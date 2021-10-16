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США не увидели нарушений в попытке эсминца пересечь российскую границу
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Тихоокеанский флот США заявил, что действия эсминца «Чейфи», который попытался нарушить российскую границу в Японском море, якобы соответствовали международному праву.
По версии США, Россия действительно «распространила уведомление морякам и летчикам в данной акватории позднее», но «в момент взаимодействия данное уведомление не действовало». США считают, что действия эсминца «осуществлялись в полном соответствии с международным правом и порядком». Тихоокеанский флот заявил, что США «продолжат летать, плавать и действовать там, где это позволяет международное право», передает ТАСС.
«Заявление от российского Минобороны по поводу взаимодействия двух кораблей наших военно-морских сил не соответствует действительности... Взаимодействие носило безопасный и профессиональный характер», – приводит РИА «Новости» текст заявления.
Американская сторона утверждает, что эсминец «проводил рутинные операции в международных водах Японского моря». Российский корабль приблизился к нему «на расстояние 65 ярдов» (примерно 59,4 м).
В пятницу американский эсминец «Чейфи» попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль российского Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение. Американский военный атташе был вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа эсминца.
Путин обратил внимание на ситуацию с госдолгом США
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Россия внимательно следит за ростом госдолга США и примет необходимые меры для обеспечения долгосрочных интересов в финансовой сфере, заявил президент Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Растет государственный долг США, в очередной раз сейчас Конгресс принял решение об увеличении потолка государственного долга. То есть это что такое? Эмиссия. Что такое эмиссия? Это рост инфляции. И впервые, наверное, в истории инфляция в США растет такими темпами, как давно уже не было. Это уже экономические причины, которые так или иначе все-таки подрывают доверие к [американской] валюте», – сказал Путин, слова которого приведены на сайте Кремля.
Глава государства заверил, что Москва «внимательно смотрит за тем, что происходит». «Анализируем [ситуацию] и предпринимаем необходимые шаги для того, чтобы обеспечить наши долгосрочные интересы», – добавил российский лидер.
Путин указал, что все задаются вопросом, что власти в Штатах будут делать со своим колоссальным долгом – «проводить какие-то манипуляции с долларом, понижать его стоимость, с долгом-то что делать?». «Это, конечно, вопросы фундаментального характера. Это нас не касается, это связано с политикой ФРС, это связано с экономической политикой [американской] администрации», – добавил он.
Российский лидер отметил, что «Соединенные Штаты – крупнейшая экономика мира, очень высокотехнологичная, от самочувствия американской экономики зависит вся мировая экономика». «Мы заинтересованы объективно в том, чтобы здесь не было никаких волнений, скачков, но это от нас не зависит», – резюмировал президент.
Накануне Палата представителей Конгресса США проголосовала за повышение потолка госдолга на 480 млрд долларов. Ранее Сенат США поддержал повышение лимита госдолга Соединенных Штатов на 480 млрд долларов, что, по оценке Минфина США, позволит покрывать расходы американского бюджета до 3 декабря. В понедельник Минфин США допустил утрату долларом статуса мировой резервной валюты. В августе президент США Джо Байден выразил уверенность, что Конгресс увеличит потолок госдолга и не допустит дефолта.
В июле президент России Владимир Путин обратил внимание, что инфляция в США превысила 5% при целевом показателе около 2%, и американские законодатели уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%. Он также отметил, что эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в Соединенных Штатах сказывается на всей мировой экономике.
Нуланд подтвердила позицию США по особому статусу Донбасса
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Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу, сообщил замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам встречи в Москве с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд.
«В ходе переговоров была подтверждена озвученная в Женеве позиция США, что без согласования будущих параметров автономии, или, другими словами, особого статуса Донбасса в составе Украины, существенный прогресс в урегулировании конфликта вряд ли возможен. С учетом совпадения подходов по этой принципиальной позиции договорились о продолжении взаимных консультаций», – цитирует ТАСС Козака.
Стороны также подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения, передает РИА «Новости».
