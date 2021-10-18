Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля

Международный коллектив ученых, в том числе из России, создал универсальный люминофор, который может стать основой приборов-сенсоров, применяемых в самых разных областях – от медицины до сельского хозяйства, рассказали в пресс-службе Сибирского федерального университета (СФУ, Красноярск).

Люминофором называется вещество, способное преобразовывать поглощаемую им энергию в световое излучение (люминесцировать). В данном случае речь идет о создании люминофора инфракрасного излучения с широким спектром действия, передает РИА Новости.

«Существующие на данный момент приборы с таким излучением – галогеновые лампы, лазерные диоды и лазеры суперконтинуума – имеют большой размер, потребляют много энергии и обладают низкой эффективностью. В свою очередь инфракрасные лампы на основе люминофоров со светодиодами малы в размерах и эффективны, однако проблема термостабильности в них не решена», – пояснил участник работы, доцент базовой кафедры физики твердого тела и нанотехнологий Института инженерной физики и радиоэлектроники СФУ Максим Молокеев.

По словам Молокеева, совместно с коллегами из Южно-Китайского технологического университета Гуанчжоу и Национального исследовательского центра синхротронного излучения города Синьчжу они предложили новый уникальный люминофор, который сочетает все перечисленные положительные характеристики, а также обладает хорошей термостабильностью.

Такой люминофор, по мнению авторов разработки, можно использовать в медицине для мониторинга здоровья пациентов, для анализа качества продукции, в сельском хозяйстве для выращивания растений, а также в биосенсорике.

Ранее уникальное свойство жидких кристаллов открыли и исследовали специалисты Сибирского федерального университета (СФУ) совместно с другими российскими учеными. По словам авторов, полученные результаты помогут создать новое поколение техники с немеханическим управлением пучком света, к которой относятся проекционные дисплеи и перестраиваемые лазеры.