В Госдуме прокомментировали возможность назначения Поклонской послом в Кабо-Верде

В ближайшее время состоится заседание комитета Госдумы по международным делам по вопросу назначения его замглавы Натальи Поклонской послом в Республике Кабо-Верде, заявил первый замглавы комитета Дмитрий Новиков (КПРФ).

«Могу сказать, что в ближайшее время состоится заседание международного комитета Госдумы по этому вопросу», – сказал парламентарий, передает РИА «Новости».

По словам первого зампреда комитета Госдумы по международным делам Светланы Журовой, сама Поклонская не исключала, что после завершения работы в парламенте может быть назначена послом, но страну не уточняла. «Она говорила, что один из вариантов ее дальнейшего продолжения карьеры – это работа послом. В какую страну – это не обсуждалось», – сказала Журова.

Депутат при этом заметила, что Поклонская ранее «получила необходимое дополнительное образование», передает ТАСС.

Ранее РБК со ссылкой на два источника в Госдуме сообщило, что Поклонская может стать послом России в Республике Кабо-Верде. Это небольшое государство в Западной Африке, расположенное в Атлантическом океане на Островах Зеленого Мыса.

Сама Поклонская заявила, что ей интересна дипломатическая деятельность, но комментировать сообщения о ее будущем трудоустройстве пока преждевременно. «Я еще являюсь депутатом Госдумы, поэтому комментировать какую-либо информацию о моем будущем трудоустройстве после окончания депутатской каденции и возможных назначениях я не буду, так как это преждевременно. Не хочу забегать наперед», – сказала она.

Поклонская подчеркнула, что как члену комитета по международным делам ей, в том числе, интересна и дипломатическая деятельность. При этом она не уточнила, чем конкретно займется после сложения депутатских полномочий.

Поклонская в конце мая объявила о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России» и отказе от участия в предстоящих парламентских выборах в связи с новой работой. Депутат намекнула, что ей предложена работа, связанная со службой, только не уточнила, в каких органах. В видеообращении в Telegram-канале она, в частности, заявила, что «снова сможет надеть китель, только пусть останется интригой, какой именно».