«Состоялся обстоятельный и конструктивный диалог относительно урегулирования конфликта на юго-востоке Украины», – сказал он.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран. В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Эсминец ВМС США попытался нарушить российскую границу в Японском море
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Американский эсминец попытался нарушить российскую границу в Японском море, большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение, сообщило Минобороны.
Инцидент произошел 15 октября около 17.00 по местному времени, эсминец Chafee (DDG 90) ВМС США, пребывающий в Японском море несколько дней, попытался пересечь госграницу России, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.
«Адмирал Трибуц», находившийся неподалеку, предупредил по международному каналу связи эсминец о недопустимости таких действий. Также американскому кораблю сообщили, что тот находится в закрытом для судоходства районе, поскольку там проводятся артиллерийские стрельбы в рамках «проходящего с 14 по 17 октября совместного российско-китайского учения «Морское взаимодействие – 2021».
«После полученного предостережения эсминец Chafee вместо изменения курса на покидание закрытого района поднял флаги расцвечивания, обозначающие подготовку ко взлету с палубы вертолета, что означает невозможность изменения курса и скорости, и предпринял действия по нарушению государственной границы Российской Федерации в заливе Петра Великого», – добавили в министерстве.
«Адмирал Трибуц» действовал в рамках международных правил мореплавания, он взял курс на вытеснение нарушителя от российских территориальных вод.
«Chafee, убедившись в решимости экипажа российского корабля не допустить нарушения государственной границы, изменил направление и в 17.50 отвернул на обратный курс, когда до БПК «Адмирал Трибуц» оставалось менее 60 метров. Действия экипажа эсминца Chafee ВМС США являются грубым нарушением международных правил предупреждения столкновения судов в море и российско-американского межправительственного соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и в воздушном пространстве над ним 1972 года», – заключили в ведомстве.
В конце ноября 2020 года эсминец ВМС США «Джон Маккейн» зашел за линию границы России на два километра и был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России».
Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов назвал нарушение российских границ хамством и призвал тщательнее продумать защиту рубежей страны для предотвращения подобных нарушений. Британские СМИ писали, что действия военных кораблей США у берегов России могут привести к мировой войне, а поляки высмеяли США за заход эсминца в российские воды.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, инциденты, подобные этому, были обычным делом для времен холодной войны.
ВКС получили первый бригадный комплект ЗРС С-500 для защиты Москвы
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Первый бригадный комплект новейшей ЗРС С-500 получен войсками 15-й армии особого назначения ВКС, сообщил источник, близкий к Минобороны.
Источник ТАСС заявил, что ЗРС поступила в «объединение, несущее боевое дежурство по охране и обороне воздушно-космического пространства» над Москвой и Центральным промышленным районом. Поступление второй бригады С-500 ожидается в 2022 году. Источник отметил, что речь идет о «многолетнем контракте».
Напомним, С-500 «Прометей» (ОКР «Триумфатор-М») относится к новому поколению систем класса «земля – воздух» и представляет универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны. Перспективная система способна поражать не только баллистические, но и аэродинамические цели (самолеты, вертолеты, другие воздушные цели), а также крылатые ракеты. 16 сентября вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что ЗРС С-500 «Прометей» начала поставляться в российские войска после завершения госиспытаний.
Белый дом решил не принимать новые санкции против «Северного потока – 2»
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Администрация президент США Джо Байдена не намерена вводить санкции против газопровода «Северный поток – 2» вопреки требованиям Конгресса, сообщили источники американского издания Politico.
Сенатор-республиканец Тед Круз неоднократно подвергал проект «Северный поток – 2» резкой критике, требуя, чтобы власти США ввели в отношении газопровода «предписанные Конгрессом» рестрикции, речь о которых идет в законодательных инициативах, принятых ранее на Капитолийском холме. Чтобы оказать давление на администрацию в этом вопросе, сенатор задерживает утверждение Сенатом ряда кандидатов, выдвинутых демократом Байденом на посты в администрации. Как уточняет издание, в настоящий момент Круз блокирует назначение более чем двух десятков претендентов на дипломатические посты, в том числе на должности послов в нескольких странах. Эта ситуация вызывает обеспокоенность у администрации, в которой полагают, что такое положение дел может нанести удар по позициям США на мировой арене, передает ТАСС.
