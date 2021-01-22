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«Балтийский исследователь» отправился в немецкий порт за трубами для «Северного потока – 2»
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Судно снабжения «Балтийский исследователь», которое наряду с трубоукладочной баржей «Фортуна» должно укладывать «Северный поток – 2» в датских водах, взяло курс на германский порт Мукран, где хранятся трубы для газопровода, свидетельствуют данные портала отслеживания судом MarineTraffic.
13 января судно «Балтийский исследователь» покинуло порт Мукран и направилось к предполагаемой точке продолжения строительства «Северного потока – 2», девять дней судно находилось в Балтийском море, южнее острова Борнхольм, передает ТАСС.
Географические координаты нахождения трубоукладчика «Академик Черский», направляющегося в германский порт Висмар, в настоящее время практически полностью совпадают с местом нахождения судна «Балтийский исследователь».
Также в Балтийском море, недалеко от «Академика Черского» и «Балтийского исследователя», находится трубоукладочная баржа «Фортуна», которая вечером 21 января вышла из германского порта Росток к месту проведения работ по укладе «Северного потока – 2». Расчетное время прибытия – 17.00 местного времени 23 января.
Накануне вечером попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , покинул немецкий порт Росток.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
Эксперт объяснил заявление Газпрома о полной остановке «Северного потока – 2»
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«Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Константин Симонов, комментируя допущение Газпромом приостановки или полного прекращения строительства газопровода «Северный поток – 2» в случае резкого изменения политической ситуации.
«Газпром издал проспект эмиссии своих евробондов (облигаций, выпущенных в валюте – прим. ВЗГЛЯД), где должен быть обязательный пункт, связанный с рисками компании. Это вовсе не означает, что Газпром заявил об остановке проекта – он лишь прописал все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации», – объяснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов.
При этом собеседник отметил, что определенные реальные риски, безусловно, существуют. «Речь идет в первую очередь об ужесточении санкционного режима со стороны США, который может распугать абсолютно всех коммерческих партнеров компании Nord Stream 2 AG. Если дойдет до того, что авиакомпании откажутся продавать билеты на самолет сотрудникам проекта, то, конечно, ничего хорошего ждать не придется», – добавил собеседник.
«Но такое санкционное давление Вашингтона только доказывает, что проект действительно входит в свою финальную стадию, и сейчас на него надо бросить все силы. Его нельзя хоронить, ведь он принадлежит не только Газпрому, а всей России, и поражение от его остановки может быть общенациональным», – заключил Симонов.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток – 2», мы сталкивались и продолжаем сталкиваться с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – говорится в меморандуме, передает ТАСС.
В компании отметили, что в ряде случаев такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, «а значит, привести к приостановке или отмене проекта».
Ранее во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
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Попавшее под санкции российское судно «Фортуна» покинуло немецкий порт Росток
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Попавший под санкции США трубоукладчик «Фортуна», строящий газопровод «Северный поток – 2» , в четверг вечером покинул немецкий порт Росток, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования судов Marine Traffic.
При этом в качестве пункта назначения судна по-прежнему указан Росток. Судно «Фортуна» прибыло туда в начале прошлой недели из другого немецкого порта – Висмара, передает РИА «Новости».
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
Ранее Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Европарламент потребует остановить строительство «Северного потока – 2»
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Европарламент подготовил проект резолюции, в которой требует от Евросоюза остановить строительство газопровода «Северный поток – 2» из-за ареста Алексея Навального, пишет немецкий еженедельник Spiegel.
По данным издания, в резолюции содержится призыв к странам Евросоюза немедленно остановить строительство газопровода в Балтийском море, передает РИА «Новости».
Кроме остановки строительства, в документе содержатся рекомендации о введении санкций против физических и юридических лиц, которые «участвовали в решении об аресте и заключении». Среди возможных ограничительных мер могут быть как ограничение передвижения по территории ЕС, так и заморозка активов.
Парламентарии могут рассмотреть резолюцию в четверг, 21 января. Документ носит рекомендательный характер. В случае принятия резолюции санкции не введут автоматически – они могут быть приняты только решением всех 27 членов Евросоюза через механизмы Совета ЕС.
Между тем ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз не может препятствовать реализации проекта «Северный поток – 2», поскольку речь идет о проекте частных компаний.
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Немецкий концерн отказался от участия в «Северном потоке – 2»
Германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США, сообщил Bild. со ссылкой на письма компании.
