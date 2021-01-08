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8 января, пятница | Последнее обновление — 04:32 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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Принято считать, что мир нуждается в США, как в универсальном балансире. Но то, что сейчас мы все в той или иной мере используем Америку, совершенно не означает, что страны мира, за редкими исключениями, в ней действительно нуждаются с точки зрения собственного выживания.
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненные. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Трамп решил сосредоточиться на передаче власти Байдену
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Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о намерении сосредоточиться на передаче власти новой американской администрации Джозефа Байдена.
«Конгресс сертифицировал результаты [всеобщих американских выборов], новая администрация начнет свою работу 20 января. Мое внимание теперь сосредоточено на обеспечении плавной, организованной и безболезненной передачи власти», – заявил Трамп в видеообращении, опубликованном в Twitter действующего президента США.
«Сейчас необходимо исцеление и примирение», – добавил американский лидер.
«Мы только что прошли через сложные выборы, и эмоции зашкаливают. Но сейчас нужно умерить свой пыл и восстановить спокойствие. Нам нужно идти дальше и заниматься делами Америки», – заявил глава Белого дома.
Трамп заверил, что его штаб испробовал все возможности для того, чтобы оспорить результаты прошедших в США выборов и обеспечить честный подсчет голосов. «Делая это, я боролся за то, чтобы защитить американскую демократию», – подчеркнул американский лидер. «Я продолжаю твердо полагать, что нам необходимо реформировать наше законодательство о выборах, чтобы <...> обеспечить веру и доверие ко всем будущим выборам», – отметил глава Белого дома.
Президент Соединенных Штатов заявил, что понимает разочарование своих сторонников, но обещал продолжить свою политическую кампанию. «Граждане страны, служить вашим президентом было главной честью моей жизни. Мои замечательные сторонники, я знаю, что вы разочарованы, но я также хочу, чтобы вы знали, что наша великолепная кампания только начинается», – заявил американский лидер.
Накануне избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в свою очередь выступила за использование положений 25-й поправки к Конституции США для отстранения Трампа от власти. После этого администрация Трампа решительно осудила штурм Капитолия.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс США на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена новым американским президентом. Трамп объявил, что 20 января произойдет передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов.
Соловьев посмеялся над заявлением Зеленского по поводу беспорядков в США
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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что Киев решительно осуждает насилие против Конгресса США.
Зеленский написал в Twitter: «Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США». «Нас вдохновляет стойкость старейшего и величайшего демократического института в мире, который всего за несколько часов после этого ужасного нападения провел историческое заседание, подтвердившее волю американского народа», – добавил он.
«То есть Зеленский все-таки против Майдана?», – сыронизировал в своем Telegram Соловьев.
На Украине также посмеялись над высказываниями своего президента. Как отметило украинское издание «Страна.ua», Зеленский назвал захват сторонниками Дональда Трампа Капитолия «ужасным нападением», подчеркнув, что «правда, ни слова не сказал о четырех погибших протестующих».
«Отметим, что риторика Зеленского о событиях на украинском Майдане совершенно обратная – он скорбит о погибших от рук силовиков активистах. Но, видимо, для него события в США – «это другое», – говорится в Telegram «Страна.ua».
Ранее в Москве отреагировали на беспорядки в США. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что электоральная система в США архаична и не отвечает современным демократическим стандартам. В ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, в том числе в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт.
В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил
избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет
упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В Москве отреагировали на беспорядки в США
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Электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя события в Вашингтоне.
«Это внутреннее дело США (...) При этом вновь обращаем внимание на то, что электоральная система в США архаична, она не отвечает современным демократическим стандартам, создавая возможности для многочисленных нарушений, а американские СМИ стали инструментом политической борьбы», – цитирует РИА «Новости» Захарову.
По ее словам, это во многом стало причиной раскола общества, который сейчас наблюдается в США.
«Желаем дружественному американскому народу с достоинством пережить этот драматический момент собственной истории», – добавила представитель МИД.
