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14 октября, четверг | Последнее обновление — 13:14 | vz.ru
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Эксперт оценил риск экстрадиции Поклонской на Украину
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«Послы пользуются дипломатическим иммунитетом, поэтому риск экстрадиции Натальи Поклонской из Кабо-Верде из-за претензий Украины маловероятен», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий. Ранее Украина обратилась к властям Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России.
«Наталью Поклонскую на новом посту едва ли ждет драматичное развитие событий», – считает политолог, председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
«Во-первых, власти Кабо-Верде сами согласились принять ее в качестве посла России. Во-вторых, послы обладают дипломатическим иммунитетом, признанным во всем мире. И никто Венскую конвенцию о дипломатических сношениях не отменял. Так что риск экстрадиции нашего посла из-за претензий Украины маловероятен», – уверен эксперт.
По мнению Быстрицкого, «таким образом Украина в очередной раз пытается не дать миру забыть о себе». «Киев систематически предпринимает подобные вздорные демарши в отношении России. В этом он видит смысл своей внешнеполитической активности», – резюмировал собеседник.
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко. В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на ее экстрадицию.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки. «В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Украина обратилась к Кабо-Верде из-за назначения Поклонской послом России
Министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
По словам представителя украинского внешнеполитического ведомства Олега Николенко, Киев «уже поднял перед правительством Кабо-Верде вопрос о преступной деятельности Поклонской», передает ТАСС.
«Бывшая прокурор российской оккупационной администрации в Крыму разыскивается за государственную измену против нашего государства. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии. Спрятаться не получится даже в Африке», – заявил представитель ведомства Олег Николенко в комментарии «РБК-Украина».
В свою очередь бывший заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов сообщил, что украинская сторона может начать подготовку документов на Наталью Поклонскую, в отношении которой на Украине открыто уголовное дело по подозрению в госизмене.
«Хорошая новость для Минюста Украины и прокуратуры АР Крым и Севастополя, и не очень – для Кабо-Верде. Теперь можно готовить документы на экстрадицию для назначенной госпожи посла России. Одно дело уже в суде, второе расследуется. Таким образом, для нее есть прекрасная возможность непосредственно участвовать в процессе», – заявил Мамедов.
В среду президент России Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост заместителя председателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде. Ранее Поклонская ответила на угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы «испортить ей жизнь».
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
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Путин: Поставки газа через Украину опасно увеличивать
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Украинский газопровод может просто лопнуть при увеличении транзита, заявил президент России Владимир Путин.
Путин указал в ходе выступления на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя», что Россия уже увеличила поставки через газотранспортную систему (ГТС) Украины, увеличение в этом году через ГТС Украины сверх наших контрактных обязательств по транзиту составит примерно 10%, но «там больше увеличивать нельзя», передает РИА «Новости».
«Нам все намекают – увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута», – пояснил президент.
Он отметил, что часть энергоресурсов, примерно 18 млрд кубических метров газа, хранится в ПХГ Украины, однако значительный объем из этого ресурса принадлежит не украинским операторам, а европейским и частным. И здесь «некоторые безответственные политики» на Украине заявляют, что газ, который хранится в подземных хранилищах, «который им не принадлежит», следует национализировать.
«И что мы сейчас наблюдаем? Началась постепенная откачка из подземных хранилищ газа на Украине этими операторами частными, в том числе и иностранными операторами», – указал российский лидер.
Отвечая на вопрос, готова ли Россия после 2024 года продлить свои обязательства по прокачке газа через Украину, Путин сказал: «Мы готовы сохранить этот контракт. Более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить (...) Мы готовы это сделать. Но мы должны понять: а сколько же у нас купят».
Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве.
Ранее в Кремле заявили, что Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической.
Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Путин подчеркивал, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
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ОБСЕ отреагировала на похищение Украиной наблюдателя ЛНР
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Спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине посол Микко Киннунен отреагировал на похищение украинскими силовиками безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) призывом избегать эскалации в зоне конфликта в Донбассе.
«Участники встречи были проинформированы об инциденте, произошедшем на участке разведения Золотое – Первомайск. На данном этапе важно избегать эскалации, а также предпринимать все возможные усилия, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», – приводит слова спецпредставителя ОБСЕ ТАСС.
