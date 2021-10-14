Россия призвала ЕС отказаться от военной миссии на Украине

Россия призывает Евросоюз отказаться от развертывания военно-учебной миссии на Украине, поскольку это противоречит минским соглашениям и будет способствовать эскалации конфликта в Донбассе, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она подчеркнула, что рассмотрение Брюсселем подобных планов вызывает озабоченность, передает РИА «Новости».

«Реализация этой инициативы, а она, кстати говоря, в прямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе. Она также будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу минского Комплекса мер. И в этой связи мы призываем отказаться от этого, мягко сказать, необдуманного шага», – отметила она.

Захарова отметила, что военно-тренировочная миссия ЕС на Украине будет способствовать напряженности в Донбассе. «Реализация этой инициативы, она, кстати говоря, впрямую противоречит Минским соглашениям, будет способствовать милитаризации Украины и эскалации напряженности в Донбассе, она будет поощрять власти в Киеве к дальнейшему саботажу Минского комплекса мер (по урегулированию в Донбассе)», – заявила она.

Также дипломат добавила, что Москва призывает Европу вместо введения санкций против России осознать свою ответственность перед народом Украины за нынешний кризис. По ее словам, «введением новых санкций, переподтверждением старых санкций они (в Европе) не смогут снять с себя ответственность перед Украиной и ее народом».

Во вторник украинский министр обороны Андрей Таран проинформировал, что до конца 2021 года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Европейского союза. О планах Евросоюза отправить на Украину военную миссию стало известно 3 октября.

Руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте, евродепутат Харальд Вилимски заявил, что ЕС не должен ввязываться в авантюру по соседству и отправлять военную миссию на Украину.