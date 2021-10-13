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В ВОЗ заявили о снижении смертности от COVID-19 до самой низкой отметки
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Число новых смертельных случаев от коронавируса в мире уменьшается, этот показатель находится сейчас на самом низком уровне почти за год, заявил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Число случаев смерти от COVID-19, о которых поступают сообщения, продолжает уменьшаться и находится сейчас на самом низком уровне почти за год», – цитирует главу ВОЗ ТАСС.
Отмечается, что это число все же остается очень высоким – почти 50 тыс. случаев за неделю, а реальное количество случаев может быть и вовсе выше, подчеркнул Гебрейесус.
По его словам, смертность начала снижаться во всех регионах, кроме Европы, где есть страны, столкнувшиеся с новыми волнами коронавируса и скачком смертей.
Отмечается, что смертность высокая там, где у населения нет доступа к вакцине от COVID-19. По данным ВОЗ, в мире инфицировано 238 229 951 человек, а скончались с начала пандемии уже 4 859 277.
Ранее глава ВОЗ потребовал остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, так как вакцины не хватает жителям Африки. Он назвал происходящее несправедливым, сказав, что пандемию коронавируса не оставить, прививая один континент.
Захарова высмеяла заявление о вине RT в срыве вакцинации в США
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление «Голоса Америки*» о том, что в провале кампании вакцинации в США якобы виновата Россия.
По словам Захаровой, в США «кажется, нашли наконец виновных в том, что национальная кампания по вакцинации против коронавируса провалилась». Вину «за то, что почти 60% республиканцев и 15% демократов не хотят прививаться» возложили на RT. «Заметили ли они (журналисты) хоть раз комментарии главного редактора Маргариты Симоньян о необходимости вакцинации? Нет, конечно», – заявила Захарова в Facebook.
Захарова предположила, что подобные утверждения, видимо, свидетельствуют о популярности RT среди сторонников Республиканской партии США. «Что ж, мы и не знали, что наши СМИ пользуются таким спросом среди «ястребов» американского политического спектра», – отметила она.
Статью «Голоса Америки*» Захарова назвала «образцовым примером манипуляции данными». Так, заголовок («Американские антипрививочники и российская «фабрика троллей» мешают бороться с коронавирусом в США») и подзаголовок («Эксперты подчеркивают, что иностранные игроки продолжают распространять в США дезинформацию о вакцинах»), как отметили в МИДе, «кричат» о «вине» Москвы. Однако «в самом материале об этом написано в конце, как всегда, без каких-либо доказательств». При этом значительная часть статьи «посвящена неоднозначным заявлениям племянника 35-го президента США Джона Фицджералда Кеннеди о том, что вакцина может убить, и антинаучным настроениям евангельских христиан».
«А в том, что в США продолжается разгул пандемии, виновата все равно лично Марго, – заявила Захарова, которую «немного пугает, что фамилия Кеннеди и название телеканала RT появились в одном материале недалеко друг от друга». – Совпадение, думаю. А то, знаете ли, за 50 лет виновных в его убийстве не нашли...».
Напомним, рейтинг президента США Джо Байдена рекордно обвалился. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объясняет падение популярности главы государства коронавирусом.
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Британская газета извинилась перед Россией за статью о вакцине
Газета Daily Express принесла извинения за публикацию материла о том, что Россия якобы украла формулу вакцины AstraZeneca для создания собственного препарата «Спутник V», изначально статья была опубликована в таблоиде The Sun.
Материал британской The Sun о «краже» формулы перепечатали у себя и другие СМИ, в том числе Daily Express.
«В статье от 11 октября 2021 года ошибочно предполагалось, что «согласно новым сообщениям, Россия скопировала формула вакцины AstraZeneca и использовала ее для создания собственной вакцины». Мы обратили внимание, что это ошибочная информация, так как разработчик вакцины Sputnik V – Центр Гамалеи публично известно», – цитирует сообщение издания РИА «Новости».
Daily Express признала, что в статье содержались и другие недостоверные сведения. В качестве извинения газета опубликовала заявление Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который ранее назвал публикацию материала «фейком и вопиющей ложью».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Глава МИД Сергей Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
Пожилым москвичам предложили 10 тыс. рублей за вакцинацию от COVID
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Вместо подарочных наборов «С заботой о здоровье» за вакцинацию пожилые москвичи теперь смогут получить денежную компенсацию в размере 10 тыс. рублей, постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин.