«Ситуация в сфере безопасности вдоль линии соприкосновения считается близкой к нестабильной, хотя за последние две недели, по сообщениям СММ, наблюдалось незначительное снижение числа нарушений режима прекращения огня по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом», – отметил Киннунен после состоявшейся в среду встречи Контактной группы в формате видеоконференции.
По словам спецпредставителя председателя ОБСЕ на Украине, участники рабочей группы по безопасности в ходе состоявшейся в среду видеовстречи Контактной группы обсудили пути сокращения силовых действий вдоль линии соприкосновения «с целью избежать жертв среди гражданского населения и военнослужащих, а также предотвратить повреждение гражданской инфраструктуры». Однако участники не пришли к единой позиции, выразил сожаление посол.
Политическая рабочая группа, отметил Киннунен, продолжила обсуждение проекта плана действий в полном соответствии с Минскими соглашениями. В свою очередь заседание рабочей группы по гуманитарным вопросам не состоялось из-за разногласий по поводу участия одного из экспертов. «Я выразил надежду, что на следующем заседании рабочая группа сможет продвинуться в обсуждении важных вопросов своей повестки дня, а именно о пропавших без вести, взаимном освобождении удерживаемых и свободе передвижения через линию соприкосновения», – отметил спецпредставитель председателя ОБСЕ на Украине.
По его словам, экономическая рабочая группа сосредоточилась на вопросах, связанных с водоснабжением отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ОРДЛО). «В этом контексте особое внимание было уделено предприятию «КП Вода Донбасса» и его деятельности в ОРДЛО. Кроме того, участники обсудили пенсионные выплаты, а также экологические вопросы», – отмечается в сообщении.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
В Кремле назвали условие сохранения транзита газа через Украину
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Россия готова сохранять транзит газа через Украину, если Киев будет предоставлять конкурентоспособные коммерческие предложения, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«В данном случае, конечно, адресатом Киева являются приобретатели газа, покупатели газа в Европе, европейские компании. Именно эти компании могут заключить с российским монополистом новые долгосрочные соглашения с увеличенными объемами с учетом растущих потребностей в голубом топливе», – цитирует РИА «Новости» представителя Кремля.
Песков отметил, что в таком случае Россия готова будет выполнить новые контракты. «Конечно. Россия это и делает. Президент неоднократно говорил, что если будут покупать дальше газ, если будут увеличивать контракты, конечно, если Украина будет давать конкурентоспособные коммерческие предложения, то все это продолжит работать», – сказал он.
Кроме того, представитель Кремля отметил, что Россия безукоризненно выполняет контрактные обязательства по поставе газа в Европу.
«Россия в любом случае безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», – заявил он.
Отвечая на вопрос о возможности дальнейшего наращивания поставок, Песков переадресовал этот вопрос в «Газпром».
«Есть покупатель, есть продавец... Здесь же еще есть инфраструктурная проблема, как это делать. Поэтому опять же, это лучше уже адресовать вопросы непосредственно Газпрому», – сказал он.
Напомним, на Украине наступил газовый кризис, сразу в трех регионах страны ситуация оказалась критической. Например, в социальных учреждениях Ивано-Франковска просто нет отопления, а в Закарпатской области Украины объявлена чрезвычайная ситуация в связи с отказом компаний поставлять природный газ бюджетным учреждениям не по повышенным тарифам. Аналогичная ситуация сложилась в Полтавской области.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия всегда являлась надежным поставщиком газа для потребителей во всем мире – как в Европе, так и в Азии. Глава государства поручил министру энергетики Николаю Шульгинову проследить за исполнением обязательств по поставкам газа в Европу через территорию Украины. Российский лидер заявил о недопустимости ставить кого-либо в трудное положение, включая Киев, несмотря на сложности в отношениях между странами.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Украина расплачивается за газовый разрыв с Россией.
Украинцы возмутились реакцией ЕС на контракт Газпрома и Венгрии
Украинское издание «Новое время» опубликовало материал, посвященный реакции верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозепа Борреля на подписание контракта между Газпромом и Венгрией.