По данным издания, у Bilfinger SE было заключено несколько контрактов с оператором Nord Stream 2 AG на 15 млн евро, в том числе «на обслуживание систем безопасности», передает ТАСС.
В ноябре прошлого года норвежская организация Det Norske Veritas (DNV) GL также отказалась сертифицировать «Северный поток – 2» в связи с вступлением в силу американских санкций после принятия в Конгрессе США проекта военного бюджета на 2021 финансовый год.
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Команда Байдена собралась остановить «Северный поток – 2»
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Администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2», заявил кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам.
«Я решительно настроен на то, чтобы сделать все возможное, чтобы предотвратить завершение [этого проекта]», – приводит слова Блинкена ТАСС.
При этом кандидат на пост госсекретаря допустил, что европейские партнеры США могут и не согласиться остановить строительство. «Мы будем пытаться убедить их [партнеров в Евросоюзе] остановить его [проект]. Но, если это не удастся, я думаю, что нам надо будет серьезно рассмотреть все те [санкционные] инструменты, которые у нас есть, в том числе те, что вы [Конгресс] предоставляете», – добавил Блинкен.
«Избранный президент полностью согласен с вами (сенатором Тедом Крузом, который выступает инициатором санкций против «Северного потока – 2»), что «Северный поток – 2» – это плохая идея, и он очень четко об этом говорил», – отметил Блинкен.
Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
Оператор «Северного потока – 2» заявил о готовности завершить проект вопреки санкциям
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Оператору «Северного потока – 2», компании Nord Stream 2 AG известно о планах США ввести новые санкции против проекта, однако партнеры сохраняют заинтересованность в завершении строительства газопровода.
«Нам известно о сообщениях СМИ по поводу санкционных действий, предпринимаемых США против компаний, участвующих в проекте «Северный поток – 2». Мы не комментируем потенциальные последствия подобных действий», – сказал ТАСС представитель Nord Stream 2.
«Nord Stream 2, как и компании, поддерживающие проект, сохраняют глубокую заинтересованность в его завершении и считают, что ввод газопровода в эксплуатацию соответствует интересам европейских потребителей и способствует поддержанию энергетической безопасности и экономической конкурентоспособности Европы», – заявили в операторе, передает РИА «Новости».
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Fitch: Санкции против «Фортуны» не остановят строительство «Северного потока – 2»
Возможные санкции США против баржи «Фортуна», которая достраивает «Северный поток – 2», вряд ли смогут остановить проект, но осложнят ситуацию, считает директор отдела корпораций агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
«То, что «Фортуна» зарегистрирована на российскую компанию, а проект на 100% контролирует Газпром, снижает риски того, что санкции приведут к невозможности завершения проекта. Но возможны логистические сложности, любые новые санкции хоть немного, но увеличивают риски проекта», – считает Маринченко, передает ТАСС.
Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Косачев предсказал политику США в отношении «Северного потока – 2» при Байдене
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США с приходом администрации Джозефа Байдена будут и дальше оказывать давление, чтобы сорвать реализацию проекта «Северный поток – 2», заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала «Вместе-РФ».
«Американцы всерьез намерены сорвать проект «Северный поток – 2» и не остановятся ни перед чем. Они идут напролом. И подозреваю, что с приходом новой администрации здесь ничего, к сожалению, не поменяется», – передает его слова РИА «Новости».
Косачев отметил, что что для Вашингтона уже не важно, «насколько это соответствует их законодательству и международному праву».
Сенатор отметил, что многое в этой ситуации будет зависеть от позиции европейских партнеров России по «Северному потоку – 2». «Здесь есть коммерческие соображения и политические. Коммерческие соображения на стороне проекта, а в политических – разброд и шатание», – сказал Косачев.
Законодатель напомнил, что Европа активно занимается украинской темой, при этом годовой бюджет Украины на две трети состоит из внешних заимствований, в том числе от западных стран, а 20% Киев получает от транзита российского газа через ее территорию.
«При строительстве «Северного потока – 2» мы будем постепенно отказываться от этого коридора», – добавил Косачев. Он уточнил, что такие решения принимаются из коммерческих соображений.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
В Газпроме заявили о намерении достроить «Северный поток – 2»
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Проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но Газпром намерен достроить газопровод, сообщил топ-менеджер концерна.