В сообщении пресс-службы мэра столицы говорится, что «правительство Москвы установило компенсационную выплату пожилым гражданам – участникам программы дополнительного стимулирования вакцинации от COVID-19».
С 12 октября вместо подарочных наборов желающие смогут получить компенсационную выплату в размере 10 тыс. рублей. Для этого нужно подать заявление в любой центр социального обслуживания Москвы, при себе необходимо также иметь паспорт гражданина России, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор.
С 23 июня по 31 декабря 2021 года в рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы «С заботой о здоровье».
В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторную вакцинацию в указанный период. В подарочный набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия, особенно в периоды активизации вирусных инфекций.
С начала проведения акции подарочные наборы получили уже свыше 240 тыс. московских пенсионеров.
Ранее власти Москвы решили назначить медикам стимулирующие выплаты за вакцинацию.
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Захарова призвала британские СМИ извиниться перед создателями «Спутника V»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала все британские издания, опубликовавшие информацию о якобы украденной Россией у AstraZeneca формуле вакцины от коронавируса, принести извинения разработчикам препарата «Спутник V».
Захарова написала в Telegram, что «у журналистов как минимум одного из изданий – Daily Express, кажется, хватило порядочности и остатков совести, чтобы принести свои извинения», но «желтушной The Sun, как первоначальному источнику дезы, видимо, просить прощения не с руки, они ограничились внесением коррективов в первоначальный текст издания, приведя цитату из заявления РФПИ».
«Удосужились, так сказать. Если профессиональная порядочность, основанная на журналистских стандартах, не стала окончательно пустым звуком для британских изданий, у них еще есть шанс сохранить некое подобие чести и уважения к читателю и принести свои извинения российским разработчикам вакцины», – указала она.
Также к изданиям, опубликовавшим фейки о «Спутнике V», относятся Independent, Edinburgh Evening News и другие СМИ, «называть которые авторитетными было бы теперь весьма опрометчивым поступком».
Захарова предложила изданиям альтернативный вариант развития событий в случае отсутствия извинений: «Или пойдем путем заявлений? У меня все готово, осталось нажать «красную кнопку», и рубрика «Антифейк» пополнится новыми проштампованными скринами лживых публикаций. Подождем».
По словам дипломата, когда этот фейк появился в СМИ, МИД даже не стал комментировать его или публиковать опровержения.
«Исходили из того, что англичане разберутся сами, чем их информационно кормят. (Глава МИД) Cергей Лавров, отвечая на соответствующий вопрос СМИ, отметил, что мы уже ничему не можем удивляться, когда дело касается информации от британских таблоидов», – отметила она.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun, написавший о якобы «краже» российскими спецслужбами формулы вакцины AstraZeneca, является глубоко ненаучным изданием.
Лавров заявил, что обвинения британских СМИ в том, что Россия якобы «украла» формулу вакцины от коронавируса AstraZeneca, являются голословными.
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Число одновременно болеющих COVID россиян в ноябре может достигнуть миллиона человек
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Количество россиян, заразившихся коронавирусом, через месяц может превысить один млн человек, а ежедневное количество зафиксированных случаев будет варьироваться от 26,8 до 35,8 тыс., сообщил заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем, руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ Виктор Захаров.
Исследователи рассматривают несколько сценариев распространения COVID-19 в России. Самый плохой предполагает, что к 10 ноября число болеющих россиян достигнет 1 миллиона человек, наиболее позитивный прогноз – 920 тыс. больных, передает ТАСС.
«Для того чтобы был спад заболеваемости, нужно значительно больше привитых, чем сейчас», – уверен Захаров.
Отмечается, что ученые создали математическую модель, получившую название CIR. Она учитывает общее количество заболевших, поправившихся и не выживших после ковида с начала пандемии, а также процентный прирост общего количества заболевших.
Специалисты также внесли в модель «характеристику динамического баланса эпидемиологического процесса» – показатель, который позволяет выявить зависимость значений общего числа выздоровевших и умерших на данный момент от общего количества выявленных случаев заболевания в прошлом.
«Мы как раз определяем эту закономерность – через сколько дней прошлые значения по количеству заболевших будут близки к нынешним значениям общего количества выздоровевших и умерших. <...> Оказалось, что этот показатель (именно он и называется «характеристикой динамического баланса») не очень сильно изменяется во времени, поэтому мы научились его вычислять и использовать, создавая прогнозы на <...> 31 день вперед», – объяснил Захаров.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо наращивать темпы вакцинации против COVID-19.
