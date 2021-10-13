В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 до самой низкой отметки

Число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.

Отмечается, что это число все же остается очень высоким – почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное количество случаев может быть и вовсе выше, подчеркнул Гебрейесус.

По его словам, смертность начала снижаться во всех регионах, кроме Европы, где есть страны, столкнувшиеся с новыми волнами коронавируса и скачком смертей.

Отмечается, что смертность высокая там, где у населения нет доступа к вакцине от COVID-19. По данным ВОЗ, в мире инфицировано 238 229 951 человек, а скончались с начала пандемии уже 4 859 277.

Ранее глава ВОЗ потребовал остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, так как вакцины не хватает жителям Африки. Он назвал происходящее несправедливым, сказав, что пандемию коронавируса не оставить, прививая один континент.