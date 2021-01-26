В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный В России предложили усилить ответственность за фейки с полицейской формой 26 января 2021, 11:18 Текст: Ольга Никитина

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн прокомментировал новый тип фейков, распространяющихся в Сети: люди, не имеющие никакого отношения к службе в правоохранительных органах, изображают из себя действующих сотрудников полиции и Росгвардии, демонстративно срывают погоны в знак протеста. В комитете сообщили, что такой тип фейков выявили в ходе мониторинга после несогласованных митингов 23 января. «Хинштейн предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями», – передает РИА «Новости» сообщение комитета Госдумы по информполитике. Отмечается, что данный тип фейков не носил массовый характер, но, учитывая большую социальную угрозу, вызвал особое внимание и со стороны Роскомнадзора. «Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста. Максимальное наказание за такое правонарушение (ст. 17.12 КоАП: незаконное ношение форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией самой формы», – сказал Хинштейн. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников.

В Сети отреагировали на стихотворение Слепакова о «диванных оппозиционерах» 25 января 2021, 12:48

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Пользователи Insagram высоко оценили новое стихотворение юмориста Семена Слепакова о «диванных оппозиционерах», призывающих к незаконным акциям, сидя на Мальдивах. В опубликованном в Instagram стихотворении (содержит ненормативную лексику – прим. ВЗГЛЯД) Слепаков высмеял «оппозиционеров», которые «переживают за Россию», сидя на пляжах за границей. Повествование ведется от лица блогера, который, находясь на Мальдивах, собирается «приструнить» обидчиков россиян с помощью «битья по клавишам ноутбука», но засыпает за компьютером. Подписчики оценили стихотворение комика, среди них поэтесса Сола Монова, актеры Александр Петров, Павел Деревянко, Гоша Куценко и Максим Лагашкин, а также модель Дарья Астафьева. Комментаторы сочли стихотворение гениальным и попытались угадать, кто стал прототипом главного героя. «Вся суть российской оппозиции», – пишет bardakovaelena52. «Гениально и, к сожалению, правдиво», – констатирует vadim_perfilov46. «Прекрасно! Про всех диванных борцов», – отметил pchipchi. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Путин прокомментировал «расследование» про «дворец» 25 января 2021, 15:05

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Президент Владимир Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы дворце главы государства под Геленджиком. Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университета Даниил Чемезов задал президенту вопрос об опубликованном на YouTube фильме о том, что у президента якобы есть дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. Глава государства подчеркнул, что ничего из собственности в «расследовании» Навального не принадлежит ни ему, ни его родственникам. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – заявил Путин, передает ТАСС. Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации о «дворце» под Геленджиком, который приписывают Владимиру Путину, являются «псевдоразоблачениями и информационными атаками», о которых давно было известно. Кроме того, он назвал это псевдорасследование враньем и «качественной клюквой». Также Песков назвал лохотроном сбор денег на «расследования» ФБК и призвал граждан подумать, прежде чем переводить деньги жуликам. Немецкий эксперт: В ЕС создали институт антироссийской инквизиции 25 января 2021, 14:58

