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В Госдуме прокомментировали возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде
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В ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, заявил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).
«Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу», – сказал парламентарий, передает РИА «Новости».
По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, сама Поклонская не исключала, что после завершения работы в парламенте может быть назначена послом, но страну не уточняла. «Она говорила, что один из вариантов ее дальнейшего продолжения карьеры – это работа послом. В какую страну – это не обсуждалось», – сказала Журова.
Депутат при этом заметила, что Поклонская ранее «получила необходимое дополнительное образование», передает ТАСС.
Ранее РБК со ссылкой на два источника в Госдуме сообщило, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.
Сама Поклонская заявила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно. «Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед», – сказала она.
Поклонская подчеркнула, что как члену комитета по международным делам ей, в том числе, интересна и дипломатическая деятельность. При этом она не уточнила, чем конкретно займется после сложения депутатских полномочий.
Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».
На Украине ответили на шутку Лаврова о «приватизации» Нового года
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Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о приватизации Киевом Нового года вслед за Днем Крещения Руси неуместны и исторически некорректны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Комментарии главы МИД Сергея Лаврова относительно этого указа президента являются неуместными и исторически некорректными, очень жаль видеть очередное превращение дипломатии в пропаганду», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
По его словам, Украина была, есть и будет, а попытки Москвы, как исторической периферии, называться центром Киевской Руси не новы. «Двух Киевов нет, есть один Киев, он украинский и это столица украинского государства», – добавил министр.
Ранее Лавров, комментируя заявления украинского президента Владимира Зеленского о Дне крещения Руси, пошутил, что в скором времени можно ожидать приватизации Киевом Нового года.
Президент Украины в своем поздравлении украинцев с Днем Крещения Киевской Руси заявил, что 24 области Украины и полуостров Крым – ее родные дети и являются по праву наследниками, а «двоюродным племянникам и очень дальним родственникам не нужно посягать на ее наследство». Позже в Крыму нашли ошибку в словах Зеленского о Киевской Руси.
Завезенная в Сочи азиатская бабочка начала пожирать «цветы смерти»
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В Сочи азиатская бабочка-огневка уничтожила гибискусы, так называемые цветы смерти, ученые предполагают, что вредителя могли завезти на курорт туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.
«В этом году гибискусы объедены очень сильно. Стремительность питания свидетельствовала о высокой агрессивности вредителя. Наши исследования показали, что гибискус повреждается азиатской огневкой Haritalodes basipunctalis Bremer. Родина вредителя – Восточная Азия, Африка, Австралия и Океания. В России прежде встречалась только на Дальнем Востоке», – цитирует sochi-express доктора биологических наук Наталью Карпун.
Для определения причины гибели гибискусов на курорте ученые провели маршрутные обследования, собрали гусениц и куколок, дорастили их в лабораторных условиях. Определили вредителя по вылетевшим бабочкам.
В настоящий момент ученые пытаются выяснить, как азиатская огневка попала на курорт. Ее могли завезти туристы или поставщики товаров с Дальнего Востока или Восточной Азии.
Гибискус цветет обычно в сезон с апреля по сентябрь, но иногда цветение наступает в неподходящее время. Считается, что такое поведение растения является предвестьем смерти или болезней. Еще более грозной приметой является внезапное увядание растения, почернение и опадание листьев. Существуют приметы, связанные с неправильным цветением и увяданием, они касаются всех комнатных цветов, однако считается, что гибискус якобы приближает человека к смерти, впитывая его жизненную силу.
В Тбилиси резко ответили президенту Эстонии по поводу членства Грузии в ЕС
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Мэр Тбилиси и генсек правящей «Грузинской мечты» Каха Каладзе резко ответил президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, которая предположила, что Грузии, Украине и Молдавии понадобится не менее 20 лет, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз, сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Пусть все приглядывают за своими странами», – заявил Каладзе.
«А мы как-нибудь сможем осуществить реформы и сделать все для того, чтобы наша страна как можно скорее стала членом ЕС», – сказал мэр столицы Грузии.
Грузия намерена в 2024 году подать заявку на членство в ЕС.
Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украине необходимо несколько десятилетий для вступления в Европейский союз. Также она добавила, что на Украине, в Молдавии и Грузии есть «проблемы с системой правосудия».