Публикация вызвала резкую реакцию читателей.
«Другого ответа и не следовало ждать. Каждый сам за себя. Будапештский меморандум, «Северный поток – 2», – передает РИА Новости слова пользователя Михайло Задорожного.
«К сожалению, все вокруг Украины всегда Украину разменивали за собственные шкурные интересы!» – возмутился Микола Кокіш-Мельник.
«Все, что выгодно, конечно, не противоречит», – написал Сергій Магац.
«Боливар не выдержит двоих... И своя рубашка ближе к телу», – заметил Сергей Мокляк.
«От евролеваков другого и ожидать нечего», – добавил Dmitry Bilous.
При этом некоторые пользователи поддержали позицию европейского дипломата.
«Молодец, все верно», – написал Юлий Желаев.
«Боррель вообще-то любви к России не имеет, поэтому, видимо, (контракт) действительно не противоречит (законам ЕС)», – заметила Tetyana Petrovska.
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Накануне Боррель во время саммита в Киеве заявил, что контракт между российской компанией и Венгрией на поставку газа в обход Украины соответствует европейским законам.
Напомним, Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Венгрия ежегодно будет получать 3,5 млрд кубометров топлива через Сербию, еще миллиард – через Австрию. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался учитывать мнение Киева по вопросу поставок газа, посоветовав «договориться с русскими».
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Грызлов отреагировал на захват Украиной представителя ЛНР в СЦКК
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Захват Украиной наблюдателя от Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе, заявил полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.
«13 октября состоялось очередное заседание Контактной группы. Его основным вопросом стала ситуация, связанная с захватом украинскими военнослужащими наблюдателя СЦКК Луганска», – приводит слова Грызлова ТАСС.
Он отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
Грызлов отметил, что по информации представителей Донбасса, данный наблюдатель был силой захвачен вооруженными украинскими солдатами в пределах участка разведения в Золотом в момент проведения Луганском предварительно согласованных с украинской стороной работ по ремонту автомобильной дороги. Представители Донбасса потребовали от украинской стороны немедленного освобождения сотрудника СЦКК, подчеркнул полпред России в Контактной группе.
Напомним, в среду украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Умер директор Чернобыльской АЭС, руководивший ею в момент катастрофы
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Скончался первый директор Чернобыльской атомной электростанции Виктор Брюханов, сообщила пресс-служба ЧАЭС.
Брюханов умер на 85-м году жизни 13 октября, говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.
Брюханов руководил станцией с 1970 по 1986 год.
В 1959 году окончил энергетический факультет Ташкентского политехнического института, после работал на Ангренской ТЭС, Славянской ГРЭС, в 1969-м был назначен директором будущей ЧАЭС.
В 1988 году был приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего режима. Брюханова судили по статье 220 УК УССР – за неправильную эксплуатацию взрывоопасных предприятий. При этом АЭС не относились к взрывоопасным объектам, решение об этой уголовной статье приняла судебно-техническая комиссия. В сентябре 1991 года Брюханов был освобожден. Участвовал в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Авария на Чернобыльской АЭС, расположенной в Киевской области Украины, произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор, что привело к крупнейшей катастрофе в истории атомной энергетики. Радиоактивное загрязнение распространилось на площади до 200 тыс. кв. км. Были загрязнены территории Украины, Белоруссии, европейской части России и Молдавии.
Захарова предостерегла Украину от угроз Поклонской
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Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла Украину от угроз назначенной послом в Кабо-Верде Наталье Поклонской и посоветовала не пытаться «экстрадировать» ее из Африки.
«В МИД Украины заявили, что Поклонская от украинского правосудия «не спрячется и в Африке». Пусть сначала попробуют применить украинское правосудие на территории Украины, а потом за Африку берутся», – написала Захарова в Telegram.
Также дипломат подчеркнула, что Поклонская обладает дипломатическим иммунитетом от каких-либо действий со стороны Украины, передает РИА «Новости».
«Как глава российского представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это все должны понимать», – сказала Захарова.
Она добавила, что Поклонская назначена президентом России и будет представлять страну за рубежом, а к Украине «это не имеет никакого отношения».