По сведениям источников издания, Белый дом предпринял по меньшей мере одну попытку обсудить с сенатором его действия: 10 августа состоялся телефонный разговор помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана с Крузом. Беседа, как отмечает издание, прошла «плохо». «Салливан спросил у сенатора-республиканца, будет ли он готов продвинуться вперед в утверждении кандидатур, а Круз ответил, что администрация Байдена, согласно закону, должна ввести санкции [против «Северного потока – 2»]. Однако администрация Байдена четко дала понять, что во время его (Байдена) президентства санкции введены не будут», – утверждает издание.
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Задерживать голосование по кандидатурам Крузу позволяет специально разработанный в Сенате механизм, с помощью которого любой член верхней палаты может отложить рассмотрение какого-либо законопроекта или голосование по какому-либо вопросу. Изначально эта процедура была задумана для того, чтобы сенатор имел возможность более внимательно ознакомиться с содержанием находящегося в его распоряжении документа, однако со временем она стала часто использоваться с целью затягивания процесса рассмотрения различных вопросов.
Накануне президент России Владимир Путин заявил, что санкции Вашингтона против российской энергетической сферы привели к тому, что пострадали сами американцы.
В среду председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный сообщил, что первую нитку «Северного потока – 2» практически заполнили газом.
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США потребовали от России убрать из Европы «нарушающие ДРСМД» ракеты
Россия должна убрать из Европы ракеты, нарушающие, по мнению американской стороны, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Джеффри Эберхардт.
«Россия уже нарушила ДРСМД, разместив ракеты. Так что решение заключается в том, чтобы они убрали эти ракеты», – передает РИА Новости слова Эберхардта.
Так он ответил на просьбу разъяснить, как администрация президента США Джо Байдена относится к инициативе российского лидера Владимира Путина ввести моратории на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе.
Напомним, в феврале 2019 года США в одностороннем порядке объявили о запуске процедуры прекращения действия ДРСМД с 1 февраля 2019 года. После этого президент России Владимир Путин также подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД. В сентябре 2019 года президент России направил ряду стран послания с предложением ввести мораторий на развертывание ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах. Однако в НАТО «не увидели смысла» в предложенном Москвой моратории. В этой связи в Кремле заявили о готовности принять меры для противодействия указанным угрозам.
Эксперт оценил намерение США разместить войска в Узбекистане
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«США лишь оказывают информационное давление на Узбекистан, на самом деле Ташкент не ведет никаких переговоров с Вашингтоном по этому вопросу», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев, комментируя сообщения американских СМИ о намерении Пентагона разместить свои войска в Узбекистане.
«США продолжают линию на создание головной боли для дружественного России государства в Центральной Азии», – уверен программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. «Никакой другой линии тут нет», – уточнил он.
По словам эксперта, «цель таких провокаций состоит в том, чтобы узбекское руководство испытывало психологический дискомфорт, особенно в преддверии выборов». «Узбекистан – один из наиболее важных партнеров России в регионе в силу масштабов населения, геополитического положения и внутренней устойчивости действующего правительства», – пояснил Бордачев.
«Никто никаких переговоров по размещению американских войск и созданию военной базы США в Узбекистане не проводит», – пояснил он, добавив, что «Москву и Ташкент связывает союзнический договор, предусматривающий взаимные обязательства в случае внешней угрозы».
Ранее источники американского издания Politico сообщили, что представители Пентагона намерены в октябре посетить Узбекистан для обсуждения возможности размещения в республике контртеррористических сил США с целью потенциального нанесения ударов по позициям экстремистов в Афганистане.
Позже российский МИД вновь заявил о том, что «размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии категорически неприемлемо для России», передает РИА «Новости».
Между тем в Минобороны Узбекистана заявили, что республика не планирует размещать на своей территории подразделения ВС США, сообщает ТАСС. Аналогичной позиции придерживается МИД республики.