Фото: Историческая гравюра

Текст: Ирина Яровая

«Европа въелась в Россию, как собака, и при любом неправильном движении достает свою моральную дубинку. В такой политике – трагическая ошибка всего Запада», – заявил газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Так он прокомментировал слова экс-премьера Бранденбурга Маттиаса Платцека о том, что Европа без России может остаться в полном одиночестве. «Вместе с Маттиасом Платцеком мы регулярно выступаем с этими идеями на Германо-российском форуме, пишем книги и поднимаем такие проблемы в ток-шоу. Но наши голоса – это капля в море, ведь, к сожалению, большинство политиков и представителей прессы сегодня считают совсем иначе. И если мнение господина Платцека, как известного человека, еще появляется в СМИ, то точка зрения всех остальных, кто придерживается таких же взглядов, вовсе замалчивается», – с сожалением сказал немецкий политолог Александр Рар. Бывший глава правительства немецкой земли Бранденбург Маттиас Платцек, член Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию, призвал Евросоюз возобновить взаимовыгодные отношения с Москвой, поскольку Европа без России может остаться в полном одиночестве. Платцек призвал работать над совместной архитектурой безопасности с Россией на равных условиях. Если этого не сделать, то Европа может подтолкнуть Москву к дальнейшему сближению с Китаем, констатировал политик. Одновременно с этим выступлением официальный Берлин сделал несколько заявлений, явно не дружественных по отношению к Москве. Глава МИД Германии Хайко Маас в понедельник призвал освободить задержанных участников несогласованных акций, которые прошли 23 января в нескольких городах России. Задержанные россияне, по мнению Мааса, «мирно протестовали». Уполномоченный правительства ФРГ по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией Йоханн Затхофф, в свою очередь, потребовал от Москвы разъяснить обвинения в адрес Владимира Путина, касающиеся якобы его «дворца». Затхофф заявил, что речь идет о расследовании «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) о так называемом дворце президента России, сообщил портал Deutsche Welle. Рар напомнил – в начале «нулевых» отношения России и Германии были прекрасными. «Стоит вспомнить хотя бы знаменитую речь Владимира Путина в бундестаге в 2001 году. Тогда были планы построить с Европейским союзом единое пространство на общем континенте, выработать верный для всех консенсус. Но с того времени Европа полностью изменилась и застряла в созданных ей же конфликтах», – отметил Рар. По словам политолога, причина этому не только в уходе старых политиков типа Вилли Брандта, благодарных Советскому Союзу за объединение ФРГ и ГДР, но и в том, что Европа стала клубом либеральных ценностей, где могут быть правы только демократические страны. «Фактически в ЕС появился институт инквизиции, который говорит: пока Россия не докажет свою либеральность, она наш враг. Европа стала постмодернистской, начала придумывать для себя новые формы «свободы»: гендерный язык, культ меньшинств, экстремальный феминизм, подавление белого гетеросексуального мужчины и, что самое главное – политкорректность, новую европейскую идеологию. Россия же оказалась чуть ли не единственной страной на территории Европы, которая заявила, что не будет поддерживать этот тренд, и сразу стала врагом европейских элит», – рассказал Рар, предположив, что вместе со вступлением Джо Байдена на пост президента США и усилением партии «Зеленых» в Германии идеологизация политики будет продолжаться. По мнению Рара, антироссийская риторика Европы в целом и призыв главы МИД ФРГ Хайко Мааса отпустить задержанных в России участников несогласованных митингов 23 января в частности – это отголоски холодной войны, «когда Запад тоже часто перебарщивал в своей критике в отношении СССР, создавая образ врага и запугивая собственное население». «В Европе въелись в Россию, как собаки. При любом неправильном, «недемократическом» движении они достают моральную дубину и начинают бить по голове. Европа встала на этот курс, делает из России пугало, явно недооценивая ее роль. Такая политика – трагическая ошибка всего Запада», – заключил политолог. Братислава заявила о нежелании ЕС бесконечно продлевать санкции против России 26 января 2021, 08:48

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Текст: Алина Назарова

Европейский союз хочет быть острожным с ограничениями в отношении России и не желает «до бесконечности» опираться на политику санкций, заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок после итогам заседания руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе. «Евросоюз, да и мы (Словакия), не хотим до бесконечности опираться на политику санкций (против России). С таким инструментом, каким являются санкции, мы хотим работать осторожно», – сказал министр, передает ТАСС. Корчок сказал, что он, как и его коллеги по ЕС, осуждает задержание блогера Алексея Навального и рассчитывает, что в России судебный процесс над ним будет справедливым. «Если же этого не произойдет, то ситуация (в отношениях между ЕС и Россией) изменится к худшему», – заявил глава МИД Словакии. Он сообщил, что на заседании Совета ЕС был одним из тех, кто высказался в поддержку идеи визита верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Россию. Визит, в ходе которого состоятся переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, запланирован на 5 февраля. «Меня лично расстраивает, что у нас, всего Евросоюза, с Россией уже длительное время различаются взгляды по многим (вопросам). Однако проявляется стремление вести диалог по темам, которые могут оказаться позитивными», – отметил глава словацкой дипломатии. Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Путин рекомендовал законодательно запретить отождествление СССР с нацистской Германией 25 января 2021, 19:36

Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент России Владимир Путин рекомендовал Госдуме подготовить проект закона о запрете публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии. «Рекомендовать Государственной думе при участии Российского организационного комитета «Победа» подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона о внесении в федеральный закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)», – говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля. Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2021 года. Ответственным назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин. Вопрос о законодательных мерах по запрету на отождествление СССР и фашистской Германии подняла глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания с президентом. Глава государства согласился с предложением, но отметил, что запрет необходимо вводить аккуратно, и разработать «механизмы для защиты правды о совсем недавнем прошлом», передает ТАСС. Ямпольская разработала соответствующий проект закона, он еще не внесен в Госдуму. Инициатива предлагает запретить публичные высказывания или публикации, в которых содержится «приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и стран «оси». 19 сентября 2019 года Европарламент принял резолюцию под названием «О важности европейской памяти для будущего Европы», в которой утверждается, что Вторая мировая война якобы была спровоцирована Германией и СССР. Владимир Путин указал, что такие «бумаги», как одобренная Европарламентом лживая резолюция «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», несут «опасные реальные угрозы», так как являются проявлением осознанной политики по разрушению послевоенного мироустройства. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин выразил недоумение и возмущение в связи с обвинением СССР со стороны Совета Европы в развязывании Второй мировой войны наравне с фашистской Германией. Глава МИД Украины назвал Навального другом 25 января 2021, 14:22

Фото: ZUMA/ТАСС

Текст: Евгения Шестак

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал другом российского блогера Алексея Навального, поскольку тот «является врагом» президента России Владимира Путина. При этом Кулеба призвал украинцев «не очаровываться» Навальным. «То, что происходит сейчас в России, является важным и для интересов Украины... есть такая поговорка: враг моего врага – мой друг. Это можно сказать о Навальном как человеке, который сейчас является олицетворением протестов, и в защиту которого вышли... на самом деле россияне вышли не в защиту Навального, а в защиту самих себя. Но он является врагом Путина, поэтому мы поддерживаем и свободу Навального, и всех людей, которые выступают за эту свободу», – сказал Кулеба в эфире телеканала «Украина 24». По его мнению, России в любом случае придется вернуть Крым, а Украина не должна очаровываться Навальным. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем не надкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал он. При этом он уточнил, если Навальный в результате демократических выборов возглавит Россию или займет какое-то политическое место в системе, «ему придется принести извинения за российскую агрессию». Кулеба подчеркнул, что «враг моего врага является моим другом», поэтому если Навальный является врагом Путина, то Украина будет поддерживать Навального. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Юрист рассказал о возможном наказании для больных ковидом на незаконных акциях 25 января 2021, 14:48

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Наталья Макарова

«Закон предусматривает наказание – лишение свободы сроком от пяти лет», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя уголовное дело по факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в центре Москвы. «Законом предусмотрено наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Если оно повлекло за собой массовое заболевание людей, то это может караться лишением свободы сроком до двух лет. Если же это стало причиной смерти двух или более лиц, то речь может идти о лишении свободы на срок от пяти до семи лет», – пояснил юрист Илья Ремесло. По факту нарушения санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции, прошедшей в субботу в центре Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах. «Основанием стало участие в акции людей, зараженных коронавирусом», – сказал ТАСС источник. По его словам, в рамках дела уже проведено несколько допросов. Эксперт убежден, что после несанкционированных акций следует ожидать роста числа зараженных коронавирусом. «Есть же статистика, можно сопоставить число людей с вирусом до митингов и после и выявить причинно-следственную связь. Это не будет произвольно посчитано, все будет обосновано. Будут сопоставляться данные – кто участвовал в акции, кто после заболел», – сказал собеседник. Ремесло подчеркнул, что это «показывает безразличие наших оппозиционеров. Им плевать и на здоровье, и на жизнь граждан. В такой опасный период они даже не призывали людей брать с собой необходимые средства защиты». Напомним, что 23 января сотрудники полиции раздали медицинские маски участникам несанкционированного митинга на Пушкинской площади в Москве. Девушки-полицейские выдали маски всем, у кого их нет, призывая соблюдать эпидемиологической безопасности. Глава управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева призывала не посещать массовые акции в Москве из-за риска COVID-19. Несогласованные протестные акции прошли в субботу в нескольких города России. Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт: Сортирный уклон Навального рассчитан на подростковое сознание 25 января 2021, 19:42

