
Если все же придется отправиться в поездку, то следует помнить о мерах безопасности, которые необходимо строго соблюдать. Речь идет об использовании защитных масок, антисептиков, перчаток, добавили в ведомстве.
Личные контактны необходимо максимально ограничить, по возможности пользоваться услугами службы доставки товаров.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал
указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
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Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях формы коронавируса AY.4.2 в России
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Разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 обнаруживается в единичных случаях в России, отечественные вакцины достаточно эффективны против нее, заявил глава научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«Да, вариант AY.4.2 линии «дельта» уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных VGARus. В некоторых кругах новый геновариант называют «дельта плюс», но это же название ранее относилось к другому варианту, и потому сейчас происходит некоторая путаница», – передает РИА «Новости» слова Хафизова.
Он уточнил, что вариант AY.4.2 – одно из множества ответвлений линии «дельта», которое, вероятно, имеет ряд преимуществ перед исходной и остальными версиями вируса. Насколько новый вариант более заразен, сказать пока сложно, ученые исследуют этот вопрос.
«Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах», – подчеркнул Хафизов.
По его словам, разновидность штамма коронавируса «дельта» AY.4.2 может постепенно начать вытеснять старую версию штамма, но вряд ли это произойдет стремительно. «Появление изначальной версии «дельта» уже вызвало серьезный рост заболеваемости, и AY.4.2 может придать еще один дополнительный толчок в подъеме заболеваемости. Единственное, что может помочь противостоять новому варианту, – только вакцинация, особенно у тех лиц, кто еще не переболел коронавирусной инфекцией», – сказал Хафизов.
По его словам, данные зарубежных исследователей показывают, что данная линия коронавируса может быть примерно на 10% более заразной, чем «дельта».
Хафизов отметил, что применяемые в настоящее время в России вакцины против коронавируса достаточно эффективны и против разновидности штамма коронавируса «дельта» AY.4.2. «Не настолько сильно отличается, чтобы кардинально изменить способность связывания с антителами. И если судить по тому, что у него есть мутации именно в S-белке, то скорее всего он больше связан именно с заразностью, а не с тяжестью протекания заболевания», – сказал Хафизов.
Напомним, сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Выступавший против обязательной вакцинации экс-глава ЦИК Латвии умер от COVID
Бывший председатель ЦИК Латвии, сооснователь партии «Латвия на первом месте» Арнис Цимдарс умер от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщают СМИ.
Партия Цимдарса выступает против обязательной вакцинации от коронавируса. Ему было 59 лет. Он возглавлял ЦИК страны с 1997 года до 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на LTV.
Напомним, правительство Латвии объявило о введении в стране жестких ограничений из-за коронавируса с 21 октября до 15 ноября. Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19, на миллион жителей за неделю в стране было зафиксировано 7679,97 случая заражения.
В АТОР рассказали о росте спроса на зарубежные туры
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Рост продаж туров в Египет по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
«Все, что происходит вокруг коронавируса, похоже на волны. Вчера был шквал звонков и заявок на каникулярный период, те самые 28 октября – 7 ноября. Вчера был взлет заявок по России, в первую очередь он коснулся Черноморского побережья, потому что там теплее. А сегодня все замерло, новых заявок нет, поэтому мы не можем сказать, приведут ли нерабочие дни к росту спроса, потому что заявка – это еще не покупка», – передает ее слова РИА «Новости».
По словам Ломидзе, спрос растет на путешествия за рубеж. «Это Египет, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Доминикана. Цены на туры в Египет пока нечартерные, но спрос очень высокий, и это направление сейчас на первом месте по количеству бронирований. Рост продаж по сравнению с прошлой неделей составляет 5-10%», – сказала она.
«На рынке противоречивое положение: сначала все собрались куда-либо ехать, а потом ограничения, увеличение заболевших и так далее, и люди начали думать. По зарубежным направлениям эта амплитуда не такая большая, чем по внутренним, но она тоже имеет место быть», – заявила руководитель ассоциации.