Ранее в ОБСЕ осудили беспорядки в США. В свою очередь в Британии в беспорядках обвинили Трампа.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Ветеран «Альфы» объяснил, почему смогли захватить Капитолий
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Захват Капитолия стал возможен из-за политического раскола охраны, поставившей свои политические взгляды выше профессиональных интересов, считает почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
«И вот такая безобразная подготовка к этой ситуации – это не просто непонимание (происходящего), но и влияние политических течений, которые исповедует каждый из охранников здания конгресса. И политические взгляды для них оказались выше профессионального долга», – передает слова Гончарова РИА «Новости».
Как отметил ветеран спецподразделения, произошедшее в Капитолии – это «потеря лица» Соединенными Штатами Америки». По его словам, охранники должны были подготовиться к возможной провокации в отношении здания Конгресса. Он также заявил, что раскол США «на два практически равнозначных лагеря» будет иметь серьезные последствия.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Пушков объяснил, как беспорядки скажутся на президентстве Байдена
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После событий в Вашингтоне и утверждения конгрессом избрания Джо Байдена президентом США американское государство может столкнутся с репрессиями в стране, считает сенатор Алексей Пушков.
«Приход [избранного президента США Джо] Байдена в Белый дом утверждался в небывалых условиях: Капитолий был захвачен демонстрантами; для их нейтрализации в здание был введен спецназ; конгрессмены и сенаторы были эвакуированы; в Вашингтоне был введен комендантский час и туда была направлена Национальная гвардия. Ничего подобного в истории США еще не было. События 06.01.21 обозначили качественный сдвиг», – написал Пушков в своем Telegram.
По его словам, события в Вашингтоне окрасят американскую политику и состояние общества на годы вперед. «Одним из вероятных последствий станет усиление репрессивного характера американского государства».
По мнению Пушкова, Байден в любом случае должен был занять президентское кресло. Он отметил, что сторонники Трампа при этом оказали своему кандидату «медвежью услугу», так как штурм Капитолия в итоге оказался на руку лишь демократу.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Жертвой стрельбы в Капитолии стала ветеран ВВС США
В результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, сообщили ее родственники.
Ее свекровь, комментируя присутствие Бэббитт в Капитолии, заявила: «Я не знаю, зачем она решила это сделать». Бэббитт жила в Сан-Диего, была сторонницей президента США Дональда Трампа. Она 14 лет служила в ВВС, четырежды ее отправляли служить за рубеж, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий США, где шло утверждение итогов выборов президента страны. В здании произошла стрельба. Неизвестно, кто стрелял в Бэббитт. Сообщалось, что полиция Капитолия с оружием в руках требовала от ворвавшихся в Конгресс протестующих покинуть здание.
Во время протестов в Вашингтоне погибли четыре человека
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В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия, сообщил глава столичной полиции Роберт Конти.
Конти подтвердил, что «сотрудник полиции Капитолия выстрелил из своего служебного оружия в женщину». Ее доставили в больницу, но «после всех попыток спасти ей жизнь она скончалась», передает РИА «Новости».
«В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», – приводит слова Конти ТАСС.
Все скончавшиеся были совершеннолетними.
Глава столичной полиции сообщил, что задержаны более 52 человек, большинство – за нарушение комендантского часа, некоторые – за незаконное владение оружием.
Напомним, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации избранного президента США Джозефа Байдена, которая состоится 20 января.
Глава совета по нацбезопасности Белого дома по России подал в отставку
Старший директор совета национальной безопасности США по Европе и России Брайан Тулли подал заявление в отставку, сообщила корреспондент Bloomberg Дженнифер Джейкобс.
«Райан Тулли уволился из Совета нацбезопасности. Он был старшим директором по делам Европы и России. Мне сказали, что он ушел после вчерашних событий в Капитолии США», – написала Джейкобс в Twitter.
Ранее сообщалось, что несколько сотрудников Белого дома подали в отставку после событий в Вашингтоне.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
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Трамп запретил помощнику вице-президента Пенса входить в Белый дом
Действующий президент США Дональд Трамп запретил входить в Белый дом ключевому помощнику вице-президента Майка Пенса после того, как тот отказался отменить результаты прошедших президентских выборов, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник, речь идет о главе аппарата Пенса, Марке Шорте, который консультировал вице-президента США по вопросам, связанным с подсчетом голосов коллегии выборщиков. По данным телеканала, Шорту теперь «запрещено входить в Белый дом», передает РИА «Новости».
