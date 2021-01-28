Эксперт оценил шансы американцев сорвать продление СНВ-3

«В Сенате достаточно лишь одного демократа, голосующего против продления СНВ-3, чтобы республиканцам удалось полностью заблокировать эту идею», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков, комментируя выступление конгрессменов-республиканцев против продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений сроком на пять лет.

«Республиканцы действительно могут сорвать процесс продления СНВ-3. Чтобы этого не допустить, администрация Байдена может найти какую-то процедурную уловку и не отправлять документ на одобрение Конгресса под предлогом того, что это не новый договор, а продление старого, поэтому его можно не утверждать. Тогда для подписания ДСНВ не будет препятствий», – объяснил политолог-американист Малек Дудаков.

Однако в случае, если договор СНВ-3 все же будет отправлен на рассмотрение Конгресса, есть опасность, что достаточное количество голосов для его продления не наберется. «А в Сенате сейчас ровно половина мест за республиканцами. Демократы имеют перевес лишь в один голос вице-президента Камалы Харрис. Поэтому достаточно хотя бы одного демократа, голосующего против продления ДСНВ, чтобы заблокировать эту идею», – рассказал политолог.

«При этом такая спешная ратификация договора российской стороной была вполне логичной. Для России продление СНВ-3 – приоритетный вопрос, и вчера мы поступили в соответствии с поговоркой «куй железо, пока горячо». Ведь пока Джо Байден настроен на подписание ДСНВ, лучше поторопиться и не дожидаться нового ухудшения отношений, которое отложит этот вопрос в долгий ящик», – заключил Дудаков.

Накануне старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.

Напомним, во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.

В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.

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