Сейчас туроператоры столкнулись с двумя группами проблем: новые заявки и продажи туров по России, а вторая группа – туристы, которые купили путевки и собирались поехать отдыхать.
«Туристы задают сегодня очень много вопросов по возвратам туров, но помня, что было в Краснодарском крае этим летом, наши туроператоры сказали, что «туристы привыкли и резких шагов не делают». Путешественники предполагают, что могут быть дополнительные разъяснения, еще какие-то изменения. На данный момент аннуляций нет, но есть огромное количество вопросов», – заключила Ломидзе.
Как вы относитесь к введению нерабочих дней для борьбы с COVID-19?
Ранее сообщалось, что президент подписал указ о введении нерабочих дней в период с 30 октября по 7 ноября с сохранением заработной платы работникам. Меры введены из-за увеличения числа зараженных коронавирусом в стране.
ВОЗ подтвердила переход к финальной стадии процедуры одобрения «Спутника V»
Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что процедура одобрения российской вакцины «Спутник V» от коронавируса продолжается, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.
Как указали в РФПИ, ВОЗ подтвердила, что процедура одобрения «вступает в завершающую стадию». В ближайшее время инспекторы ВОЗ посетят Россию, чтобы «собрать все необходимые данные по вакцине», передает ТАСС.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил: «ВОЗ только, что объявила что они возобновляют свое рассмотрение «Спутник V», мы ожидаем, что группа инспекторов в скором времени приедет в Россию». В РФПИ рассчитывают на «одобрение вакцины со стороны ВОЗ в ближайшие месяцы», передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.
Дмитриев добавил, что «штамм «дельта» действительно показал людям, насколько опасен коронавирус». По его мнению, «уровень вакцинации в России достигнет 60% населения в ближайшие пару месяцев».
Сама ВОЗ также подтвердила, что решение по российской вакцине в рамках процедуры ее возможного включения в реестр средств для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL) будет принято после проведения «завершающей инспекции» в России. В документе, озаглавленном «Статус вакцин от COVID-19 в оценочной процедуре ВОЗ в рамках EUL», отмечается, что по «Спутнику V» «процесс возобновился».
Напомним, «Спутник V» зарегистрировали около 70 стран с общим населением более 3,7 млрд человек, или около половины населения Земли. РФПИ заключил соглашения о производстве «Спутника V» более чем с 20 ведущими производителями в 14 странах, в том числе с производителями из Индии, Китая, Южной Кореи, Аргентины, Мексики и ряда других стран.
Названы помогающие при постковидном синдроме растения
После коронавируса многие чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли; помочь организму могут некоторые травы, рассказал травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.
При проблемах со сном Юровский посоветовал принимать пустырник, но следует помнить, что эта трава будет давать сонливость и в дневное время. Исключение – люди, испытывающие нервную возбудимость, днем они будут чувствовать себя нормально, передает «Вечерняя Москва».
«Если же человек испытывает стрессовые состояния, то пустырник не особо подходит. В этом случае лучше применять перечную мяту. Она поможет сохранить сознание и при этом успокоиться. Эта трава подходит для каждодневного использования. Можно любой вид мяты использовать, но именно в перечной содержится ментол. Он также оказывает и спазмолитическое действие. В некоторых случаях это неплохо помогает при головных болях», – сказал травник.
Также одним из самых простых средств, понижающих нервную возбудимость и благотворно влияющих на сон, эксперт назвал семена укропа. Их часто дают и детям. Это средство также можно заменить ромашкой. В обоих случаях необходима одна и та же дозировка: чайная ложка на стакан кипятка.
Чтобы избавиться от депрессивного состояния, следует пить чаи с мелиссой лимонной и зеленый иван-чай, порекомендовал Юровский.
К постковидному синдрому относят и сильную слабость после выздоровления, в таком случае понадобятся бодрящие средства: «Тонизирующим средством могут стать «цветы» сосны. Чаще всего из них делается настойка, либо смешивают пыльцу с медом. Это средство хорошо использовать осенью. Оно быстро дает энергию. При наличии нескольких неприятных симптомов (например, слабость и нарушение сна) можно комбинировать травы. Утром принимать тонизирующие, вечером – успокаивающие. Смешивать их я не советую».