Напомним, что в начале сентября Соединенные Штаты предложили Узбекистану «стратегическое партнерство», пообещав поддержку в борьбе с пандемией. CША еще в июле просили Таджикистан, Казахстан и Узбекистан временно разместить на своей территории несколько тысяч граждан Афганистана, активно помогавших американцам. Просьба исходила лично от главы Белого дома Джо Байдена.
Более того, Вашингтон обсуждал возможность проводить разведывательные операции с территорий Таджикистана и Узбекистана. При этом сообщалось, что страны обговаривают детали соответствующего соглашения.
На фоне переговоров с США и новыми властями Афганистана Узбекистан отказался возвращаться в ОДКБ. В конце августа министр обороны России Сергей Шойгу указал на необходимость укреплять взаимодействие в рамках ОДКБ на фоне ситуации в Афганистане. Россия предупреждала о возможности проникновения боевиков в Центральную Азию, призывала страны ОДКБ к инвентаризации возможностей на фоне обострения в Афганистане.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, что Узбекистан решил не возобновлять свое членство в ОДКБ, потому что перестал бояться представителей запрещенного в России движения «Талибан*».
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Адмирал указал на просчеты команды потерпевшего бедствие корабля ВМС Украины
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«В случае ухудшения погодных условий команда корабля должна правильно подготовить корабль, а члены украинского судна, видимо, отнеслись к этому вопросу небрежно. Отсюда и проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя ситуацию с потерпевшим бедствие единственным судном размагничивания ВМС Украины «Балта».
«Любой корабль имеет очень много полей – акустическое, электрическое, магнитное. Судно размагничивания осуществляет их замеры у проходящих кораблей и в случае чего размагничивает их. Это необходимо для корректной работы компаса и снижения его отклонений», – отметил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Он добавил, что в основном «этим занимаются гражданские люди, не военные». Также собеседник пояснил, что «украинское судно занималось размагничиванием в районе острова Змеиный в Черном море, потому что там проходит много кораблей».
Эксперт напомнил, что во времена Великой Отечественной войны размагничивание судов также применялось для защиты от морских мин. «В начале войны немцы бросили в районе Севастополя магнитные мины, которые реагировали на магнитное поле мимо проходящих судов и взрывались. Впоследствии туда приезжал даже известный советский физик Игорь Курчатов и участвовал в создании размагничивающего устройства», – рассказал адмирал.
«А то, что с морем надо быть всегда на «Вы», любой моряк знает с детства, – подчеркнул он. – Если надвигается шторм, то команда корабля должна правильно подготовить корабль – все прикрепить и принайтовать (привязать). По всей видимости, члены украинского судна подошли к этому вопросу небрежно, в результате чего или получили пробоину корабля, или не обеспечили должным образом герметичность корпуса».
По мнению Комоедова, тот факт, что на спасение корабля брошено так много сил, скорее всего свидетельствует о его статусности и престиже. «Самолеты в этой ситуации сбрасывают плоты людям, оказавшимся в воде. Маленькие катера ничем помочь не могут. Здесь нужны буксиры и аварийно-спасательные службы, которые смогут отбуксировать потерпевшее бедствие судно на мелководье или в порт», – резюмировал он.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море в районе острова Змеиный из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
В операции по спасению судна участвуют восемь кораблей и катеров, а также четыре самолета. Позже пресс-служба ВМС сообщила, что судно буксируют в пункт базирования – Одессу, а личный состав доставили в пункт постоянной дислокации.
Ранее издание «Корреспондент» сообщало, что судно размагничивания «Балта» в конце ноября 2020 года вышло в море после завершения ремонтных работ. Ему заменили винты, донную арматуру, якорные цепи, обшивку, обновили протекторную защиту и многое другое.
Корабль был построен в польском Гданьске, принят в состав ВМФ СССР 26 ноября 1987 года. Судно базировалось в Севастополе. Летом 1997 года судно получило имя Балта и бортовой номер U811.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
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Россия отметила маниакальную настойчивость Конгресса США в вопросе санкций
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Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал инициативу сенаторов США по введению новых санкций против российских граждан в соответствии с «Актом Магнитского».