Она отметила, что, возможно, есть смысл найти некий промежуточный вариант, который поможет Украине, Молдавии или Грузии сотрудничать с ЕС так, как они хотят.
Эксперт: Украина неспособна собрать сейчас даже «ведро с болтами»
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«Ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями. Но сейчас они угробили то немногое, что у них оставалось», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Дмитрий Дрозденко, комментируя срыв концерном «Укроборонпром» планов по сборке американских вертолетов UH-1 к 30-летию независимости Украины.
«То, что «Укроборонпром» не смог наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез», говорит о полной потере всех возможных и невозможных компетенций. Дело в том, что этот вертолет эксплуатируется еще со времен войны во Вьетнаме. Грубо говоря, ситуация похожа на то, как ЗАЗ не смог бы наладить выпуск автомобилей «Запорожец», – отметил военный эксперт Дрозденко.
По словам эксперта, «если бы Украина сохранила связи с Россией, ее возможности в сфере авиации оставались бы на достойном уровне». «Был бы жив авиазавод «Антонов», не умирал бы завод «Мотор Сич», – уточнил собеседник.
«Ведь ранее на Украине строились авианосцы, самолеты и ракеты. Мало кто из европейских стран мог похвастаться такими промышленными и научными возможностями, какие были на Украине. Но после событий 2014 года они окончательно угробили то немногое, что у них оставалось. И даже такое ведро с болтами, как вертолет UH-1 «Ирокез», они собрать не смогли», – подытожил эксперт.
Напомним, концерн «Укроборонпром», обещавший наладить строительство американских вертолетов UH-1 «Ирокез» к 30-летию независимости Украины, сорвал планы по сборке этих машин.
В феврале 2021 года гендиректор концерна Юрий Гусев пообещал наладить «лицензионную сборку» данных машин на мощностях Одесского авиационного завода и построить первый такой вертолет к 30-летию независимости Украины, однако в настоящее время сборка даже не начиналась.
При этом в самом «Укроборонпроме» заявили, что на данный момент машинокомплекты для сборки вертолетов не завезли в страну из-за длительных разрешительных процедур, в этой связи сроки начала производства сдвигаются.
Кроме того, как пишет Defense Express, выяснилось, что американская компания Bell Textron не выдавала «Укроборонпрому» разрешение на производство этих вертолетов. Речь шла о сотрудничестве с малоизвестной компанией из Флориды, занимающейся ремонтом вертолетов Bell.
UH-1 «Ирокез» – американский многоцелевой вертолет фирмы Bell Helicopter Textron, это одна из самых известных и массовых машин в истории вертолетостроения. Серийно производится с 1960 года, получил широкую известность благодаря войне во Вьетнаме.
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Появились данные о массовой гибели талибов при взрывах в Кабуле
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Из 103 погибших при взрывах в четверг возле аэропорта Кабула по меньшей мере 28 были талибами, сообщило Reuters со ссылкой на представителя «Талибана» (движение запрещено в России).
«Мы потеряли больше людей, чем американцы», – приводит слова представителя запрещенного в России движения ТАСС.
Он также поделился мнением, что не видит причин для продления сроков вывода иностранных войск из Афганистана.
Запрещенное в России радикальное движение «Талибан» решительно осудило произошедшее возле аэропорта Кабула и пообещало привлечь виновных к ответственности.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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ФАС оштрафовала Booking.com на более чем миллиард рублей
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Booking.com оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке гостиничных агрегаторов, сообщает ведомство.
«Федеральная антимонопольная служба наложила на Booking.com B.V. (Нидерланды) оборотный штраф в размере 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке», – говорится в сообщении ФАС.
Ведомство установило, что Booking.com B.V. злоупотребила доминирующим положением на российском рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения. Компания навязывала гостиницам, отелям, хостелам условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей.
Для гостиниц это означало, что они не могут установить цену на свои услуги в других каналах продаж ниже, чем на агрегаторе Booking.com. ФАС России установила, что подобные действия ограничивают конкуренцию на рынке, а также приводят к ущемлению интересов гостиниц.
Как указывает антимонопольная служба в четверг, до настоящего момента компания не исполнила предписание.