«Что касается «Северного потока – 2», как вы знаете, проект находится под сильным санкционным давлением, поэтому мы довольно сильно ограниченны в комментариях относительно путей его реализации. Я могу подтвердить, что Газпром намерен завершить этот проект, построить газопровод и поставлять по нему газ своим европейским потребителям», – цитирует РИА «Новости» топ-менеджера.
Ранее холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации. В свою очередь эксперт в сфере энергетики Константин Симонов заявил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
Во вторник Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) подтвердило поступление жалобы со стороны немецких экологических организаций на выдачу разрешения на строительство «Северного потока – 2» в водах Германии и теперь ожидает ее обоснования.
15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода «Северный поток – 2» в водах ФРГ до конца мая. Речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне, общая протяженность участка – около 30 км.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Между тем США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Немецкий Uniper выразил уверенность в успехе «Северного потока – 2»
Немецкий энергетический концерн Uniper верит в успешную реализацию проекта «Северный поток – 2», несмотря на санкции США, которые угрожают вовлеченным в строительство газопровода компаниям.
«Мы поддерживаем «Северный поток – 2», санкции нас не затрагивают», – заявили в Uniper, передает Deutsche Welle.
Там отметили, что внимательно следят за развитием событий в США и обмениваются информацией со всеми необходимыми ведомствами. По словам пресс-секретаря, в энергетическом концерне по-прежнему убеждены, что строительство газопровода будет доведено до конца. Также в Uniper надеются, что со вступлением в должность избранного президента США Джо Байдена трансатлантические отношения снова станут «настоящим партнерством».
«Особую надежду нам дает то, что в США становится заметна возросшая готовность услышать аргументы европейцев», – подчеркнул представитель компании.
Uniper, старейший в Германии импортер российского газа, инвестировал в строительство «Северного потока – 2» 950 млн евро.
Между тем кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».
США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна»
Вашингтон ввел санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», строящего газопровод «Северный поток – 2», сообщил российский Минфин.
Также американские санкции введены против владельца «Фортуны» компании «КВТ-РУС», передает РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планируется начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну».
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.
Помпео пригрозил новыми санкциями по «Северному потоку – 2»
Вашингтон планирует в скором времени рассмотреть новые меры против России по законам «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), заявил госсекретарь США Майк Помпео.
Помпео, говоря о введенных санкциях против судна-трубоукладчика «Фортуна», задействованного в строительстве «Северного потока – 2», заявил, что американская администрация намерена рассмотреть новые действия в рамках этого закона, передает ТАСС.
Также санкции планируется рассмотреть в рамках закона «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA), добавил госсекретарь.
«Сегодняшнее объявление [о введении рестрикций] демонстрирует, что США не боятся привлекать к ответственности тех, кто продолжает помогать и содействовать этому и инструменту российского принуждения («Северный поток – 2» – прим. ВЗГЛЯД)», – говорится в заявлении Помпео.
Ранее СМИ сообщили, что германский концерн Bilfinger SE отказлся от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций США.
Между тем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Антонов отреагировал на новые санкции США против «Северного потока – 2»
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Санкции США против «Северного потока – 2» являются проявлением неприкрытой недобросовестной конкуренции и попыткой заставить страны Европы покупать американское сырье, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
По словам Антонова, в Вашингтоне уже давно пытаются всеми способами помешать реализации проекта. «Принято несколько законодательных мер. Постоянно звучат безосновательные угрозы в адрес России и ее европейских партнеров, заинтересованных в сотрудничестве в газовой сфере. Оказывается грубое давление на участников консорциума», – приводятся высказывания посла на странице диппредставительства в соцсети Facebook.
«США вышли за рамки приличия в попытке добиться своих узкоконъюнктурных целей. Нарушают нормы международного права, принципы честной и свободной торговли. Не считаются даже с мнением собственных союзников» , – констатировал Антонов. «Все это не что иное, как неприкрытая недобросовестная конкуренция. Стремление создать себе преимущество на энергорынке Европы, силой заставить страны региона покупать американское сырье. В конечном итоге победителей в этой авантюре не будет», – уверен дипломат.
Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете Сената по иностранным делам заявил, что администрация избранного американского президента Джозефа Байдена будет делать все возможное для остановки «Северного потока – 2».