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

«Все эти псевдо-расследования рассчитаны на идиотов и завистников. Путин живет аскетично. Он думает не о развлечениях, а о том, что может сделать для России, какое место в истории нашей страны за ним останется. Зачем ему весь этот пошлый золотой хлам?» – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Олег Матвейчев. Ранее Путин назвал монтажом и компиляцией «расследование» про якобы принадлежащий ему дворец под Геленджиком. Сторонники Навального для свой агитации взяли на вооружение геленджикский дворец с его «аквадискотеками и позолоченными туалетными ершиками» и пытаются превратить его в хайп, считает профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев. «Это хайп, рассчитанный на безграмотную и малокультурную молодежь. Это люди с низким интеллектом, которых интересуют какие-то ершики, какие-то золотые унитазы. Помните, это же уже было на Украине? Пытались вбросить в общественное сознание образ «Янукович и золотой унитаз». Почему именно унитаз? А для смеха», – пояснил эксперт. «Американские пиар-технологии никак не меняются: этот «сортирный уклон» рассчитан на подростковое сознание. Ребенку запрещено говорить о каких-то вещах, поэтому, когда он становится подростком, то его особенно привлекают эти темы. Он думает, что если он начинает вслух говорить про унитазы, секс, курево, выпивку, свободно произносить слово «жопа», то он как бы сразу становится взрослым, крутым – в глазах своих сверстников. И те, кто курирует из-за океана эти идеологические кампании, делают как раз ставку на таких подростков, которым не терпится стать взрослыми, показать фигу – и родителям, и президенту, погрозить им виртуальным ершиком», – сказал Матвейчев. Изначально все это «разоблачение» Навального про дворец построено, что называется, «на соплях», считает Матвейчев. Как напоминает собеседник, еще с 2011 года известно, что геленджикский дворец принадлежит миллиардеру Александру Пономаренко. «Он начинал свой бизнес в Крыму еще в 90-е, потом переехал в Москву, занялся банковской деятельностью, вложил свои деньги вместе с другим крупным бизнесменом Александром Скоробогатько в Новороссийский порт, в другие порты, а потом удачно продал свою долю. И на эти деньги Пономаренко купил этот гостиничный комплекс в районе Геленджика, обставив его по своему вкусу. Об этом сам бизнесмен еще в те годы рассказывал газете «Коммерсантъ». Этот объект и окрестили потом в некоторых изданиях «дворцом Путина». Слушайте, если бы Путину нужен был дворец в Крыму или в Краснодарском крае, ему построили бы его за год. Только зачем он ему?, – риторически спрашивает Матвейчев. – Тем более такой! В нем какие-то дурацкие кальянные, которые Путин не признает, поскольку не курит, там нет даже комнат для совещаний». Ранее в понедельник президент Владимир Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества назвал монтажом и компиляцией «расследование» блогера Алексея Навального о якобы принадлежащем ему дворце под Геленджиком, отвечая на вопрос об опубликованном на YouTube фильме. «Смотрите. Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли», – ответил Путин, передает РИА «Новости». При этом, по словам президента, представленная в фильме информация «уже муссируется на протяжении более чем десяти лет». «Так или иначе, сейчас просто удобный случай, все скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. И запустили это в интернет – фильмы какие-то там, видеопрограммы», – сказал президент. «Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда!» – цитирует Путина ТАСС. В Совбезе рассказали, для чего Западу нужен Навальный 26 января 2021, 10:32 Текст: Алина Назарова

