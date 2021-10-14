Эксперт оценил риск экстрадиции Поклонской на Украину

«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.

«Наталью Поклонскую на новом посту едва ли ждет драматичное развитие событий», – считает политолог, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.

«Во-первых, власти Кабо-Верде сами согласились принять ее в качестве посла России. Во-вторых, послы обладают дипломатическим иммунитетом, признанным во всем мире. И никто Венскую конвенцию о дипломатических сношениях не отменял. Так что риск экстрадиции нашего посла из-за претензий Украины маловероятен», – уверен эксперт.

По мнению Быстрицкого, «таким образом Украина в очередной раз пытается не дать миру забыть о себе». «Киев систематически предпринимает подобные вздорные демарши в отношении России. В этом он видит смысл своей внешнеполитической активности», – резюмировал собеседник.

Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.

«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко. В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на ее экстрадицию.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки. «В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.

В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».

Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.

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