Глава ВОЗ потребовал прекратить «аморальную и несправедливую» ревакцинацию от COVID
Необходимо остановить ревакцинацию населения от коронавируса в богатых странах, поскольку вакцины не хватает в Африке и ряде других регионов, с таким требованием выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Когда у нас только 166 млн доз, сделанных в Африке, на 1,2 млрд населения, начать бустерную вакцинацию – это самое плохое, что мы как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала. Мир должен прийти в себя», – передает его слова РИА Новости.
Гебрейесус подчеркнул, что речь идет не обо всех бедных странах, а прежде всего об Африке.
Он пояснил, что целесообразно сейчас ревакцинировать людей с ослабленным иммунитетом. «Для остальных это аморально, нечестно, несправедливо, и это надо прекратить», – заявил глава ВОЗ.
Ранее глава ВОЗ призвал продлить мораторий на бустерные дозы вакцин от COVID-19.
Спектакли с Нонной Гришаевой отменили из-за подозрения на COVID-19
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Вахтанговский театр отменил два спектакля с участием актрисы Нонны Гришаевой «Люся. Признание в любви» в связи с подозрением на коронавирус у актрисы, сообщил директор театра Кирилл Крок.
«У нее был положительный тест на ковид. Чувствует себя прекрасно, находится дома. Через пять дней будет еще один тест сдавать», – сказал ТАСС Крок.
Он отметил, что последний тест был отрицательным, при повторном отрицательном тесте Гришаеву могут выписать. При этом директор театра уточнил, что актриса чувствует себя прекрасно и готова играть на сцене.
«Мы не хотим рисковать ни зрителями, ни партнерами, ни музыкантами, ни артистами, ни служащими театра, поэтому мы вынуждены два наших спектакля с ее участием были отменить», – сказал директор.
Спектакль «Люся. Признание в любви» был запланирован на 7 и 13 октября.
Ранее актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которую госпитализировали в Коммунарку, сообщила, что заболела коронавирусом и проходит лечение.
В РФПИ назвали возможные сроки регистрации «Спутника V» в ВОЗ
Разработчики российской вакцины «Спутник V» намерены получить одобрение препарата Всемирной организацией здравоохранения до конца года, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее старший научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан отмечала, что организация рассчитывает на скорое одобрение российского препарата, она подчеркивала, что это «очень хорошая вакцина».
До этого глава Минздрава Михаил Мурашко заявлял, что все барьеры, препятствовавшие регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), устранены, остались административные процедуры.
Названо условие для ревакцинации от коронавируса
Людям, которые привились от коронавируса полгода назад, стоит подготовиться к ревакцинации, рассказал иммунолог Николай Крючков.
«Нужно смотреть, какие противопоказания есть у вакцины и не изменилось ли за время с момента первой прививки ваше состояние здоровья. Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», – сказал он радио Sputnik.
По его словам, если говорить о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета.
«Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию. Не обязательно, но возможно», – уточнил иммунолог.
По мнению иммунолога, для любой прививки подходит правило: необходимо дождаться, пока состояние пациента стабилизируется, стадия обострения хронического заболевания завершится, и только тогда проводить вакцинацию. Вероятность дополнительных побочных эффектов невелика, уверен он.
При этом нужный для защиты от коронавируса уровень антител в организме сформируется не ранее, чем через две-три недели после ревакцинации. Так что в первое время после прививки следует избегать людных мест, советует кандидат медицинских наук.
«Общий принцип такой, что, когда вы ревакцинировались, сама доза начинает действовать не сразу, а через две-три недели, соответственно, в этот период вы не более защищены, чем до ревакцинации, и должны это учитывать. Если прошло много времени (после первичной вакцинации), антител у вас или нет, или очень мало. Условно, вы не в полной мере защищены. Специфический иммунитет срабатывает не сразу, поэтому рекомендовано где-то две-три недели беречься, чтобы доза бустера подействовала», – объяснил Крючков.
Ранее президент Владимир Путин обратил внимание на важность своевременной ревакцинации от коронавируса.