Ранее министерство иностранных дел Украины заявило, что обратилось к властям Кабо-Верде (Острова Зеленого Мыса) по поводу назначения российским послом в республике Натальи Поклонской.
В среду президент Владимир Путин назначил Поклонскую, которая занимала пост зампредседателя комитета по международным делам в Госдуме седьмого созыва, послом России в Республике Кабо-Верде. Поклонская поблагодарила главу государства за назначение на ответственный участок дипломатической работы в Кабо-Верде.
Политолог Андрей Быстрицкий в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что Поклонская – яркий человек и политик, назначение кого-нибудь другого на пост посла в этой стране не вызвало бы такого ажиотажа.
«Оператор ГТС Украины» отрицает данные об изношенности газовой системы страны
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В компании «Оператор ГТС Украины» заявили, что газотранспортная система страны не изношена, передает ТАСС.
«Информация, озвученная президентом РФ относительно „изношенности" газотранспортной системы Украины, не соответствует действительности», – сообщает издание УНН со ссылкой на пресс-службу компании, передает ТАСС.
Ранее в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели Владимир Путин заявил, что усилить транзит газа сейчас через украинскую ГТС опасно. По словам российского лидера, она изношена на 80% и может не выдержать. Но все же в этом году поставки топлива по этому маршруту будут увеличены примерно на 10%, несмотря на условия контракта.
Ранее «Оператор ГТС Украины» сообщал о ремонте и диагностике ГТС. На эти цели выделили около 4,6 млрд гривен. Сейчас строятся две компрессорные станции, еще восемь построят до 2025 года.
Напомним, Украина столкнулась с газовым кризисом. Многие соцучреждения страны остаются без отопления. В стране начали досрочно тратить газ из хранилищ.
Украинские силовики похитили представителя ЛНР в СЦКК
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) захватили в плен одного из наблюдателей представительства Луганской народной республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщили в Народной милиции республики.
Как указали в ЛНР, по согласованию с украинской стороной СЦКК сотрудниками предприятия «Луганский АВТОДОР» проводились работы по очистке дороги в районе КПП «Первомайск-Золотое».
«В это время диверсионно-разведывательная группа из состава 24 бригады совершила вооруженное нападение, применив стрелковое оружие и захватив в плен одного из наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, осуществляющего контроль соблюдения режима прекращения огня. Напомним, что все сотрудники представительства ЛНР в СЦКК не вооружены, чем и воспользовались ВСУ», – проинформировала Народная милиция в своем Telegram-канале.
В ЛНР напомнили, что инцидент произошел во время заседания Контактной группы по урегулированию в Донбассе. «Мы не исключаем того, что акция спланирована командованием 24-й бригады в свете предстоящего приезда в зону ООС (силовой операции Киева в Донбассе) президента Украины [Владимира] Зеленского, с целью выслужиться и получить награду от главы государства», – заявили в Народной милиции.
В республике призвали международные наблюдательные и правозащитные организации обратить пристальное внимание «на преступные действия украинской стороны и принудить украинские вооруженные силы выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению минских договоренностей».
Как сообщил представитель ЛНР в политической подгруппе Контактной группы Родион Мирошник, полномочный представитель республики в Контактной группе Владислав Дейнего на заседании потребовал немедленно освободить и вернуть представителя ЛНР в СЦКК, передает ЛуганскИнформЦентр.
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик.
Напомним, 18 сентября в преддверии военных учений на Украине с участием сил НАТО секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Алексей Данилов допустил возможность обострения ситуации в Донбассе. 10 сентября Данилов заявил, что ВСУ могут взять Донецк и Луганск, но такое решение приведет к гибели «сотен тысяч людей».
В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Захарова призвала Украину услышать сигнал США по Минским соглашениям
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила надежду, что в Киеве услышат сигнал об актуальности Минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
«Переподтверждение США со своей стороны [Минских договоренностей] – для нас это было не столь необходимо, у нас есть своя позиция по Минским договоренностям, но вот этот услышанный, я надеюсь, в Киеве сигнал от их непосредственного куратора – Виктории Нуланд, я думаю, что он достаточно актуален на данный момент», – приводит ТАСС слова Захаровой, сказанные дипломатом в эфире телеканала «Звезда».