Слова Антонова приводятся на странице посольства в Facebook. Посол заявил, что у него «вызывает откровенное недоумение то, с какой маниакальной настойчивостью» в Конгрессе США «пытаются обрушить отношения» с Россией. Он подчеркнул, что очередная попытка ввести санкции осуществляется «под совершенно надуманным предлогом».
Антонов предположил, что в Конгрессе США пытаются «создать перед избирателями иллюзию «борьбы с врагами Америки», хотя следовало бы «заниматься решением насущных проблем». Он призвал законодателей «отказаться от деструктивных подходов и «сбросить антироссийские шоры». Белому дому необходимо «осознать безальтернативность конструктивного и взаимоуважительного диалога с Россией».
Посол, выступая в видеоформате на годовом собрании Американо-Российского делового совета, заявил, что Россия отвечает на все озабоченности США в сфере кибербезопасности, стороны достигли небольших, но конкретных результатов по пресечению хакерской деятельности. При этом Россия также сталкивается с кибернападениями. Так, произошли «мощные атаки на информсети ЦИК в ходе недавних выборов», причем «50% из них были совершены» из США, передает ТАСС.
Антонов также заверил, что диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объеме, несмотря на кадровые проблемы из-за «визовой войны».
Напомним, Палата представителей – нижняя палата американского Конгресса – утвердила свой вариант проекта оборонного бюджета США на 2022 финансовый год (который начался с 1 октября). В проекте предполагается сделать частью военного бюджета пакет новых антироссийских санкций: против участников «Северного потока – 2», а также против госдолга России плюс персональные санкции в отношении 35 граждан нашей страны.
Во вторник в России прошли переговоры замминистра иностранных дел Сергея Рябкова и заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд. Рябков сообщил, что разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отметил, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек. Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
Американскому военному атташе указали на непрофессионализм экипажа эсминца
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Американский военный атташе вызван в Минобороны России, ему указали на непрофессиональные действия экипажа американского эсминца Chafee, сообщили в ведомстве.
«Представителю Вооруженных сил США была доведена позиция российского военного ведомства в связи с попыткой нарушения 15 октября эсминцем Chafee ВМС США государственной границы Российской Федерации в районе залива Петра Великого», – цитирует сообщение министерства ТАСС.
Атташе также указали на непрофессионализм американских моряков, на грубое нарушение правил предупреждения столкновения судов в море и положения российско-американского соглашения о предотвращении инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним.
Напомним, в пятницу эсминец Chafee попытался нарушить российскую границу в Японском море. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» пресек нарушение.
Пентагон решил не комментировать происшествие с эсминцем Chafee.
Захарова отметила «некоторые подвижки» в диалоге России и США
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Некоторые подвижки по ряду вопросов наметились в российско-американских отношениях после приезда замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в Москву, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью телеканалу «Звезда».
«Я не могу раскрывать все карты, и все-таки это переговоры за закрытыми дверями. Я могу единственное сказать, что по каким-то вопросам есть некоторые подвижки. Не решение этих вопросов. Не снятие проблемы. Но есть некоторые элементы, подвижки», – приводит слова Захаровой ТАСС.
Она отметила, что Нуланд по итогам визита в российскую столицу увезла с собой в Вашингтон «достаточно длинный список тех вопросов, которые были обозначены российской стороной для их скорейшего решения». «Произошла, в общем-то, такая инвентаризация проблемных вопросов, без решения которых движение вперед в принципе невозможно», – сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.
Захарова подчеркнула, что не Россия создавала эти вопросы. «В данном случае это ответственность США, их инициатива, те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то <…> движение вперед <…> невозможно, потому что ситуация заблокирована. Это и двусторонние отношения, и целый ряд дипломатических вопросов, которые требуют безотлагательного решения», – пояснила официальный представитель МИД.
В среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам состоявшейся в Москве встречи с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу. Стороны подтвердили, что единственной основой для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины остаются Минские соглашения. Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
В тот же день помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков принял Нуланд в Кремле. После встречи заместитель госсекретаря США по политическим делам высоко оценила «откровенный, продуктивный» обзор отношений между двумя странами.
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны России Александр Фомин. Рябков назвал разговор с Нуланд «предельно откровенным», однако отметил, что пока позиции сторон плохо стыкуются. Дипломаты очень подробно обсудили «весь двусторонний блок», включая вопросы стратегической стабильности, американское военное присутствие в Центральной Азии, договорились провести консультации по визам и работе диппредставительств.
В Кремле отметили, что «подобные контакты своевременны и необходимы», призвав «не сетовать на то, что сразу не получается выйти на какие-то прорывные договоренности», так как «слишком большие у нас в двухсторонних отношениях «авгиевы конюшни». В Кремле напомнили, что «эти контакты осуществляются в продолжении «духа Женевы», тех договоренностей, которые были достигнуты двумя президентами» России и США.
Напомним, первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена состоялась 16 июня в Женеве. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что после переговоров между Россией и США начался диалог, но пока он идет нелегко. В МИД говорили, что важным итогом саммита в Женеве является подтверждение формулы о том, что в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В свою очередь президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут, удалось ли России и США запустить стратегический диалог. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в итогах переговоров России и США в Женеве.
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Нуланд назвала встречу в администрации президента России продуктивной
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила, что встреча в администрации президента России прошла продуктивно.
«Очень продуктивно», – сказала Нуланд, выйдя из здания администрации президента, передает РИА «Новости».
Во вторник Нуланд встретилась с замглавы МИД России Сергеем Рябковым, на переговорах также присутствовал замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Сообщалось, что на 13 октября запланированы ее встречи с замглавы администрации Кремля Дмитрием Козаком и помощником президента России Юрием Ушаковым.
Рябков оценивал итоги встречи, по его словам, разговор был «предельно откровенным», но пока позиции сторон плохо стыкуются. Он отмечал, что Москва не видит готовности со стороны Вашингтона к восстановлению численности своего диппредставительства в России до существующего потолка в 455 человек.
Также Рябков предложил обоюдное снятие ограничений по работе загранпредставительств двух стран.
В Кремле назвали контакты с Нуланд своевременными и необходимыми. До этого пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Нуланд провела конструктивные и плодотворные встречи с представителями МИД России.
Новак опроверг сообщения о выпрашивании нефти у России властями США
Россия не получала каких-либо запросов от США относительно возможности обсуждения стабилизации нефтяного рынка и снижения цены на углеводороды, заявил вице-премьер Александр Новак в интервью телеканалу CNBC.
«По правде говоря, к нам никто не обращался, о таких запросах писали СМИ, однако я не знаю, правдивы ли они. Фактически у нас нет ни малейшего понятия о каких-либо переговорах между США и Саудовской Аравией», – приводит ТАСС ответ Новака на вопрос о том, обращались ли представители США к России с соответствующими предложениями.
В пятницу в администрации президента США Джо Байдена признались в давлении на ОПЕК для снижения цен на топливо. Ранее 45-й президент США Дональд Трамп обвинил главу действующей американской администрации Джо Байдена в выпрашивании нефти у России.
Накануне мировые цены на нефть на открытии торгов выросли на фоне снижения прогнозов ОПЕК по добыче на 2021-2022 годы. На рост цен на нефть также повлияло резкое снижение курса доллара к корзине валют шести основных торговых партнеров США.
В среду президент России Владимир Путин допустил, что стоимость барреля нефти может достичь 100 долларов. Глава государства выразил надежду, что нефтяное соглашение альянса будет действовать до конца 2022 года.
В прошлую пятницу мировые цены на нефть выросли на заявлении Минэнерго США о том, что американские власти не готовы распечатать стратегические запасы нефти. В тот же день бензин в Соединенных Штатах подорожал до рекордного за семь лет уровня.