Также Юровский рассказал, с помощью чего можно быстрее восстановить легкие после бронхита и пневмонии. В этом случае применяются следующие травы: бедренец камнеломковый и корень солодки.
Для повышения иммунитета в осенний период отлично подойдут шиповник, лист смородины, медуница, лабазник вязолистный.
Среди полезных «окультуренных» трав, которые есть на дачных участках многих россиян, эксперт также назвал шалфей и монарду. Употреблять фиточаи травник посоветовал за полчаса до еды и как минимум два раза в день: перед завтраком и ужином.
Ранее ученые выделили новый диагноз после острых форм COVID-19: синдром постковидной тахикардии.
Большинство россиян поддержало меры против коронавируса
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Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«64% наших сограждан скорее поддерживают обязательную вакцинацию от коронавируса всех работников медицинских организаций (31% скорее не поддерживают)», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР, одобряют 56% опрошенных, а 40% – скорее не поддерживают. При этом среди вакцинированных россиян меру поддерживают 74% и не поддерживают 24%.
55% скорее поддерживают требования по вакцинации до 80% сотрудников предприятий и организаций (40% – скорее не поддерживают).
Также опрошенные рассказали, как они отнесутся к тем или иным мерам в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации.
«73% скорее поддержат предоставление работникам, проходящим вакцинацию, двух выходных дней за каждый компонент вакцины (21% – скорее не поддержат); 68% скорее поддержат обязательную вакцинацию от коронавируса работников федеральных органов исполнительной власти, государственных учреждений, предприятий и корпораций, включая силовые структуры (26% скорее не поддержат); 64% скорее поддержат продажу авиабилетов для поездок в другие страны, а также в другие регионы России только при наличии документа (QR-кода), подтверждающего вакцинацию от коронавируса, ранее перенесенное (в течение полугода) заболевание или отрицательный результат теста ПЦР (32% скорее не поддержат)», – сказано в сообщении.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 19-20 октября методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо ошибки выборки, смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии.
В Британии заявили, что нет оснований считать новый штамм коронавируса особо опасным
Распространение нового штамма коронавируса в Великобритании пока не дает оснований считать, что он представляет повышенную угрозу, заявил на пресс-конференции в Лондоне глава Минздрава Соединенного Королевства Саджид Джавид.
«COVID-19 мутирует, как и все вирусы, и мы постоянно выявляем новые штаммы. Среди них новый вариант дельта-штамма, который известен под названием AY.4.2 и в настоящий момент распространяется. Хотя пока нет каких-либо оснований считать, что AY.4.2 представляет повышенную угрозу, следующий штамм или штамм, который появится после него, может оказаться более опасен», – приводит сообщение ТАСС. Джавид призвал британцев активно вакцинироваться и делать бустерные прививки в связи с наступлением холодов.
Он напомнил, что за последнюю неделю число новых случаев заражения коронавирусом в Великобритании выросло на 16%, а количество госпитализированных – на 10% по сравнению с предыдущим семидневным периодом.
«Мы внимательно изучаем статистику и пока не будем переходить к плану Б, включающему меры сдерживания инфекции», – сказал Джавид.
Он подчеркнул, что правительство вернет отмененные 19 июля ограничения и требование носить маски в помещениях, если системе здравоохранения станет сложно справляться с нагрузкой.
Ранее сообщалось, что в Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса – AY.4.2.
Эксперт рассказал о возникшей из-за антипрививочников и ковид-диссидентов проблеме
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«Среди россиян, в том числе имеющих ученую степень, есть большое количество мракобесов, отрицающих вакцинацию. Именно такое отношение во многом стало причиной увеличения числа заболевших», – сказал газете ВЗГЛЯД бывший сенатор Франц Клинцевич, комментируя сообщения о росте числа случаев COVID-19.
«Когда было только пять тысяч заболевших в сутки, мы удивлялись и опасались за себя и своих родных, теперь же мы имеем из-за таких людей 36 тысяч заболевших в день, а выздоравливают ежедневно сейчас только около 18 тысяч человек», – отметил глава Российского союза ветеранов Афганистана, бывший сенатор Франц Клинцевич.