Напомним, в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
В тот же день украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК). Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
Полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов обвинил ВСУ в прямом нарушении Мер по усилению перемирия, подписанных Киевом 22 июля 2020 года, а также Рамочного решения о разведении сил и средств, согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы.
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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Поврежденное в Черном море судно ВМС Украины начали буксировать в Одессу
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Судно военно-морских сил ВС Украины, получившее повреждения в Черном море, буксируют в пункт базирования, личный состав доставили в пункт постоянной дислокации, сообщила пресс-служба ВМС.
В среду пресс-служба украинских ВМС сообщила, что судно военно-морских сил Украины получило повреждения в Черном море из-за ухудшения погодных условий. Как сообщил депутат из фракции «Европейская солидарность» генерал-лейтенант Михаил Забродский, речь идет о единственном в украинском флоте судне размагничивания «Балта». В ВМС уточнили, что угрозы жизни личного состава нет, также нет угрозы потери судна.
«По состоянию на 8.30 (совпадает с мск) 14.10.2021 – личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо... Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба» министерства инфраструктуры Украины», – передает РИА Новости сообщение пресс-службы.
По ее данным, дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.
Напомним, в августе Украина заявила о начале активной фазы противоминных учений в Черном море.
Погребинский объяснил захват наблюдателя ЛНР в Донбассе бардаком в ВСУ
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Украинские военные самостоятельно приняли решение о задержании наблюдателя от ЛНР в СЦКК под воздействием деструктивной пропаганды в СМИ и в руководстве Минобороны, пояснил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее безоружный наблюдатель ЛНР был захвачен между двумя КПП «Золотое».
«Судя по всему, приказа о захвате наблюдателя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) не отдавал ни офис Зеленского, ни министерство обороны. Думаю, провокация стала следствием управленческого бардака», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, решение принималось на местном уровне и на такой шаг военных толкнула напряженная обстановка на самой Украине. «Антироссийская и антидонецкая истерия нагнетается и в СМИ, и среди военных. Поэтому, вероятно, решение о захвате было принято самостоятельно несколькими «инициативными» ребятами. Не очень похоже, что для этого специально формировалась какая-то диверсионная группа», – указал эксперт.
Напомним, в среду украинские силовики в районе контрольно-пропускного пункта «Золотое» похитили
безоружного наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Андрея Косяка. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил
участие ЛНР в минском формате переговоров до освобождения представителя республики в СЦКК.
«Сегодня (в среду – прим. ВЗГЛЯД) в 11.00 во время выполнения работ по очистке автомобильной дороги Т-13-16 (...) с украинской стороны вышли вооруженные военнослужащие ВСУ, совершили около 10 выстрелов в воздух из автоматического оружия и захватили наблюдателя представительства ЛНР в СЦКК Косяка Андрея Валентиновича и увели его в неизвестном направлении», – рассказал представитель республики на переговорах в Минске Родион Мирошник.
По его словам, наблюдатель был в соответствующей экипировке с опознавательными знаками СЦКК (каска в чехле синего цвета, нарукавная повязка, нашивки на бронежилете).
Украинская сторона заявила, что захватила «россиянина, представителя оккупационных войск». При этом Косяк является уроженцем города Алчевска Луганской области, а российский паспорт получил только в этом году.
В этой связи полпред России в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов предупредил, что поведение украинских силовиков осложняет процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Политик отметил, что данный инцидент произошел на фоне заявления главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного от 28 сентября 2021 года, которым тот де-факто дезавуировал подписанные 22 июля 2020 года меры по усилению перемирия.
«Ситуация в Золотом – это очередное прямое нарушение Киевом указанных мер, а также согласованного Украиной и Донбассом в 2016 году в рамках Контактной группы рамочного решения о разведении сил и средств. Такое событие дополнительно усугубляет обстановку на линии соприкосновения и осложняет процесс урегулирования конфликта», – подчеркнул полпред России на переговорах в минском формате.
При этом в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала Украину услышать сигнал США об актуальности минских договоренностей, которые были вновь подтверждены Вашингтоном во время визита в Москву заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.