Блогер Алексей Навальный нужен Западу для дестабилизации ситуации в России, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью газете «Аргументы и факты» Патрушев прокомментировал призыв нынешних властей Украины разорвать все отношения с Россией, пока Москва не освободит Навального. «Лица, которые руководят в настоящее время Украиной, сделали эти заявления в ущерб интересам их собственного народа и в соответствии с линией поведения, выработанной за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Западу нужен этот «деятель» для дестабилизации обстановки в России, для социальных потрясений, забастовок и новых «майданов». К чему это может привести, мы видим на примере Украины, которая на практике утратила свою самостоятельность», – сказал Патрушев. По его словам, Навальный «неоднократно грубо нарушал российское законодательство, занимаясь мошенничеством в особо крупных размерах. И как гражданин России за свою противоправную деятельность должен нести ответственность в соответствии с законом». Ранее отвечая на заявления Запада по поводу задержания Алексея Навального, официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала зарубежным политикам уважать российские законы и заняться проблемами своих стран. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что заявления западных политиков о возвращении блогера в Россию призваны отвлечь внимание от глубокого кризиса, в котором оказались их страны. Блогер Алексей Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Суд отправил блогера под арест на месяц. Эксперт объяснил неизбежность замены условного наказания Навальному на реальное 25 января 2021, 20:37 Текст: Ксения Панькова

Перспектива сохранения условного срока блогеру Алексею Навальному по делу «Ив Роше» выглядит невозможной, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы, считает адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов. «Вариант с продлением испытательного срока Алексею Навальному, мне кажется, невозможен по той простой причине, что такой прецедент уже был по делу «Кировлеса»: суд отказался заменить условное наказание на реальное по ходатайству ФСИН и продлил испытательный срок осужденному. То есть суд уже однажды поверил ему, посчитал, что не стоит лишать его свободы, заменяя условный срок на реальный. Но оказалось, что к такому мягкому решению суда Навальный отнесся, можно сказать, демонстративно, нагло, продолжив нарушать условия испытательного срока теперь уже по делу «Ив Роше», – сказал Арутюнов РАПСИ. По мнению адвоката, на этот раз испытательный срок должен быть отменен, а условное наказание – заменено на реальное лишение свободы. «По идее человек после такого решения суда должен понимать, что если он будет продолжать нарушать условия своего испытательного срока, то условный срок будет заменен на реальный. Однако Навальный это, видимо, воспринял как слабость. И вот, пожалуйста, результат. В этой связи я не вижу оснований для того, чтобы ему вновь продлили испытательный срок. Я думаю, что условное наказание все-таки будет заменено на реальное», – добавил он. Симоновский суд Москвы 2 февраля рассмотрит заявления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) об отмене условного осуждения Навальному по делу «Ив Роше». В ведомстве указали, что в течение 2020 года Навальный систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока, в частности – минимум шесть раз не явился на регистрацию в инспекцию: 13 января, 27 января, 3 февраля, 16 марта, 6 июля, 17 августа. По каждому нарушению в отношении него были вынесены официальные предупреждения о возможности отмены условного осуждения и его замены на реальный срок лишения свободы, который в данном случае может составить 3,5 года. Кроме того, он также не являлся на регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию в период с 17 августа по 29 декабря 2020 года. «При этом УФСИН России по городу Москве учло тот факт, что с 22. 08. 2020 г. Навальный находился на лечении в клинике Charite (город Берлин, Германия). Однако, согласно предоставленной из Charite информации, 23. 09. 2020 г. Навальный был выписан из клиники. Вместе с тем на уведомление о явке 23. 10. 2020 г. в филиал УФСИН Навальный не ответил, на регистрацию не явился», – подчеркнули в ведомстве. В конце прошлой недели Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. Юрист: Навальный проигнорировал предупреждения ФСИН о замене условного срока на реальный 25 января 2021, 22:31 Текст: Андрей Самохин

