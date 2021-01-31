Миллионы школьников провели выходные вместе с РДШ

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31 января, воскресенье | Последнее обновление — 21:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Москве полиция спасла мужчину от самоубийства
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«Коронавирусные» погромы в Нидерландах привлекли внимание к личности местного премьера Марка Рютте, подавшего прошение об отставке. Удивительно, но столь разные государства, как Россия, Турция и Польша, имеют все основания радоваться, если по итогам выборов Рютте уйдет на политическую пенсию.
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Подавляющее большинство жителей самопровозглашенных республик в Донбассе хотят – как крымчане – вернуться в родную гавань. С Украиной их связывают теперь разве что бомбы, которые регулярно прилетают в жилые дома с украинской территории, да пенсии, которые украинская власть вынуждена платить чужим, по ее мнению, людям.
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Идея борьбы с нынешним государством состоит не в том, чтобы даровать людям еще намного больше пенсий, зарплат, больниц, доступных лекарств, низких дотированных тарифов, газовых труб, пособий, стипендий и прочих ништяков. Она состоит в том, чтобы забрать – если для себя, и отдать – если для заграницы.
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28 января стало известно о смерти Василия Ланового. Народному артисту СССР было 87 лет. Он известен по картинам «Война и мир», «Анна Каренина», «Дни Турбиных», «Полосатый рейс» и многим другим выдающимся фильмам. Лановой был соучредителем патриотического движения «Бессмертный полк России»
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В поселке Богучаны в Красноярском крае вертолет Ми-8АМТ при неудачной посадке зацепил несколько зданий на территории аэропорта и другой вертолет. На борту находились три члена экипажа и 22 вахтовика, пострадавших нет. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности
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Президент России Владимир Путин открыл транспортную развязку в Химках на пересечении улицы Репина и Ленинградского шоссе. Глава государства напомнил, что раньше местным жителям было сложно добраться из района в район, на это уходило очень много времени. Президент поздравил строителей с этим событием и поблагодарил за работу
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17:52
собственная новость
Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Миллионы школьников провели выходные вместе с РДШ
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Российское движение школьников (РДШ) на регулярной основе стало организовывать интересные масштабные онлайн-активности для российских школьников по выходным. В это воскресенье в них приняло участие около 10 тыс. человек, а число просмотров активностей РДШ перевалило за 5 млн, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Более 1 тыс. школьников приняли участие в онлайн-квесте #ДомашкаРДШ. В главной группе движения в социальной сети Вконтакте каждый час, начиная с 10.00 и до 17.00, ребята получали креативное задание. Например, первым заданием была заводная зарядка: нужно сделать видео с комплексом упражнений под бодрую музыку. Кроме этого, школьники снимали видеообзоры на фильмы и книги, перекладывали стихи известных поэтов на музыку, мастерили домики для домашних питомцев и вспоминали известных российских ученых, писателей и композиторов на каждую букву алфивати. Все задания было необходимо выложить на странице своего аккаунта и дополнить одноименным с квестом хештегом. Главным призом стали 10 годовых подписок на Музыку Вконтакте. Важно отметить, что квест вызвал большой интерес – просмотров постов по акции оказалось более 2,1 ммлн.
Кроме того, в 11.00 по московскому времени стартовал эфир «Классного радио РДШ», посвященный легальным способам выражения гражданской позиции. Слушателям рассказали старте проекта «Академия гражданина», а в гостях у студии побывали: телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки и член Общественной палаты России Мария Бутина. Трансляцию посмотрело более 25 тыс. человек.
«ТикТок – это такой же инструмент, где в позитивной повестке распространяются призывы «пойти на тусовку», но не говорят о ее сути и о последствиях. – сказала Тина Канделаки в эфире «Классного радио РДШ. – Сегодняшние старшеклассники – это избиратели уже через 2-4 года, и с ними обязательно нужно говорить о политике. Другой вопрос – кто и как с ними будет говорить? Это должно быть квалифицированно, чтобы это не превращалось в профанацию».