Между тем компания намерена обжаловать решение о штрафе, передает ТАСС.
Ранее ФАС признала компанию Booking.com B.V. нарушившей антимонопольное законодательство. В ведомстве считают, что агрегатор воспользовался своим доминирующим положением на рынке, вынуждая гостиницы заключать договоры на заведомо невыгодных условиях.
Глава МИД Украины солгал об эвакуации россиян из Афганистана
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным утверждением, что российские самолеты, участвовавшие в эвакуации людей из Афганистана, якобы использовали занятую талибами авиабазу Баграм, а не аэропорт Кабула.
Глава МИД Украины выступил с ложным утверждением, что российские «самолеты [якобы] летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов». Это, по утверждению Кулебы, якобы свидетельствует о «тесных связях» России с «Талибаном»* (движение признано террористическим и запрещено в России), передает РИА «Новости».
При этом на видео, которые публиковались в СМИ, видно, что российские самолеты прибыли именно в международный аэропорт Кабул имени Хамида Карзая. В частности, в сюжете турецкого агентства Anadolu можно увидеть стоящие в воздушной гавани Ил-62М и Ил-76, а также американских военнослужащих и самолеты западной коалиции, которые участвуют в эвакуации людей из столицы Афганистана.
Кроме того, в видео агентства Ruptly, на котором запечатлен взлет Ил-62М из кабульского аэропорта, также видны воздушные суда стран НАТО.
Минобороны России по поручению президента Владимира Путина организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, граждан стран ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана), а также Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщали в военном ведомстве.
Напомним, из Кабула вылетели четыре самолета военно-транспортной авиации Минобороны России с россиянами и гражданами других стран ОДКБ на борту. Один из самолетов доставил эвакуированных из Афганистана граждан Таджикистана в Гиссар. В подмосковном аэропорту Чкаловский приземлились самолеты Ил-62 и Ил-76 Минобороны России.
Талибы назвали условия для желающих выехать из Афганистана
Талибан (движение запрещено в России) не будет препятствовать желающим покинуть Афганистан после того, как США покинут аэропорт Кабула, заявил в четверг представитель движения Забихулла Муджахид в эфире телеканала «Россия-1».
«Мы прорабатываем вопрос установления полного контроля над аэропортом <…> После того, как США покинут Афганистан и аэропорт в частности, каждый сможет уехать из страны в обычном порядке: купить билет, получить необходимую визу, мы никому не будем чинить препятствий», – передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта Кабула погибли более 40 человек. Руководство США возложило на ИГ* ответственность за взрыв в Кабуле.
До этого глава ЕС заявил об опасности возрождения терроризма в Афганистане после взрыва у ворот аэропорта Кабула.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр Де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
Захарова удивилась осведомленности США о местонахождении главарей ИГ
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила удивление по поводу осведомленности властей США о местонахождении главарей запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство*» (ИГ*).
Захарова прокомментировала слова президента США Джо Байдена, который заявил, что отдал приказ готовить удары по лидерам и объектам ИГ* (группировка запрещена в России) после терактов в Афганистане. «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ* (группировка запрещена в России)?!» – написала дипломат в своем Telegram-канале.
Напомним, в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 103 человека. В частности, жертвами терактов стали 90 афганцев, еще 158 пострадали. В результате взрывов погибли также 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле глава американской администрации приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористической группировки «Исламское государство*» (запрещена в России) отдал приказ о совершении теракта в Кабуле.
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Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство о выдворении американского шпиона
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Мосгорсуд отказался рассматривать ходатайство осужденного за шпионаж в России американца Пола Уилана о выдворении его в США для отбытия наказания, сообщила адвокат американца Ольга Карлова.
«Мосгорсуд постановил отказать защите Уилана в рассмотрении ходатайства о его передаче в США и решил, что этот вопрос должен рассматривать суд того региона, где осужденный содержится. В нашем случае это Верховный суд Мордовии», – сообщила ТАСС адвокат.
По ее словам, защита подала ходатайство в Мосгорсуд, поскольку он выносил приговор Уилану и все материалы у него, «но почему-то там его рассматривать не хотят».
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не могут ничего сказать о возможности обмена осужденного в России за шпионаж гражданина США Пола Уилана.