По мнению политолога Алексея Чеснакова, Украина перешла «красную линию» в Донбассе.
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Пасечник приостановил участие ЛНР в Минском формате переговоров
Луганская народная республика (ЛНР) считает бессмысленным продолжать диалог в рамках минского формата до освобождения задержанного украинскими силовиками представителя республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Сегодня Киев в очередной раз показал свое «желание» и «стремление» к мирному урегулированию конфликта в Донбассе и реализации Минских соглашений – правительство Украины дважды нарушило Минские договоренности», – приводит текст заявления Пасечника ЛуганскИнформЦентр.
«До освобождения нашего представителя в СЦКК продолжать полноценный диалог в рамках минского формата считаю бессмысленным!» – заявил глава ЛНР.
Он отметил, что в день проведения видеоконференции участников Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) из укрытия атаковала офицера представительства ЛНР в СЦКК. Он, следуя инструкции, обеспечивал контроль за соблюдением всеобъемлющего перемирия в районе контрольного пункта въезда и выезда «Первомайск – Золотое» во время работ по очистке дороги сотрудниками предприятия «Луганский автодор», подчеркнул Пасечник.
Украинские военные применили оружие, напали на обезоруженного офицера представительства ЛНР в СЦКК и захватили его в плен, добавил глава ДНР. «При этом Киев прекрасно знает, что нахождение вооруженных людей на данном участке – контрольном пункте въезда-выезда – категорически запрещено!» – отметил Пасечник.
Несколькими часами ранее украинские силовики открыли огонь по школе поселка Золотое-5, снова повредив остекление. «От неизбежных жертв спасло только то, что с сегодняшнего дня у школьников республики начались осенние каникулы!» – добавил Пасечник. «Своими действиями, дезавуирующими достигнутые договоренности, Украина ставит под угрозу мирный диалог, проходящий в минском формате. Ставит под угрозу жизни жителей Луганской народной республики, а самое страшное – жизни детей!» – подчеркнул глава ЛНР.
«Мы незамедлительно требуем освободить представителя ЛНР в СЦКК, а СММ ОБСЕ и другим международным организациям дать соответствующую оценку провокационным действиям Киева, которые мы склонны считать актом терроризма, и оказать давление на руководство Украины для неукоснительного соблюдения Минских соглашений!» – говорится в заявлении Пасечника.
Напомним, в среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам прошедшей в Москве встречи с заместителем госсекретаря США по политическим делам Викторией Нуланд сообщил, что Россия и США договорились продолжать консультации по урегулированию на востоке Украины с учетом совпадения подходов по Донбассу.
В тот же день украинские силовики похитили безоружного наблюдателя представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В конце сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков констатировал, что работа по реализации Минских соглашений зашла в тупик. В июле полпред России на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения. В том же месяце постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в Киеве активно готовят военный сценарий решения так называемой проблемы Донбасса. В феврале генерал СБУ предрек Киеву потерю Донбасса в случае отказа от Минских соглашений.
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В ЕП выступили против отправки военной миссии ЕС на Украину
Европейский союз (ЕС) не должен ввязываться в авантюру по соседству и отправлять военную миссию на Украину, заявил руководитель делегации Австрийской партии свободы в Европарламенте, евродепутат Харальд Вилимски по итогам саммита ЕС – Украина.
«ЕС определенно не нужны военные авантюры у себя по соседству. Поэтому мы считаем неправильной военную миссию на Украине, которая сейчас задумывается», – приводит текст заявления политика ТАСС.
Депутат Европарламента выразил уверенность, что подобная миссия ЕС – это неправильный путь, который скорее усилит напряженность на Украине, чем разрядит ее.
Во вторник украинский министр обороны Андрей Таран проинформировал, что до конца 2021 года на Украине будет развернута военно-учебная миссия Европейского союза. О планах Евросоюза отправить на Украину военную миссию стало известно 3 октября.
Напомним, 16 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз намерен создать собственную армию, чтобы не полагаться на США в вопросах обороны. В начале мая верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Еврокомиссия подготовит предложения по формированию оперативных военных сил Евросоюза для быстрого реагирования на кризисы.
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