Вице-президент США Майк Пенс председательствует на заседании конгресса, на котором должны утвердить результаты президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Сенат отклонил возражения против утверждения голосов в Пенсильвании
Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании, свидетельствуют результаты голосования.
Возражения поддержали 92 сенатора, против были семь. Палата представителей еще продолжает обсуждение по Пенсильвании, передает РИА «Новости».
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Горбачев увидел в беспорядках в Вашингтоне гибель США как государства
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Беспорядки в Вашингтоне явились предвестником гибели Соединенных Штатов как государства, штурм Капитолия был заранее разработан известными силами, считает бывший президент СССР Михаил Горбачев.
«Но беспорядки – не главное. Их задача ясна, но лишь на первый взгляд. Не все так просто. Пройдет немного времени, и мы разберемся, зачем действительно это было сделано», – цитирует Горбачева «Интерфакс».
По мнению экс-президента СССР, в скором времени гонка вооружений будет прекращена, так как люди осознают ее фатальные последствия. Как заявил Горбачев, в свое время ему удалось добиться подписания Договора о разоружении, поскольку стороны «хотели мира».
«Люди, которые не хотят войны, объединятся, и их руководители должны будут найти выход. Они найдут выход и найдут новые формы договора с учетом новых видов оружия. Нельзя терять надежды. Я не теряю надежды в молодых людях», – сказал он.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Конгресс утвердил избрание Байдена президентом США
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Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Джо Байдена президентом США, свидетельствуют результаты обсуждения.
Байден получил больше 270 утвержденных конгрессом голосов выборщиков, передает РИА «Новости».
Утверждение голосов выборщиков в конгрессе окончательно закрывает конституционные возможности для какого-либо оспаривания результатов президентских выборов.
Ранее Конгресс утвердил поданные за Байдена голоса 16 выборщиков от Джорджии, Мичигана и Невады. Также Сенат отклонил возражения против утверждения голосов выборщиков в Пенсильвании. Палата представителей США вслед за сенатом отклонила возражения против утверждения голосов в Пенсильвании.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались
в Конгресс, сорвав утверждение
итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли
четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы
в Капитолии погибла
ветеран ВВС США Эшли Бэббитт
. В связи с беспорядками
режим чрезвычайной ситуации введен
в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Трамп пообещал упорядоченную передачу власти Байдену
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Действующий президент США Дональд Трамп пообещал, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену, при этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник Дэн Скавино.
«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты говорят в мою пользу, тем не менее, 20 января произойдет упорядоченная передача власти», – привел слова Трампа в Twitter Скавино.
Трамп, как сообщает его помощник, добавил, что, «хотя это означает конец величайшего первого срока в истории президентства, это только начало нашей борьбы за то, чтобы снова сделать Америку великой».
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Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Володин дал совет США в связи с событиями в Вашингтоне
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Политическая система США находится в глубоком кризисе, Вашингтону пора заняться внутренними проблемами вместо того, чтобы вмешиваться в дела других государств, заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин.
«После событий, вызванных выборами президента, ссылаться на нее как на образец демократии стало бессмысленным. Мы стоим на пороге переоценки стандартов, которые продвигаются Соединенными Штатами Америки, экспортирующими свое видение демократии и партийно-политических систем по всему миру. Тем, кто в нашей стране любит ссылаться на их пример, тоже предстоит пересмотреть взгляды, выдаваемые за передовые», – сказал Володин, чьи слова приводятся на сайте Госдумы.
Спикер нижней палаты парламента подчеркнул, что «по всем направлениям политической жизни США наблюдается раскол. По мнению Володина, причиной этого стали национальные и расовые проблемы, разъединяющая страну история гражданской войны, несправедливая социальная система и неэффективная система здравоохранения. Как заявил председатель Госдумы, политическая система США «застыла в своем развитии порядка 70 лет». Он отметил, что в стране «две партии монопольно находятся у власти более века, не допуская к управлению другие политические силы». Избирательная же система США, по мнению Володина, «стала набором устаревших инструментов, абсолютно не соответствующих сегодняшним реалиям».