В прошлую среду Россия и страны ОПЕК отвергли просьбу Штатов об увеличении добычи нефти из-за рекордных цен на энергоносители и топливного кризиса в США. Днем ранее мировые цены на нефть продолжили расти после значительного скачка на фоне решения альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу.
В июле страны ОПЕК+ договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом базовый уровень добычи для некоторых стран изменился. Для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи был повышен на 0,5 млн б/с – до 11,5 млн б/с, для ОАЭ он вырос с 3,17 до 3,5 млн б/с, для Ирака – с 4,65 до 4,8 млн б/с, для Кувейта – с 2,8 до 2,96 млн б/с.
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В МИД объяснили, чем военные базы США в Центральной Азии навредят Афганистану
Размещение иностранных военных баз в Центральной Азии не имеет выгоды и не позволит осуществить крупные инфраструктурные проекты в Афганистане, считает директор третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
По его словам, придется поставить крест на прокладке газопроводов, линий электропередач, транспортных коридоров в Афганистане, если иностранные базы появятся рядом. Об этом Стерник заявил во время выступления на XIII Конвента Российской ассоциации международных исследований, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что представители Пентагона запланировали в октябре обсуждение с Узбекистаном возможного размещения контртеррористических сил США. Цель – потенциальное нанесение удара по позициям экстремистов в Афганистане.
О предложении стратегического партнерства стало известно в начале сентября. США пообещали Узбекистану поддержку в борьбе с пандемией коронавируса. После вывода войск из Афганистана, США планируют временно разместить свои войска в Средней Азии.
Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента
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Соединенные Штаты совершают большую ошибку, используя доллар как санкционный инструмент, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке американского телеканала CNBC Хедли Гэмбл после пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя».
«Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве санкционного инструмента», – сказал Путин, слова которого опубликованы на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Вашингтон делает это, чтобы препятствовать расчетам в долларах за санкционную продукцию. «Просто нам невозможно получить деньги клиентов за поставленную продукцию в долларах. К чему это приводит? Мы вынуждены просто, у нас нет другого выбора, мы просто вынуждены переходить к расчетам в других валютах», – обратил внимание российский лидер.
Путин также указал, что «когда другие страны, которые используют доллар в качестве резервной валюты либо в качестве инструмента расчетов, видят, что происходит, у них у самих возникает тревога, что доллар может быть использован и в их отношении таким же образом». «И они тоже начинают сокращать и свои долларовые авуары, и как расчетную единицу меньше использовать. Результат в том, что даже ближайшие партнеры и союзники США в своих резервах сокращают долю доллара, это статистический факт», – обратил внимание российский лидер.
Глава государства напомнил, что Москва сокращает долю доллара и в своих резервах, и в расчетах. «Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. В этой связи можно сказать, что США пилят сук, на котором сидят, потому что это абсолютное конкурентное преимущество доллара в качестве универсальной резервной мировой валюты, они его подрывают таким образом, в интересах сиюминутной политической конъюнктуры наносят ущерб своим стратегическим экономическим интересам», – заявил Путин.
Российский президент констатировал, что доллар «подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты, и объем расчетов в долларах сокращается, и объем личных резервов стран мира в долларах тоже сокращается». «Но мы не заинтересованы в том, чтобы полностью уходить от расчетов в долларах, и нас пока устраивают, скажем, расчеты за энергоресурсы в долларах, за нефть прежде всего. Но если политика американских властей будет продолжаться такая, о которой я уже сказал, то нам и делать ничего не надо будет, США сами подорвут доверие к доллару», – сказал Путин.
Напомним, в июле президент России Владимир Путин заявил о влиянии эмиссии доллара на всю мировую экономику. В начале июля Минфин России полностью исключил доллар из структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ).
При этом в июне президент говорил, что Россия не намерена полностью отказываться от доллара как резервной валюты или универсального средства для расчетов. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор в решении о структуре международных резервов России будет учитывать изменение структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ), в то же время не намерен полностью отказываться от доллара в резервах.
В Минфине решение исключить доллар из ФНБ объяснили необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявляли об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.