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В Калининградской области приостановили плановую медпомощь
Оказание плановой медицинской помощи приостановлено в Калининградской области на фоне сложной ситуации с пандемией коронавируса, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
«Ситуация с коронавирусом остается чрезвычайно сложной. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», – цитирует РИА «Новости» Кравченко.
Ранее власти Калининградской области решили ввести с 16 октября QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров.
Дана Борисова рассказала о «ковидной мафии»
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Телеведущая Дана Борисова заявила о существовании некой «ковидной мафии», из-за которой якобы в аптеках отсутствуют необходимые лекарства, назначаемые при коронавирусе.
Она сообщила о состоянии своей матери, которая сейчас находится в реанимации на аппарате ИВЛ с 75% поражением легких. По словам Борисовой, в больницу попросили привезти несколько препаратов для лечения. «Обзвонила аптеки в Москве, в наличии его (одного из препаратов – прим. ВЗГЛЯД) нигде нет, говорят, можно купить только у ковидной мафии, слышали о такой?» – спросила телеведущая у своих подписчиков в Instagram.
Однако в комментариях Борисову попросили «не придумывать про ковидную мафию».
«Эти лекарства свободно продаются в аптеках», – пояснила одна из подписчиц звезды.
«Дана, зачем вы делаете хайп на здоровье матери? Все эти препараты есть в аптеках», – подтвердили в комментариях.
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«У нас есть все эти препараты в аптеке и всегда были в доступе», – рассказали подписчики.
«Боже мой какой бред вы пишите! Все перечисленные препараты есть в наличие во всех аптеках», – продолжили подписчики.
Некоторые рассказали, что покупали перечисленные Борисовой лекарства «на днях».
Ранее сообщалось, что народный артист России Валерий Гаркалин, которого госпитализировали с коронавирусом, находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
В Калининграде решили ввести QR-коды для посещения торговых центров
Власти Калининградской области с 16 октября вводят QR-коды для посещения торговых центров и непродовольственных магазинов с торговыми залами площадью более 300 кв. метров, сообщил губернатор области Антон Алиханов.
«С 16 октября, с этой субботы, мы планируем обязать торгово-развлекательные центры, торговые центры и любые магазины занимающиеся торговлей непродовольственными товарами, с торговым залом более 300 квадратных метров, пускать покупателей только при предъявлении QR-кода [о вакцинации] и, соответственно, паспорта», – цитирует ТАСС Алиханов.
По его словам, наряду с приостановкой групповых занятий в учреждениях дополнительного образования в области будут остановлены групповые занятия спортом для жителей младше 18 лет, кроме сборных команд области или сборных команд России. Отмечается, что меры носят временный характер для увеличения темпов вакцинации от коронавируса.
К настоящему времени в области зафиксировано 58 106 случаев заражения коронавирусом, в том числе 285 – за прошедшие сутки.
Ранее власти Севастополя решили ввести с 15 октября режим QR-кодов для посещения общественных мест.
Иммунолог оценил эффективность введения экспресс-тестирования в школах
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Экспресс-тесты просты и достаточно точны, поэтому вполне могут стать необходимой ранней диагностикой во всех российских школах, что поможет вовремя прерывать цепочки заражений коронавирусной инфекцией, сказал газете ВЗГЛЯД иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в 10 школах будет проведено экспресс-тестирование учеников на коронавирус, поскольку дети чаще остальных переносят COVID-19 бессимптомно и в 1,5 раза чаще, чем взрослые, передают вирус родственникам. По итогам проекта и отработки алгоритма власти столицы будут рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных учреждениях.
«Экспресс-тесты (иммунохимические тесты) очень простые, напоминают обычный тест на беременность, который продается в любой аптеке. То есть любой человек на дому может его проделать. Здесь, естественно, исследуется не моча, а, например, слюна (в зависимости от вида теста). Сама по себе методика позволяет самостоятельно проводить диагностику, потому что все очень просто», – говорит Болибок.
Он подчеркивает, что такие тесты в школах легко могут проводить работающие там медсотрудники, а также при детских поликлиниках есть школьные и дошкольные отделения, врачи и медсестры которых вполне могли бы оказать помощь. Кроме того, исходя из количества учеников, для оперативности проведения этих тестов можно обучить учителей, которые помогали бы пройти тест младшеклассникам, а ученики старших классах могут пройти его самостоятельно, возможно под контролем врача или педагога на группу. Простота использования данного теста позволяет легко внедрить его во все учебные заведения страны.