«Начиная с предвыборной кампании прошлого года, политическая жизнь США сопровождается большим количеством скандалов: оспаривание процедуры голосования по почте, массовое досрочное голосование, игнорирование требований прозрачного подсчета голосов, многочисленные нарушения избирательных прав граждан. Дополнительные проблемы создает невозможность международного наблюдения за ходом выборов. Это, кстати, фактор, которым Соединенные Штаты попрекают остальные страны, сами оставаясь закрытыми», – сказал Володин.
Ранее Конгресс на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп сообщил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти избранному президенту Джо Байдену. При этом Трамп не согласен с результатами прошедших выборов, сообщил его помощник.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Косачев заявил, что демократия США «захромала на обе ноги»
События в Вашингтоне, где произошли беспорядки, показали, что США утратили право навязывать курс демократии другим странам, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«У событий в Вашингтоне и иже с ним несколько слоев причин, выводящих людей на улицы (...) Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия очевидно захромала на обе ноги. (…) Глубже – так и не проясненные зигзаги в подсчете голосов 3 ноября и сейчас, в Джорджии. Оснований для обвинений победителей в фальсификациях у проигравшей стороны на этот раз более чем достаточно, американская демократия, очевидно, захромала на обе ноги», – написал Косачев в Facebook.
Парламентарий отметил, что «праздник демократии закончился». «Это, увы, на самом деле дно, говорю это без тени злорадства. Америка более не прокладывает курс, а, следовательно, утратила все права его задавать. И тем более навязывать другим», – добавил он.
В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками режим чрезвычайной ситуации введен в Вашингтоне на 15 дней, то есть затронет церемонию инаугурации Байдена, которая состоится 20 января.
Спикер Палаты представителей призвала отстранить Трампа от власти
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси высказалась за использование положений 25-й поправки к Конституции Соединенных Штатов для отстранения действующего американского президента Дональда Трампа от власти.
«Я присоединюсь к лидеру демократов в Сенате, призывая вице-президента отстранить этого президента [от власти], немедленно воспользовавшись 25-й поправкой. Если вице-президент и кабинет не будут действовать, то Конгресс может быть готов двигаться вперед с импичментом. Таково подавляющее мнение моей фракции», – приводит текст письменного заявления Пелоси ТАСС.
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что беспорядки, которые устроили в здании Капитолия протестующие против итогов выборов, являются актом, «спровоцированным президентом США».
Пелоси также назвала Трампа «очень опасным человеком», который не должен оставаться в должности главы Соединенных Штатов. «Это безотлагательный [вопрос]», – подчеркнула она, говоря об отстранении Трампа от власти и назвав ворвавшихся в здание Капитолия террористами.
«Я ожидаю от уходящего вице-президента [Майкла] Пенса быстрое принятие решения о том, использует ли он 25-ю поправку для отстранения Трампа от власти», – отметила спикер.
«Президент Соединенных Штатов спровоцировал вооруженное восстание против Америки», – продолжила демократ. По ее словам, «любой день может стать шоу ужасов для Америки».
Спикер Палаты представителей Конгресса США выступила с утверждением, что имело место «попытка переворота со стороны президента Трампа» и его сторонников.
«Необходимо также привлечение к ответственности республиканцев в Конгрессе, которые продвигали <...> теории заговоров, спровоцировавшие насилие и вдохновившие толпу», – заявила Пелоси.
По ее словам, законодатели от Республиканской партии в среду продолжали «проталкивать ложь, лежавшую в основе нападения» на Конгресс и саму демократию в США.
Согласно 25-й поправке к Конституции США, вице-президент Соединенных Штатов занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий американского президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.
Ранее избранный президент Соединенных Штатов Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на здание Конгресса США в Вашингтоне. Позже лидер демократов в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал вице-президента Соединенных Штатов Майкла Пенса отстранить Трампа от власти из-за беспорядков в Вашингтоне.
Напомним, в среду сторонники Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку действующего президента США, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим чрезвычайной ситуации продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января.
В четверг Конгресс Соединенных Штатов на фоне прошедших в Капитолии беспорядков и комендантского часа в Вашингтоне утвердил избрание Байдена президентом США. Трамп объявил, что 20 января произойдет упорядоченная передача власти Байдену. При этом, по словам помощника американского лидера, Трамп не согласен с результатами прошедших выборов. В тот же день конгрессмены-демократы призвали объявить Трампу импичмент.
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