Около 15.00 там же в главной группе РДШ во ВКонтакте состоялся киберспортивный турнир «Лиги РДШ» в Северо-Кавказском федеральном округе, он порадовал своих фанатов борьбой в двух мобильных шутерных дисциплинах: PUBG Mobile (16+) и Standoff (16+). На пике эфира его смотрели более 2 тыс. 900 человек, а в сумме трансляция набрала 2 млн просмотров. В качестве гостя на эфир был приглашен Евгений Завалов – преподаватель университета Синергия (Менеджмент киберспортивных событий в игровой индустрии и киберспорте). Он рассказал про существующую потребность кадров в киберспорте, а также про необходимость создавать благоприятные условия для взращивания талантов для всей большой сферы киберспорта. В конце эфира была разыграна консоль Xbox Series S, ее выиграл Константин Честнов из Москвы.
Традиционно не остался в стороне и Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». Юным добровольцам было предложено поучаствовать в акции «Добрый выходной». В рамках акции школьники в режиме реального времени выполнили десять заданий добровольческой направленности. Каждый час, начиная с 10.00, содержание каждого задания публиковалось в официальной группе Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в социальной сети «Вконтакте». Результаты работы активисты РДШ публиковали на своих открытых страницах в «Вконтакте» в хештегами: #РДШ, #ДобрыйВыходнойРДШ. В этой акции приняло участие более 4000 активистов РДШ. Большинство участников акции привлекали к выполнению заданий членов своей семьи и друзей. Самые активные участники получат различную брендированную продукцию Всероссийского конкурса.
«Мы полностью понимаем усталость ребят от различных ограничений, поэтому РДШ хочется, чтобы у ребят была возможность интересно и продуктивно проводить выходные дни. В прошлые выходные наши догадки подтвердились, и мы приняли решение, что будем и впредь привлекать внимание ребят к нашим событиям онлайн: говорить о важных для них вещах, предлагать к просмотру увлекательные состязания киберспортивной лиги, играть в различные викторины и онлайн-квесты, а также, конечно, разыгрывать классные призы», – сообщила Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.
Важно отметить, что в регионах страны РДШ провело и офлайн мероприятий. Так, например, в Хабаровске школьники смогли пообщаться с арт-директором ТРЦ «Brosko moll», а в Красноярске состоялся турнир по настольной игре «Монополия. Красноярский край». Чемпионат по настольным играм в эти выходные состоялся и в Тюмени, играли в шахматы и в поселке Увельский Челябинской области, а вот школьники Новосибирской области и Кемеровской области смогли стать участниками выездных смен РДШ.
В МВД назвали число участников незаконной акции в Москве
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В несогласованной акции в Москве принимали участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ, сообщила пресс-служба ГУ МВД по столице.
«В городе Москве прошло несогласованное публичное мероприятие, в котором на 14.30 принимало участие около двух тысяч человек, включая представителей СМИ», – говорится в сообщении.
Отмечается, что около 600 участников пытались организованно пройти по тротуарам нескольких улиц города. «Сотрудники полиции во взаимодействии с представителями других правоохранительных структур продолжают обеспечивать общественный порядок в городе», – добавили в ведомстве.
В свою очередь уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обращений по незаконным акциям в воскресенье на горячую линию федерального уполномоченного не поступало. Также она отметила, что не получала жалоб от пассажиров на проблемы с поездками в связи с перекрытиями на площади трех вокзалов в Москве из-за несогласованной акции, передает РИА «Новости».
При этом уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева заявила, что несовершеннолетних нет среди задержанных на незаконной акции, которая проходит в столице в воскресенье. «Я не видела [несовершеннолетних на несогласованной акции], еще мои коллеги выходили к Сухаревской площади и меня информировали, что несовершеннолетних сегодня нет. Видимо все-таки общая работа всех – педагогов, уполномоченных по правам ребенка и человека – дала свои результаты», – цитирует ТАСС Потяеву.