До этого адвокат американца Владимир Жеребенков заявил, что Уилана якобы могут обменять на российского программиста. Представитель МИД Мария Захарова заявляла, что Москва не обсуждает с США обмен американских граждан на россиян. В российском МИДе сообщали, что Россия не получала от США какие-либо предложения об обмене осужденными.
В Пентагоне подтвердили потери среди американцев при взрыве в Кабуле
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В результате взрыва у аэропорта Кабула «есть потери» среди американцев и гражданских, написал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в своем Twitter.
«Мы можем подтвердить, что взрыв у ворот Эбби (один из главных входов на территорию аэропорта) был результатом комплексной атаки, которая привела к ряду потерь среди американцев и гражданских», – приводит его слова ТАСС.
Под словом «потери» могут иметься в виду как погибшие, так и пострадавшие. «Мы также можем подтвердить по меньшей мере еще один взрыв в отеле «Барон», который расположен поблизости от ворот Эбби или рядом с ним», – добавил он.
Как сообщил телеканал Al Jazeera, число пострадавших в результате взрывов в Кабуле возросло до 70 человек. Точных данных о пострадавших не приводится.
О гибели солдат ВС США также сообщил телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на источники.
Как уточняется, инциденты, произошедшие в результате самоподрывов террористов-смертников, имели место возле отеля «Барон».
Ранее сообщалось, что трое американских военных ранены у аэропорта Кабула, два человека погибли, еще 15 человек пострадали при взрыве около аэропорта в Кабуле.
В Пентагоне подтвердили взрыв у ворот аэропорта Кабула, точных данных о жертвах от взрыва пока нет.
Ранее США закрыли КПП аэропорта в Кабуле. Глава правительства Бельгии Александр де Кроо заявил, что из-за угрозы терактов в районе аэропорта Кабула операция ВВС по эвакуации людей из Афганистана прекращается. Бельгия прервала эвакуацию из Афганистана. Британия и Австралия также рекомендовали гражданам покинуть район аэропорта Кабула.
Тем временем в районе аэропорта Кабула собрались около 1,5 тыс. граждан США и обладателей американских виз, которые надеются попасть на эвакуацию в Соединенные Штаты.
После победы движения «Талибан» (запрещено в России) в аэропорту Кабула, который контролируют американские военные, началась массовая паника. Талибы возложили на США ответственность за хаос в аэропорту.
Синоптики рассказали, каким будет бабье лето
В сентябре погода в столице будет неоднородной, похолодания будут сменять потепления, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«По предварительным расчетам, сентябрь ожидается около нормы и неоднородный, то есть будут периоды и потепления, и похолодания», – цитирует Вильфанда ТАСС.
До этого он отмечал, что периоды бабьего лета обязательно будут в центре европейской части России в сентябре.
Группа ABBA объявила о выпуске новых песен после 40-летнего перерыва
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Шведская музыкальная группа ABBA после почти 40-летнего перерыва представит новые песни на шоу с голограммами, сообщило издание The Sun.
«ABBA наконец возвращаются и планируют выпустить свою первую за 39 лет новую музыку в следующую пятницу – это грандиозно», – сообщил источник британскому таблоиду, передает РИА «Новости».
Группа запустила новый сайт ABBA Voyage, где ее поклонники могут зарегистрироваться, чтобы быть в курсе новостей. В Twitter-аккаунте ABBA Voyage также размещено сообщение с изображением четырех светящихся планет на черном фоне и указанием даты: 02.09.21.
Издание отмечает, что помимо новых песен ожидается шоу с голограммами. Это планировалось еще в 2019 году, однако реализации мешала пандемия коронавируса. По данным шведских СМИ, речь идет о пяти новых песнях.
ABBA – один из наиболее успешных коллективов за всю историю популярной музыки. Группа, основанная в 1972 году и названная по первым буквам имен исполнителей, официально не объявляла о своем распаде, однако с начала 1980-х не выступала и не выпускала новых песен.
Ранее американская музыкальная рок-группа Guns N ’Roses представила свою первую с 2008 года песню, она носит название Absuяd.