«Чем же этот блогер лучше других условно осужденных, десятков тысяч сограждан, которые ходят и регулярно исправно отмечаются во ФСИН? Навальный вел себя самонадеянно, полагая, что ему можно нарушать закон», – заявил газете ВЗГЛЯД юрист Дмитрий Липин, комментируя решение суда взять блогера Алексея Навального под стражу. «Для меня самый большой вопрос в этой истории, – как человек, который позиционирует себя как борца за законность, сам при этом не считает нужным соблюдать правовые нормы, – недоумевает заместитель исполнительного директора – руководителя аппарата Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. – Ведь дело не в том, нравится ли ему этот конкретный порядок или правовая система РФ в целом. Если законом предписывается совершение каких-то действий, то они и должны совершаться. «Dura lex, sed lex» (закон суров, но это закон) гласит древнее крылатое выражение». Будучи условно осужденным гражданином, Навальный обязан был дважды в месяц лично являться и регистрироваться в УФСИН, напомнил юрист. «Но блогер этого не делал, что невозможно объяснить правовой неграмотностью, ведь Навальный все же – бывший адвокат. Кроме того, работники ФСИН неоднократно предупреждали осужденного, что такие неявки могут привести к замене условного срока на реальный», – отметил Липин. «Сегодня сторонники Навального уверяют в разных медиа, будто он пропускал регистрацию во ФСИН из-за лечения в Германии. Но это не так: он и до этого «манкировал» требованиями о регистрации. Нет оснований говорить, что претензии правоохранительной системы связаны с ситуацией с его здоровьем. Навальный вел себя так сознательно, желая тем самым выразить свое несогласие с курсом власти. По сути он нарушал закон, прикрываясь политической позицией, видимо, полагая, что ему все сойдет с руки. Теперь он получит в суде соответствующую суровую оценку», – уверен эксперт. Липин напомнил, что Навальный стал редким примером гражданина, осужденного условно по двум уголовным делам одновременно. «Кстати, в России ежегодно решение о замене условного срока на реальный принимается в отношении примерно 15 тысяч граждан, так что в этом смысле случай Навального – будничный, самый обычный. В отличие от него, подавляющее количество «условников» регулярно исправно приходят отмечаться во ФСИН, понимая, что иначе могут оказаться за решеткой», – заключил Липин. Напомним, 17 января Навальный вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение, и был задержан в аэропорту Шереметьево. Суд отправил блогера под арест на месяц. Генеральный прокурор Игорь Краснов указал на веские причины считать Навального виновным: «С учетом вынесенного в отношении него несколько лет назад обвинительного приговора, вступившего в законную силу, есть все основания называть его лицом, совершившим преступление. Кроме того, в настоящее время он является подсудимым по уголовному делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны», - заявил Краснов. Адвокат, доктор юридических наук Александр Арутюнов разъяснил, что оставить условный срок Навальному по делу «Ив Роше» невозможно, поскольку суд однажды уже ранее давал осужденному шанс на исправление вне мест лишения свободы. Политолог: Российские правоохранители обращаются с участниками протестов мягче иностранных коллег 25 января 2021, 18:15

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Текст: Андрей Самохин

Участникам несанкционированных акций протеста в Европе и азиатских странах грозит от пяти лет лишения свободы. А в США манифестанты и вовсе обвиняются в терроре. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Данюк, комментируя прошедшие в России протестные акции. По его мнению, наше законодательство о проведении митингов и шествий является одним из самых либеральных в мире. «Если сравнивать российские и зарубежные правила проведения митингов и шествий, то наши окажутся едва ли не самыми мягкими в мире, – заявил первый замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк. – Участникам таких акций в США, например, грозят реальные тюремные сроки – до 10 лет лишения свободы и штрафы с тремя-четырьмя нулями. При отягчающих же обстоятельствах: насильственных действиях со стороны демонстранта, а тем более при нападении на полицейских – сроки могут возрасти до нескольких десятков лет, а штрафы измеряться в колоссальных суммах». Можно привести многочисленные примеры из судебной практики США, когда «за призывы к государственному перевороту, опубликованные в социальных сетях, человек признавался террористом и отправлялся на долгий срок в тюрьму», отметил Данюк. «После так называемого штурма Капитолия возбуждено очень много уголовных дел. Хотя судебные процессы еще не состоялись, многим манифестантам, попавшим в здание американского парламента, грозят обвинения в терроре и огромные сроки вплоть пожизненного», – рассказал Данюк. При этом он отметил, что аресты участников движения Black Lives Matter, в том числе и участников погромов, напротив, часто заканчивались освобождением, поскольку местные власти сочувствовали погромщикам, смотрели сквозь пальцы на факты их преступлений, надеясь использовать их в борьбе с президентом Трампом. «Что касается стран западной Европы, то в Великобритании зачинщиков митингов, где прозвучат призывы к массовым беспорядкам, также могут посадить на 10 лет, в Германии – на 6 лет. Во Франции, где в целом более либеральное законодательство, участников несанкционированных манифестаций могут, тем не менее, отправить в тюрьму на срок до 5 лет и присудить штраф до 75 тыс. евро, – указал Данюк. – В Латвии за призывы к свержению власти тоже можно сесть на 5 лет». «Я не говорю уже про такие страны, как Вьетнам или Турция, где человеку, уличенному в публичных призывах к смене государственного строя, грозит очень долгое заключение, дольше, чем в Великобритании», – добавил эксперт. По словам политолога, в других азиатских странах законы еще строже. «В Сингапуре, который тоже часто ставят в пример, многие демонстранты за участие в мероприятиях подобных тем, что произошли у нас в выходные, не отделались бы административными делами и небольшими штрафами. Они угодили бы за решетку на 7 лет», – говорит он. Как подчеркнул Данюк, также есть также сильные отличия в инструкциях, которые получают правоохранительные органы России и других стран на случай, если возникает необходимость разгона незаконных акций. «На кадрах разгона несанкционированных шествий в Германии видно, как правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, дубинки, резиновые пули. Если сравнить это с теми точечными задержаниями, которые происходили у нас в субботу, становится понятно, насколько корректными, за исключением некоторых случаев, были действия нашей полиции», – считает собеседник. «В этом смысле наша страна – образец либерального подхода к своим согражданам. К слову, это не всегда правильно, как мне лично кажется», – заключил собеседник. Напомним, в субботу в разных городах России прошли несогласованные протестные акции. В Москве в подобной акции в участие приняли около 4 тысяч человек. По итогам в столице возбуждено четыре уголовных дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники блогера Алексея Навального. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников подобных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, поскольку такие призывы также запрещены законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что субботние митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов по количеству участников. Попытка организовать в ПАСЕ срочные дебаты по Навальному сорвалась 25 января 2021, 14:58 Текст: Алина Назарова