Она отметила, что по данным на 14.00 в Москве были задержаны порядка 120 человек, но цифра постоянно меняется. «Мы мониторим сейчас ситуацию. Обращений пока в наш адрес не поступало», – добавила омбудсмен.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Озвучена неожиданная версия о нулевом пациенте с ВИЧ
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Первый случай заражения человека ВИЧ-инфекцией, вероятно, произошел во время Первой мировой войны во время охоты на обезьян, считает канадский ученый, профессор Жак Пепин из Университета Шербрука.
Пепин выдвинул гипотезу, согласно которой человек впервые заразился ВИЧ-инфекцией в 1916 году на юго-востоке Камеруна, в районе Молунду, и произошло это во время охоты на обезьян. Ученый предполагает, что «нулевым» пациентом стал французский, бельгийский или британский солдат, участвовавший в боевых действиях против немецких войск в Камеруне, бывшем на тот момент колонией Германии, пишет Daily Mail.
«Солдаты провели в Молунду три или четыре месяца перед дальнейшим продвижением. И главной проблемой там для них были не вражеские пули, а голод», – рассказал Пепин, передает РИА «Новости».
Профессор объяснил, что у военных быстро закончилось продовольствие, и чтобы добыть себе пищу, им пришлось охотиться на обезьян и других животных. «Моя гипотеза основана на том, что один из солдат был инфицирован во время охоты. Была убита шимпанзе, и во время разделки он поранился, что привело к заражению», – заявил ученый.
Этот солдат после войны вернулся в Леопольдвиль (ныне Киншаса), что в Бельгийском Конго (ныне Демократическая Республика Конго), и стал распространителем болезни, носителем которой к началу 50-х годов стали около пятисот человек, полагает Пепин.
Основной причиной распространения ВИЧ-инфекции, уверен ученый, тогда было повторное использование игл в больницах из-за общего дефицита медикаментов. В 1960-м, когда Конго получило независимость, в Леопольдвиль хлынули потоки переселенцев из сельских районов, что стало идеальной средой для распространения вируса. Дело в том, что в этот период на одну женщину в городе приходилось до десяти мужчин, что привело к распространению проституции, ставшей причиной передачи инфекции половым путем.
Пепин отмечает, что из Леопольдвиля ВИЧ-инфекция распространилась по всему Конго, а затем попала за границу, когда вирусом заразился посетивший страну гаитянин. «В течение нескольких лет он (вирус) был ре-экспортирован в США, где распространился среди геев и наркоманов, а оттуда попал в Западную Европу», – заключил профессор.
Эксперт заявил о деморализации сторонников Навального
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«Сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и спровоцировать полицию на жесткие действия, но правоохранители ведут себя корректно и на провокации не поддаются», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев, подводя первые итоги незаконных акций, которые состоялись в воскресенье.
«Полиция ведет себя корректно. Сторонники Навального пока не устраивают жестких драк, хотя в Сети есть кадры, где они накидываются со спины на полицейских и сразу же прячутся в толпе. Но серьезных прецедентов нет, полиция действует в рамках закона и ее задача – обеспечение порядка, а не подавление акций», – сказал профессор Финансового университета при правительстве России Олег Матвейчев.
Собеседник отметил, что сторонники Навального хотят повторить «белорусский сценарий» и «спровоцировать полицию на жесткие действия», которые вызвали бы возмущение в обществе. «Но мы хорошо помним технологию «онижедети», и полиция на эти провокации не поддается», – добавил эксперт.
Матвейчев также указал на деморализацию сторонников Навального. «Во-первых, она вызвана малым количеством вышедших на улицы людей. Во-вторых, от них отвернулось большое количество граждан из-за организации травли в соцсетях Семена Слепакова и Василия Ланового. В-третьих, расследование журналистов издания Mash и телеканала «Россия 1» показали, что ролик Навального о «дворце» – это фальшивка. Потому уровень поддержки блогера снижается», – полагает собеседник.