Накануне США ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод. Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. Укладку последнего недостроенного отрезка, в датских водах, планировалось начать с 15 января. На датском участке также планировалось задействовать «Фортуну». Между тем с 1 января 2021 года США ввели новые санкции против «Северного потока – 2», увязав их с принятием оборонного бюджета США на 2021 финансовый год.
Напомним, президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции подчеркивал, что «Северный поток – 2» выгоден для Европы и для Германии в частности. Он отмечал, что покупка американского СПГ по цене на 20% выше, чем российский трубный газ. По его словам, это означает снижение конкурентоспособности германской экономики и повышение цен для домохозяйств. Глава государства также выразил надежду, что новая администрация США отнесется с уважением к интересам Европы при строительстве «Северного потока – 2».
В Германии оценили риски остановки строительства «Северного потока – 2»
Отказ от строительства газопровода «Северный поток – 2» грозит повышением цен на газ и электроэнергию в Евросоюзе, считает председатель Восточного комитета немецкой экономики (OAOEV) Оливер Хермес.
«Если реализация «Северного потока – 2» будет остановлена, то следует, прежде всего, ожидать повышения цен на газ и электроэнергию для европейских потребителей. Только сильная, конкурентоспособная экономика в состоянии компенсировать значительные потери во время коронавирусного кризиса и реализовать амбициозные климатические цели в рамках Green Deal (программы ЕС по защите климата)», – передает слова Хермеса ТАСС.
Как отметил председатель комитета, «если поставки газа из России прекратятся, то газоснабжение будет обеспечиваться посредством импорта СПГ. Однако импорт американского газа, добытого методом фрекинга, обошелся бы существенно дороже, и это было вреднее для окружающей среды».
В то же время Хермес выразил мнение, что с приходом к власти в США Джозефа Байдена вероятность завершения строительства «Северного потока – 2» повысится.
«Стоило опасаться, что уходящая администрация (Дональда) Трампа в последние дни своих полномочий еще попытается изменить положение дел. Поэтому санкции против дальнейшего строительства «Северного потока – 2» не стали неожиданностью. Это помимо других тем осложняет перезапуск трансатлантических отношений. Тем не менее мы по-прежнему видим хорошую возможность для того, чтобы федеральное правительство нашло решение с новой администрацией Байдена, которое позволит вовремя завершить и начать использование трубопровода «Северный поток – 2» в Балтийском море», – передает сообщение Хермеса РИА «Новости».
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.
Холдинг «Газпром» выпустил меморандум к новому размещению своих бондов, в котором допустил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
Эксперт в сфере энергетики Константин Симонов пояснил газете ВЗГЛЯД, что Газпром лишь озвучил все возможные риски, чтобы в дальнейшем избежать обвинений со стороны инвесторов в сокрытии какой-либо важной информации.
В ФРГ создан природоохоанный фонд в поддержку «Северного потока – 2»
Природоохранный фонд, который предполагает защитить интересы участников проекта «Северный поток – 2», официально учрежден в Германии, сообщил министр энергетики земли Мекленбург – Передняя Померания Кристиан Пегель.
Политик отметил, что служба по надзору за фондами в министерстве юстиции признала правоспособность новой организации. «Тем самым фонд учрежден и сейчас ведет свою собственную жизнь», – сообщил Пегель в интервью газете Schweriner Volkszeitung, передает ТАСС.
7 января парламент федеративной земли Мекленбург – Передняя Померания поддержал инициативу правительства Германии по созданию экологического фонда, который защитит интересы участников проекта газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, немецкая газета Handelsblatt сообщила, что правительство США намерено ввести во вторник санкции против судна «Фортуна», которое задействовано в строительстве газопровода «Северный поток – 2» и с 15 января стоит на якоре у германского порта Росток. Кроме того, санкции могут ввести против собственника судна – компании «КВТ-Рус».
Тем временем Газпром не исключил приостановку реализации или полную отмену проекта «Северный поток – 2» при резкой смене политической ситуации.
В декабре 2020 года Nord Stream 2 AG, оператор проекта, при помощи трубоукладчика «Фортуна» уложил один из двух недостроенных участков газопровода – в водах Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.
США 1 января 2021 года ввели новые санкции против «Северного потока – 2». Неожиданностью сам факт принятия новых ограничений не стал. Их подготовку никто не скрывал, и Москва понимала, что их принятие – лишь вопрос времени. Как и в декабре 2019 года, санкции против газопровода были «зашиты» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год, который начался 1 октября 2020 года.