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) не смогли организовать срочные дебаты с принятием резолюции по вопросу вокруг Алексея Навального, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Попытка организовать срочные дебаты в ПАСЕ с принятием резолюции по (Алексею) Навальному не состоялась», – скажут Володин, передает РИА «Новости». Накануне старта зимней сессии ПАСЕ, начало которой запланировано на 25 января, поступило несколько предложений о проведении и срочных, и текущих дебатов по вопросу задержания Навального в России. Формат срочных дебатов предполагает обсуждение на пленарном заседании и принятие резолюции по вопросу. Руководитель делегации России в ПАСЕ Петр Толстой на прошлой неделе сообщил, что дебаты в Парламентской ассамблее по вопросу о задержании в России Навального пройдут в формате текущих, а не срочных. Тогда же он добавил, что по их итогам резолюция приниматься не будет. Между тем в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации. Маас призвал освободить «мирно протестовавших» на незаконных акциях в России 25 января 2021, 13:02 Текст: Алина Назарова

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал освободить задержанных участников несогласованных акций 23 января, которые «мирно протестовали». «Мы сегодня обсудим также, конечно, развитие событий в России. Наше правительство еще после ареста Навального заявило, что это решение не поддается пониманию, и потребовало его немедленного освобождения. После протестов на выходных это относится также к демонстрантам, которые были арестованы российскими правоохранительными органами», – заявил Маас перед началом переговоров глав МИД ЕС в Брюсселе. Политик отметил, что «по самой российской Конституции каждый имеет право выражать свое мнение и участвовать в демонстрациях». «Это должно быть возможно, принципы правового государства должны действовать – это всегда было обязанностью России. Поэтому мы ожидаем, что те, кто мирно протестовал и для задержания которых нет оснований, будут немедленно отпущены», – заявил министр, передает РИА «Новости». Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. В Москве несанкционированной акции в участие приняли около 4 тыс. человек. Следствие по итогам несогласованных акций в Москве возбудило четыре дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Выходить на незаконные акции людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что прошедшие в субботу несанкционированные митинги в поддержку Навального не оправдали надежд организаторов. Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ 25 января 2021, 14:41 Текст: Алина Назарова

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой утвержден заместителем председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Вице-спикер Петр Олегович Толстой утвержден заместителем председателя ПАСЕ», – сказал Володин, передает РИА «Новости». Между тем ранее в понедельник ряд представителей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) оспорили полномочия российской делегации на открытии зимней сессии, на неделе состоится обсуждение дальнейшей судьбы делегации.