«Однако для привлечения новых участников незаконных акций организаторы могут использовать Юлию Навальную. Больше у них вариантов не остается, потому что сам Навальный скорее всего получит реальный срок. Здесь также просматривается «белорусский сценарий», когда Запад начал раскручивать Светлану Тихановскую», – напомнил эксперт.
Схожей точки зрения придерживается политолог Анна Федорова. «У Юлии Навальной абсолютно понятная роль – она символ для протестующих. У некоторых она вызывает чувство моральной правоты из-за того, что ее супруг находится не на свободе. Как ни парадоксально, но в случае реального срока для блогера, Юлия от этого выиграет, – считает Федорова. –
Чем хуже мужу – тем лучше ей. Я думаю, мы видим начало ее политической карьеры».
«При этом я не вижу серьезных причин для роста участников незаконных акций. Понятно, что интерес к протесту будет подогреваться через рекламу в соцсетях, радикализацию толпы и героизацию жены Навального. Но пока нет оснований полагать, что им это удастся», – заключила Федорова.
По оценкам столичного ГУ МВД России, в воскресенье в Москве около двух тысяч человек стали участниками несанкционированной акции. При этом около 600 участников предприняли попытку организованного шествия и попытку перекрытия проезжей части. Во время шествия к СИЗО «Матросская Тишина», где содержится Алексей Навальный, была задержана его супрга Юлия Навальная.
В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Японскую журналистку поразило отношение россиян к Великой Отечественной войне
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Японская журналистка Асука Токуяма в статье для JB Press рассказала о посещении мемориала Советскому солдату в Ржеве, призвав других посетить это место, чтобы увидеть «часть настоящей войны».
В Ржев она приехала осенью 2020 года. Токуяма отправилась на экскурсию, организованную для выходцев из Твери, которые живут в Москве. Средний возраст участников, по словам журналистки, был «высоким», РИА «Новости».
Мемориал Неизвестному солдату в Ржеве должен был открыться 9 мая 2020 года, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли на лето. Высота памятника составляет 25 метров, однако журналистке он показался выше из-за того, что построен на небольшом холме.
«У памятника нет ног. Стая журавлей закрывает нижнюю часть тела грустно склонившего голову солдата, как будто пытается унести его в какие-то неведомые дали. <...> Мне лично памятник нравится», – призналась Токуяма.
Рядом с мемориалом построен небольшой музей, в котором представлены личные вещи погибших солдат. Главной целью экскурсии была церемония захоронения останков советских воинов. Прибывших на мероприятие людей поприветствовали дети. Токуяма напомнила, что останки погибших на войне советских воинов регулярно перезахоранивают. Во время пандемии осенью прошлого года в раскопках приняло участие около 500 добровольцев со всей России. В итоге были обнаружены останки 704 бойцов.
В стороне от места церемонии стояли красные гробы с останками погибших, по подсчетам журналистки, их было около 700. «Я была потрясена этим зрелищем – длинные ряды красных ящиков. Меня пронзила мысль: «Так вот ты какая, эта страшная война!». Я еле стояла под навалившимся на меня ощущением ужаса войны», – поделилась она.
По словам журналистки, заранее была выкопана глубокая траншея, в которую под марши военного оркестра начали опускать гробы. Люди наблюдали за церемонией, затаив дыхание. «Вокруг царила торжественная атмосфера», – поделилась она.
После церемонии уже в автобусе ее угостили гречневой кашей с тушенкой и очень сладким чаем, которые, по ее словам, могли приготовить волонтеры, продрогшие под дождем. Токуяма отметила, что ее переполнило чувство острой благодарности. «И за теплую еду, и за то, что я и окружающие меня люди просто живы», – сказала японка.