Минтруд рассказал о сроках получения разовой выплаты пенсионерами
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Более 30 млн пенсионеров, которым перечисляют пенсию на карту, получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
«На сегодняшний день те граждане, которые имеют банковскую карту и получают пенсию на соответствующую карту, получат данную выплату уже в конце следующей недели. Такую выплату получат в конце следующей недели 30 млн 700 тыс. человек», – сказал Котяков на совещании «Единой России» по реализации указа президента «О единовременной денежной выплате гражданам, получающим пенсию», передает РИА «Новости».
Он уточнил, что те граждане, кто получают пенсию с помощью доставки на дом, – это 12,7 млн человек – получат единовременную выплату с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.
Между тем секретарь генсовета «Единой России» и спикер Совета Федерации Андрей Турчак отметил, что депутаты фракции в регионах проконтролируют осуществление выплат, «чтобы снимать все проблемы еще на старте», сообщается на сайте ЕР.
«Выплату получат абсолютно все пенсионеры: работающие и неработающие; те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды; а также по потере кормильца. Это должно быть сделано максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан», – заявил Турчак, обращаясь к Котякову.
Глава генсовета партии подчеркнул, что региональным отделениям «Единой России» уже поставлена задача по разъяснению людям порядка получения выплат. К работе подключатся также штабы общественной поддержки в субъектах России.
«В рамках штабов общественной поддержки [необходимо] канал коммуникаций выстроить, максимально широко провести разъяснительную работу. Все случаи задержек, ущемления прав не просто фиксировать, а реагировать оперативно для того, чтобы выполнить ту задачу, которую поставил президент», – сказал Турчак.
Он напомнил, что большинство предложений, поступивших в народную программу «Единой России», касались благополучия и повышения качества жизни людей, а одним из ключевых приоритетов стала забота о людях старшего поколения.
«Во время пандемии люди пожилого возраста столкнулись с дополнительными трудностями, поэтому для оказания оперативной поддержки президент на встрече с «Единой Россией» поручил произвести единовременную выплату пенсионерам в размере 10 тыс. рублей», – заключил Турчак.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам 10 тыс. рублей, ее получат как работающие, так и неработающие пенсионеры.
Увеличилось число погибших в результате теракта в Кабуле американцев
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Число погибших в результате теракта в Кабуле американских военнослужащих возросло до 13 человек, сообщил представитель Центрального командования (СЕНТКОМ) ВС США Уильям Урбан.
«Могу подтвердить, что <…> тринадцатый военнослужащий США умер от ранений, которые он получил в результате атаки у ворот Эбби [в воздушную гавань столицы Афганистана]», – приводит слова представителя американского военного командования ТАСС.
«Согласно последним данным, общее число раненых [американских военнослужащих в результате теракта в Кабуле] теперь составляет 18 человек, все они сейчас находятся в процессе эвакуации по воздуху из Афганистана на специально оборудованных самолетах С-17 <…>», – добавил Урбан.
Ранее сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле в четверг погибли 90 человек, еще 158 пострадали. Кроме того, погибли 12 американских военных – 11 морпехов и военный врач. Граждан России в момент теракта в аэропорту Кабула не было.
Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство*» (запрещена в России). Байден, ссылаясь на мнение разведки, также возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане», являющуюся ответвлением запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по боевикам ИГ.
В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам. При этом стало известно, что США передали талибам список желающих уехать из Афганистана американцев, обладателей грин-карт и сотрудничавших со Штатами афганцев.
Напомним, Пентагон обещал эвакуировать помогавших американцам афганцев. По данным американских СМИ, иммиграционные визы в США хотели получить около 18 тыс. помогавших американским войскам афганцев и еще порядка 53 тыс. членов их семей. После терактов в аэропорту Кабула Байден заявил, что Соединенные Штаты якобы уже эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек. Однако ранее в администрации Байдена считали, что на эвакуацию всех помогавших американским войскам афганцев потребуется более двух лет.
После терактов в Кабуле США пообещали продолжить вывоз людей из Афганистана. Запрещенное в России движение «Талибан» пообещало не препятствовать всем желающим покинуть Афганистан после завершения вывода сил США из аэропорта Кабула. Однако талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. Байден назвал вывод войск из Афганистана «логичным и правильным решением» и выразил надежду, что США смогут завершить эвакуацию американцев из республики к 31 августа.
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