Миллионы школьников провели выходные вместе с РДШ

Российское движение школьников (РДШ) на регулярной основе стало организовывать интересные масштабные онлайн-активности для российских школьников по выходным. В это воскресенье в них приняло участие около 10 тыс. человек, а число просмотров активностей РДШ перевалило за 5 млн, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Более 1 тыс. школьников приняли участие в онлайн-квесте #ДомашкаРДШ. В главной группе движения в социальной сети Вконтакте каждый час, начиная с 10.00 и до 17.00, ребята получали креативное задание. Например, первым заданием была заводная зарядка: нужно сделать видео с комплексом упражнений под бодрую музыку. Кроме этого, школьники снимали видеообзоры на фильмы и книги, перекладывали стихи известных поэтов на музыку, мастерили домики для домашних питомцев и вспоминали известных российских ученых, писателей и композиторов на каждую букву алфивати. Все задания было необходимо выложить на странице своего аккаунта и дополнить одноименным с квестом хештегом. Главным призом стали 10 годовых подписок на Музыку Вконтакте. Важно отметить, что квест вызвал большой интерес – просмотров постов по акции оказалось более 2,1 ммлн.

Кроме того, в 11.00 по московскому времени стартовал эфир «Классного радио РДШ», посвященный легальным способам выражения гражданской позиции. Слушателям рассказали старте проекта «Академия гражданина», а в гостях у студии побывали: телеведущая, продюсер, общественный деятель Тина Канделаки и член Общественной палаты России Мария Бутина. Трансляцию посмотрело более 25 тыс. человек.

«ТикТок – это такой же инструмент, где в позитивной повестке распространяются призывы «пойти на тусовку», но не говорят о ее сути и о последствиях. – сказала Тина Канделаки в эфире «Классного радио РДШ. – Сегодняшние старшеклассники – это избиратели уже через 2-4 года, и с ними обязательно нужно говорить о политике. Другой вопрос – кто и как с ними будет говорить? Это должно быть квалифицированно, чтобы это не превращалось в профанацию».

Около 15.00 там же в главной группе РДШ во ВКонтакте состоялся киберспортивный турнир «Лиги РДШ» в Северо-Кавказском федеральном округе, он порадовал своих фанатов борьбой в двух мобильных шутерных дисциплинах: PUBG Mobile (16+) и Standoff (16+). На пике эфира его смотрели более 2 тыс. 900 человек, а в сумме трансляция набрала 2 млн просмотров. В качестве гостя на эфир был приглашен Евгений Завалов – преподаватель университета Синергия (Менеджмент киберспортивных событий в игровой индустрии и киберспорте). Он рассказал про существующую потребность кадров в киберспорте, а также про необходимость создавать благоприятные условия для взращивания талантов для всей большой сферы киберспорта. В конце эфира была разыграна консоль Xbox Series S, ее выиграл Константин Честнов из Москвы.

Традиционно не остался в стороне и Всероссийский конкурс «Добро не уходит на каникулы». Юным добровольцам было предложено поучаствовать в акции «Добрый выходной». В рамках акции школьники в режиме реального времени выполнили десять заданий добровольческой направленности. Каждый час, начиная с 10.00, содержание каждого задания публиковалось в официальной группе Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в социальной сети «Вконтакте». Результаты работы активисты РДШ публиковали на своих открытых страницах в «Вконтакте» в хештегами: #РДШ, #ДобрыйВыходнойРДШ. В этой акции приняло участие более 4000 активистов РДШ. Большинство участников акции привлекали к выполнению заданий членов своей семьи и друзей. Самые активные участники получат различную брендированную продукцию Всероссийского конкурса.

«Мы полностью понимаем усталость ребят от различных ограничений, поэтому РДШ хочется, чтобы у ребят была возможность интересно и продуктивно проводить выходные дни. В прошлые выходные наши догадки подтвердились, и мы приняли решение, что будем и впредь привлекать внимание ребят к нашим событиям онлайн: говорить о важных для них вещах, предлагать к просмотру увлекательные состязания киберспортивной лиги, играть в различные викторины и онлайн-квесты, а также, конечно, разыгрывать классные призы», – сообщила Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Важно отметить, что в регионах страны РДШ провело и офлайн мероприятий. Так, например, в Хабаровске школьники смогли пообщаться с арт-директором ТРЦ «Brosko moll», а в Красноярске состоялся турнир по настольной игре «Монополия. Красноярский край». Чемпионат по настольным играм в эти выходные состоялся и в Тюмени, играли в шахматы и в поселке Увельский Челябинской области, а вот школьники Новосибирской области и Кемеровской области смогли стать участниками выездных смен РДШ.