В конце 2020-го – начале 2021 года журналистка совершила путешествие на «Поезде победы» – одном из передвижных музеев, в которых можно увидеть, как жили советские люди во время войны. Она подчеркнула, в вагонах находятся восковые куклы, которые изображают как солдат, так и обычных людей. «У них разные выражения лиц. Это и тревога по поводу начала войны, и радость победы, и ожидание новой жизни, которая начнется в будущем», – пояснила она.
Она отметила число молодых людей, участвующих в раскопках, и то, что останкам советских солдат приходят поклониться и отдать почести – по ее словам, это показывает, что война в представлении россиян является частью «сегодняшней реальной жизни», а не историей из прошлого. «Если вы живете сегодня в России, то испытываете какое-то ощущение тревоги, как будто война находится где-то неподалеку от вас», – подчеркнула автор статьи.
Поэтому Токуяма посоветовала съездить во Ржев и увидеть «часть настоящей войны».
В среду президент России Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где также осмотрел экспозицию «Подвиг народа», которую открыли к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он также возложил цветы к обелиску Ленинграда в Александровском саду в Москве. 27 января отмечается 77-летняя годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
В США началось расследование после взрыва космического корабля SpaceX
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Федеральное авиационное управление (ФАУ) США расследует взрыв прототипа космического корабля Starship компании SpaceX в декабре 2020 года. Компания не может продолжить испытания Starship до тех пор, пока не завершится расследование, сообщает интернет-портал The Verge.
По словам источника портала, авиарегулятор предполагает, что взрыв произошел из-за того, что специалисты SpaceX нарушили условия, на которых им было разрешено провести запуск. При этом не уточняется, какие именно нарушения были совершены, сообщает ТАСС.
В управлении заверили, что компания уже предоставила дополнительную информацию, касающуюся ее запроса на изменения условий указанного разрешения на испытания.
Прототип Starship во время испытаний в декабре 2020 года, которые проводились в штате Техас, взорвался при посадке. Тем не менее глава компании Илон Маск высоко оценил результаты, подчеркнув, что корабль произвел «успешный взлет, переключение на верхние топливные баки и точное управление закрылками вплоть до точки приземления».
14 ноября провалились третьи огневые испытания прототипа ракеты SpaceX Starship SN8. Испытания предыдущих прототипов, за исключением первого (Starhopper), также заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип – Starship SN3 – лопнул при наддуве жидким азотом. В феврале еще один прототип – Starship SN1 – разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и для других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.
Российского бизнесмена из списка Forbes избили в Москве
Московские полицейские начали проверку после обращения российского бизнесмена, основателя компании Oncobox Андрея Гаражи, сообщившего о своем избиении в центре Москвы, рассказали в правоохранительных органах.
Бизнесмен сообщил, что был избит 30 января в ресторане на Большой Якиманке. С ушибами и ссадинами лица он обратился в ГКБ № 36 имени Ф.И. Иноземцева и после оказания медицинской помощи был отпущен, передает ТАСС.
В 2020 году Гаража попал в список самых перспективных россиян по версии журнала Forbes в категории «Наука и технологии». Компания предпринимателя Oncobox специализируется на разработке персонализированных методов диагностики и лечения сложных случаев рака с применением оригинальных молекулярно-генетических методов и алгоритмов машинного обучения.
МИД ответил на заявления США о несанкционированных акциях в России
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Нацеленные на поощрение несогласованных акций действия Вашингтона являются частью стратегии сдерживания Москвы, заявил МИД России, потребовав прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств.
«Нет сомнений, что нацеленные на поощрение протестов действия являются частью стратегии сдерживания России. Госдеп явно взял на вооружение «программу», предложенную в 2019 году аналитическим центром RAND Corp. (см. доклад «Растяжение сил России и вывод ее из равновесного состояния»). Печально, что упустили предупреждение о «высокой цене и рисках» реализации данной доктрины», – говорится в заявлении дипведомства на странице в Facebook.
