Политолог прокомментировал возможное назначение Поклонской послом в Кабо-Верде

«История островов Зеленого Мыса впечатляющая, а географическое положение – довольно значимое», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Быстрицкий, комментируя возможное назначение замглавы комитета Госдумы по международным делам Натальи Поклонской послом в африканской Республике Кабо-Верде.

«За время пандемии сильно возросла значимость работы послов, потому что на фоне крайне сократившихся международных контактов, дипломатическое взаимодействие государств стало более существенным каналом коммуникации», – считает председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий. Он добавил, что «онлайн многие важные вещи не обсудишь, поскольку как таковой живой дискуссии там мало».

Собеседник отметил, что история островов Зеленого Мыса впечатляющая, а географическое положение – довольно значимое. «Здесь сложно оценить влиятельность позиции посла Кабо-Верде для международных процессов. Понятно, что посол России в США или Великобритании – более влиятельная фигура, чем посол в Кабо-Верде. Тут нет сомнений. Но очень много зависит от личности самого посла и его характера. Иногда и малые страны играют важную роль в развитии мира», – уверен Быстрицкий.

«Наталья Поклонская – достаточно яркий человек и политик. Если бы мы услышали, что какой-то другой человек назначается на эту должность, это не вызвало бы ажиотажа. Сейчас преждевременно говорить о том, понижение это или повышение для нее с точки зрения развития карьеры. Поживем – увидим», – заключил эксперт.

Между тем глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов, полагает: назначение послом в Кабо-Верде – «это карьерная катастрофа» для Поклонской.

В ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде – государстве на островах Зеленого Мыса у западного побережья Африки. О заседании сообщил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков.

Другой первый зампред того же комитета, депутат Светлана Журова сообщила – сама Поклонская не исключала, что после завершения работы в парламенте может быть назначена послом, но страну не уточняла. Поклонская ранее «получила необходимое дополнительное образование», добавила Журова.

Сама Поклонская сообщила РИА Новости, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно.

Наталья Поклонская получила известность в 2000-х и начале 2010-х, в бытность работником прокуратуры Крыма (на тот момент – украинской автономии). Выступала обвинителем по громким уголовным делам, в частности на процессах крупнейших организованных преступных группировок полуострова. После переворота в Киеве 2014 года написала рапорт об увольнении из органов украинской прокуратуры, поддержала воссоединение Крыма с Россией. В 2014–2016 годах – прокурор Республики Крым. В сентябре 2016-го избрана депутатом Госдумы.

В конце мая Поклонская объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».