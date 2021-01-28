Конгрессмены-республиканцы выступили против продления ДСНВ на пять лет

Старшие республиканцы комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Палаты представителей Майкл Маккол и Майк Роджерс раскритиковали администрацию Джо Байдена за решение продлить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений на пять лет.

«Вызывает разочарование, что администрация Байдена упустила возможность договориться о более серьезной версии нового договора, который бы включал нестратегические ядерные вооружения и сильный режим проверок. Первоначальный договор не покрывает новые системы», – приводит ТАСС текст заявления республиканцев, опубликованного на сайте комитета по иностранным делам.

Маккол и Роджерс считают, что продление документа на пять лет якобы лишает США рычага воздействия на Россию для возвращения к переговорам. «Остается еще время для краткосрочного продления, что позволит получить зазор для существенных переговоров», – полагают конгрессмены. Она также призвали администрацию Байдена модернизировать потенциал ядерного сдерживания и отреагировать «на растущие ядерные арсеналы Китая».

Во вторник президенты России и США провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили продление ДСНВ. Байден заметил, что разногласия с Россией не является поводом для отказа от ДСНВ. В тот же день президент России внес в Госдуму законопроект о продлении ДСНВ. В среду Госдума и Совфед ратифицировали соглашение.

В МИД подчеркнули, что Россия и США договорились продлить ДСНВ на условиях Москвы. Соглашение вступит в силу с даты последней из нот, которыми обменялись Россия и США, и будет действовать до 5 февраля 2026 года. Президент Владимир Путин назвал продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений шагом в правильном направлении. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Байден пошел навстречу России по ДСНВ.