В МИД также заявили, что грубое вмешательство США во внутренние дела России – такой же доказанный факт, как и «раскрутка» фейков и призывов к несанкционированным акциям подконтрольными Вашингтону интернет-платформами.
«Митинги», о которых вы столь неподобающе для представителей дипломатической профессии заботитесь, являются не «запланированными», а незаконными. Что в таких случаях делают в самих США, всем хорошо известно – открывают стрельбу на поражение. Двойные стандарты и лицемерие – жизненное кредо?» – подчеркивается в сообщении.
«Требуем прекратить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и напоминаем об ответственности», – добавили в ведомстве.
В воскресенье пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс заявила, что США в связи с задержаниями во время несогласованных акций в российских городах призывают Москву соблюдать международные обязательства.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны.
Напомним, сторонники блогера Алексея Навального призывали выходить на акции в его поддержку 31 января. В правоохранительных органах неоднократно подчеркивали, что подобные мероприятия являются несанкционированными. Также в ведомстве поясняли, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Зеленский рассказал о злости на Трампа
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что злится на бывшего президента США Дональда Трампа.
Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Axios. Анонс беседы опубликован в Twitter портала.
«Я вижу, вы сердитесь на президента Трампа. Может, немного?» – спросил у Зеленского журналист.
«Немного», – ответил президент Украины, подтвердив, что действительно зол на своего бывшего коллегу. В то же время Зеленский не назвал причину, по которой испытывает такие чувства к бывшему американскому лидеру.
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Ранее Трампа заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента, демократа Джо Байдена и его сына Хантера, передает РИА «Новости».
В то же время в декабре Зеленский выразил надежду, что новый президент США Джо Байден поспособствует урегулированию войны в Донбассе, укрепит отношения Вашингтона и Киева и положит конец «оккупации» территории Украины. По его словам, избранный лидер США имел близкие связи с Украиной до своего президентства и лучше знает Украину, чем действующий президент США Дональд Трамп.
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Появились подробности о съемках фильма про «дворец Путина»
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Фильм о «дворце Путина» блогера Алексея Навального был снят на киностудии Black Forest в Германии, которую в декабре 2020 года зарезервировали американцы, сообщил основатель YouTube-канала «Голос Германии» Сергей Фильберт в эфире телеканала «Россия 1».
«Навальный спокойно на этой студии работал и снимал, ездил по всей Германии. Оказывается, еще в декабре из Америки позвонили в студию Black Forest и зарезервировали время на съемку», – цитирует Фильберта РИА «Новости».
Как выяснили журналисты издания Schwarzwalder Bote, киностудия находится в Кирхцартене, при этом ее открытие «удивительным образом совпало с началом «расследования» про «дворец». Руководители Black Forest несколько лет проработали в США и подтвердили журналистам, что помогали Навальному в съемках фильма, на создание которого ушел как минимум месяц.
«Появляется вопрос, как произошло так, что в Германии политики и СМИ об этом молчали, позволяя открыто вести антироссийскую деятельность на деньги США», – отметил Фильберт.
Накануне бизнесмен Аркадий Ротенберг заявил, что является бенефициаром зданий в районе Геленджика и «дворец» принадлежит ему.
В пятницу журналисты Mash выложили видео о том, как они попали внутрь здания, о котором идет речь в так называемом расследовании Навального. Блогер, напомним, утверждает, что близ Геленджика якобы построен роскошный дворец для президента России Владимира Путина. Журналисты продемонстрировали, что «дворец» находится на этапе строительства: отделан лишь фасад, а внутри – голые бетонные стены и никакой роскошной отделки, которую, по утверждению Навального, можно увидеть в комнатах здания.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не смотрел фильм Навального, отметив, что пролистал видеоподборки на эту тему. Он назвал монтажом и компиляцией это «расследование». Президент подчеркнул, что ничего из собственности из «расследования» не принадлежит ни ему, ни его родственникам.
Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал публикации о «дворце» «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» возглавляемого Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам.
Сванидзе объяснил свое появление на несанкционированной акции в Москве
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Журналист Николай Сванидзе сообщил, что пришел на несанкционированную акцию в Москве в качестве наблюдателя от Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
«С моим коллегой Александром Верховским и с нашими женами, которые пришли к нам на поддержку, мы были наблюдателями [на несогласованной акции]», – передает комментарий Сванидзе ТАСС.
Отмечается, что журналист оказался среди задержанных, однако вскоре его отпустили.
Несанкционированные акции проходят в воскресенье в ряде российских городов. Аналогичные акции прошли 23 января в Москве и других крупных городах России.
Ранее официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Военный эксперт назвал сценарий захвата Калининграда идиотизмом
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Опубликованный СМИ сценарий «удара» Североатлантического альянса по Калининградской области носит признаки клинического идиотизма, заявил ведущий российский военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.
Ранее издание Overt Defence сообщило, что сценарий «превентивного удара» Североатлантического альянса по Калининградской области предполагает уничтожение ракетных комплексов «Искандер» и систем С-400, а также блокаду Балтийска и ликвидацию войск. В наступлении должны участвовать 30 тыс. польских военных, указывается в публикации.
По словам Мураховского, такие сценарии сочиняются десятками в год различными негосударственными конторами и отдельными «экспертами», передает РИА «Новости».
«То захват Россией Прибалтики, то Сувалкского коридора, то удар стратегическими бомбардировщиками США по Балтфлоту, то штурм Калининградской области. В их основе всегда присутствует критический признак клинического идиотизма: авторы предполагают, что все остальные Вооруженные силы России будут заняты чем-то другим. Видимо, проводить парады и раздавать гумпомощь в других регионах», – отмечает эксперт.
По его словам, с одной стороны, вызывает грусть, что настоящие эксперты по России на Западе вымерли как вид, «с другой стороны, такие публикации дарят нам возможность развлечься забористой клюквой».
Напомним, в конце прошлого года Соединенные Штаты открыли в Прибалтике новую военную структуру – базу для бойцов сил специальных операций, спецназа. Кроме того, США, согласно одобренному проекту бюджета на следующий год, предоставят странам Прибалтики (Эстонии, Латвии и Литве, которая имеет протяженную границу с Калининградской областью) военную помощь на сумму 168,7 млн долларов (138,2 млн евро). Финансы выделяются в рамках новой «Балтийской инициативы безопасности».
В Сибири на несанкционированных акциях отмечена низкая активность
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В Сибири прошли несанкционированные акции в поддержку блогера Алексея Навального, однако мероприятия оказались немногочисленными, зафиксирована низкая активность участников.
В центре Новосибирска в воскресенье собралось по разным оценкам, не более 500 человек, передает «Вести Новосибирск». За порядком следили сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что полицейские ведут себя корректно и вежливо, но при этом призывают разойтись. Кроме того, стражи порядка в условиях сложной эпидемиологической ситуации раздают участникам акций маски, сообщает VN.RU.
В Красноярске на несанкционированный митинг на площади Мира вышли не более 200 человек. Безопасность проведения акции также контролируют сотрудники полиции, которые призывают участников акций разойтись. Пять человек задержано в ходе незаконного митинга, уточняет НГС24.
В Томске подобная акция продлилась всего около 50 минут. Несанкционированный протест проходил у Большого концертного зала, к настоящему моменту акция завершена без происшествий. Официальных данных о количестве участников нет, однако в Сети отмечают, что митинг был малочисленным и не вызвал интереса у горожан. О задержаниях не сообщается, передают «Аргументы и факты. Томск».
Участники несанкционированной акции пытались пройти к зданию правительства Иркутской области, однако были взяты в кольцо сотрудниками правоохранительных органов, сообщает ТАСС.