«С моей точки зрения, это абсолютно правильно выверенное решение. Единственное, жалко, что это сделано сейчас, а не полгода-год назад, но тогда не было таких ресурсов. Это ранняя диагностика, которая направлена на оперативное выявление носителей коронавирусной инфекции, и, соответственно, быстрой изоляции цепочек передачи вируса», – объясняет врач.
Иммунохимический тест – это тест на белки коронавируса, продолжает специалист. То есть, за определенное время сам вирус уже может исчезнуть из организма, но белок, который производят зараженные клетки, может остаться, потому что он априори находится дольше в организме человека. Поэтому иммунохимические тесты считаются более чувствительными, а их эффективность равна 85 %, что сравнимо с ПЦР-тестами.
Тестировать школьников, по мнению иммунолога, следует каждую неделю, ориентировочно в среду-четверг, поскольку в выходные дети преимущественно находятся в контакте с родственниками и другими людьми, и их организму нужно время на проявление признаков заболевания. В ином случае, при заражении, например, в воскресенье, в понедельник тест попросту может не показать наличие вируса.
Также врач обратил внимание на то, что уже несколько дней ситуация с вирусом в стране держится примерно на одном уровне. «Согласно статистике заболеваемости коронавирусом в России, сказать, на каком этапе находится текущая волна, сложно. Однако пока мы не перекрыли предыдущий пик, который был в декабре прошлого года. Возможно, пик этой волны уже остановился, тогда на этом плато мы постоим, как это бывает обычно, недели четыре, а потом заболеваемость пойдет на спад», – полагает Болибок.
Кроме того, он отметил, что те ограничительные мероприятия, которые принимаются в различных регионах страны, безусловно эффективны, поскольку как минимум они дают выбор: привиться против COVID-19 и иметь право на посещение общественных мест, не создавая при этом угрозы другим гражданам, или изолироваться дома, взяв отпуск или перейдя на удаленный режим работы, чтобы также не создавать опасность в первую очередь для окружающих.
Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что помочь в борьбе с коронавирусной инфекции может не только вакцинация, но и ранняя диагностика заболевания, «чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений».
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В учреждениях культуры в Свердловской области решили ввести QR-коды
В Свердловской области с 8 ноября будут введены QR-коды для посещения учреждений культуры, салонов красоты и санаториев, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
«С 8 ноября QR-коды заработают в театрах и в филармониях, на концертных площадках, в кинотеатрах, ДК, в салонах красоты, в санаториях и на базах отдыха. С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор. Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились», — написал он в своем Instagram.
С 25 октября QR-коды заработают в первую очередь для чиновников: все все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни. «Срок действия – полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации», – отметил Куйвашев. Также в перечень войдут музеи, библиотеки, выставочные центры, спортивные объекты.
Кроме того, в каждом государственном и муниципальном учреждении должны быть предусмотрены специальные помещения, где будет вестись прием граждан, не имеющих прививки.
Напомним, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ограничительные мероприятия для россиян старше 65 лет сейчас действуют в 64 субъектах России.
Россия и ЕС решили провести консультации по взаимному признанию сертификатов о вакцинации
Россия и ЕС проведут серию экспертных консультаций для согласования основных параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса, сообщила пресс-служба Минздрава.
В ведомстве сообщили, что «состоялась очередная рабочая встреча в виртуальном формате представителей Минздрава России и Евросоюза», в ходе нее «стороны наметили ближайшие совместные шаги: будет проведена серия экспертных консультаций для согласования основных правовых и технических параметров взаимного признания сертификатов о вакцинации», передает ТАСС.
«Работа по взаимному признанию сертификатов направлена на устранение препятствий для передвижения граждан России на территории ЕС и наоборот. Двусторонние консультации по этому вопросу продолжатся», – отметили в министерстве.
В сентябре Минздрав направил в представительство Евросоюза документы, запрошенные европейской стороной в ходе предыдущей встречи, передает РИА «Новости».
Ранее в Италии не исключили признания вакцинации «Спутником V». Вместе с тем Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) сообщило, что может провести новые проверки в России при поступлении новых данных о вакцине «Спутник V».
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляла об ожидании предоставления от России полного пакета документов по вакцине «Спутник V». При этом в августе помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао отмечала, что «Спутник V» может получить одобрение ВОЗ в сентябре.
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