Собеседник подчеркнул – противникам вакцинации следует вспомнить, что в свое время Россия успешно победила оспу, тиф и другие серьезные заболевания с помощью вакцинации. «Более того, из-за того, что эти «ковид-диссиденты» дезорганизовывают и дезинформируют людей, у нас возникает новая проблема – мошенники, выдающие поддельные сертификаты о вакцинации», – говорит собеседник, добавляя, что «за такие преступления нужно ужесточать уголовную ответственность».
«Вакцинация не гарантирует отсутствия возможности заразиться коронавирусом, но человек переболеет в легкой форме и останется жив, – считает Клинцевич. – Президент отмечал, что «у нас есть только два пути преодолеть инфекцию – вакцинироваться или переболеть. При этом надо помнить, что из тех, кто заболеет, выживут не все».
«Это вопрос жизни и смерти, поэтому надо людям разъяснять пользу вакцинации. Антипрививочники или «антиваксеры», те, кто говорит про «недоказанность клинического эффекта», «чипирование» и другие глупости, просто враги страны, – уверен он. – Конечно, в зависимости от особенностей организма люди по-разному переносят вакцину и саму болезнь, но надо просто примириться с мыслью о том, что дальше мы будем жить в этой парадигме, коронавирус никуда не уйдет. Спасение одно – вакцинация».
«В этих условиях руководство нашей страны приняло стратегическое решение, введя нерабочие дни. Ситуация с заболеваемостью сложная, и каждый человек должен об этом задуматься», – заключил Клинцевич.
Как вы относитесь к позиции антипрививочников?
Меры по предотвращению распространения коронавируса поддерживает
большинство россиян: в частности, более половины (56%) считают необходимым допуск граждан на массовые мероприятия и другие общественные места только при наличии документа (QR-кода) о вакцинации, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
В среду вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что наиболее критическая ситуация по заболеваемости коронавирусом наблюдается в Курской и Оренбургской областях, Республике Коми, Татарстане и Мордовии. Тем временем Роспотребнадзор сообщил о фиксации в России новой формы коронавируса AY.4.2 – варианта штамма «дельта», ранее получившего распространение в Великобритании.
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В России выявили 36,3 тыс. случаев коронавируса за сутки
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За минувшие сутки в России выявили 36339 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 8 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 36339 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 8,9% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 7897, Санкт-Петербурге – 3280, Московской области – 2318.
Всего в стране выявили 8 131 164 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 7 091 607 человек, из них за сутки вылечились 25 895 человек.
Также за сутки зафиксировано 1036 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 227 389 человека.
Накануне, 19 октября, в России выявили 34073 случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев выросло на 2266.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Подмосковье решили ввести новые ограничения по коронавирусу
В Московской области вводятся новые ограничения по коронавирусной инфекции, об этом идет речь в постановлении губернатора региона Андрея Воробьева.
«С 28 октября по 7 ноября в Московской области устанавливаются нерабочие дни, во время которых приостанавливается работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров и закусочных, кроме предприятий общепита, работающих на вынос и доставку», – цитирует документ телеканал 360.
Согласно постановлению, приостанавливается работа объектов розничной торговли и торговых центров, остаются работать аптеки, продовольственные магазины и магазины дистанционной торговли.
Ограничения вводятся и против организаций, оказывающих бытовые услуги и предусматривающих очное посещение салонов красоты, косметических салонов, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун.
Также приостанавливается работа концертных залов, цирков, в том числе в целях проведения репетиций творческих коллективов, зоопарков, детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лагерей дневного пребывания и других мест для детей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября.
До этого президент России Владимир Путин поддержал предложение о нерабочей неделе в России с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. При этом при необходимости нерабочие дни можно будет продлить и после 7 ноября, подчеркнул президент. Главам регионов с тяжелой ситуацией предложено вводить нерабочие дни досрочно – уже с 23 октября. Также готовится новый пакет господдержки для бизнеса.
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