На Дальнем Востоке несанкционированные акции в поддержку Навального 31 января также оказались малочисленными, на митингах было больше журналистов и силовиков, чем активистов.
По словам руководителя лаборатории новых технологий, кандидата политических наук Дарьи Кислицыной, митинги на Дальнем Востоке собрали еще меньше участников, чем неделю назад. Это говорит о том, что митинги 31 января в регионе провалились.
«В этот раз митинги в ДФО оказались малочисленными, это признает сама оппозиция. Количество участников во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске оказалось практически в десять раз меньше. В остальных городах смешные цифры, в Благовещенске вообще никто не пришел», – передает ее слова Ura.ru.
«Посмотрим, что сегодня будет в столице, но я думаю, что сохранится такая же тенденция. Мы видим, что на других митингах сегодня журналистов больше, чем участников», – отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Он добавил, что подобная ситуация была ожидаема, поскольку никто не хочет из-за Навального привлекаться к уголовной ответственности.
МВД России призывало граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, поскольку целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве
На несанкционированной акции в Москве мужчина набросился с ножом на сотрудников Росгвардии. Инцидент произошел около станции метро «Братиславская» на юго-востоке столицы, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Недалеко от станции метро «Братиславская» мужчина накинулся на сотрудников Росгвардии с ножом. В результате происшествия пострадавших нет, мужчина задержан», – передает сообщение ТАСС.
Сейчас личность мужчины установлена, с ним работают правоохранительные органы, добавил источник.
В прошлую субботу на незаконной акции в Москве таксист Валерий Евсин напал на бойца ОМОН. Мужчина был арестован.
Ранее Пресненский суд Москвы арестовал TikTok-блогера Константина Лакеева, напавшего на автомобиль силовиков во время несанкционированной акции в Москве.
Напомним, после несанкционированных акций 23 января следователи возбудили 21 уголовное дело. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального.
Официальный представитель ведомства Ирина Волк заявила, что МВД России призывает граждан воздержаться от участия в несогласованных акциях 31 января, отметив, что целью провокаторов является инициирование столкновений участников с представителями полиции.
МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.
Врач рассказал, когда появится «волшебная» таблетка от рака
«Волшебная» таблетка вряд ли когда-то появится в мире, на данный момент главным инструментом в борьбе с онкозаболеваниями можно назвать их выявление на ранних стадиях, рассказал внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.
Он сообщил, что с возрастом вероятность заболеть раком выше, после 65 лет риск увеличивается на 7-10% каждое пятилетие. Заявление Каприна прозвучало в эфире радио «Говорит Москва», передает РИА «Новости».
Также онколог рассказал, что в России растет заболеваемость раком, это связано с тем, что программы диспансеризации и скрининга работают, болезнь выявляют.
Ранее специалисты Фонда Роя Кастла по борьбе с раком легкого в Великобритании назвали неожиданные симптомы, которые могут указывать на развитие рака легких.
В Совфеде назвали «изменой родине» призыв фонда Навального к США ввести санкции
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Призыв Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который включен Минюстом в список иноагентов, к президенту США Джо Байдену ввести санкции против ряда высокопоставленных российских лиц «попахивает» изменой Родине, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Это попахивает изменой Родине. Вы можете себе представить, чтобы американская организация обратилась к Владимиру Путину с просьбой ввести санкции против президента США?» – передает его слова РИА «Новости».
«Это должно жестко пресекаться. Должна быть очень жесткой реакция со стороны правоохранительных органов – как Генпрокуратуры, так и ФСБ», – подчеркнул Джабаров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что возглавляемый блогером Алексеем Навальным ФБК призвал Байдена ввести санкции против 35 человек, в том числе против «восьми высокопоставленных россиян, близких к президенту России Владимиру Путину».
Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. Он находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навального, который был обязан являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию УФСИН два раза в месяц, не раз предупреждали, что нарушения могут привести к отмене условного освобождения и замене его на реальный срок. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН».
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