|
|
В США из-за отключения холодильника испортились 2 тыс. доз вакцины Moderna
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В больнице Бостона (штат Массачусетс) в результате того, что уборщик случайно отключил холодильник, испортились почти 2 тыс. доз вакцины от коронавируса американской компании Moderna, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя больницы Кайла Тото.
Уточняется, что инцидент произошел 19 января. «Холодильник находился в безопасном месте и был оснащен системой сигнализации. Было обнаружено, что вилка не была вставлена в розетку после того, как нанятый по договору сотрудник случайно вынул ее во время уборки», – передает ТАСС слова Тото.
В настоящее время ведется расследование инцидента, а также причин, по которым не сработала установленная в холодильнике сигнализация. ABC указывает, что вакцина компании Moderna может храниться при температуре от 2 до 8 градусов Цельсия в течение 30 дней.
В начале января больница эстонского города Рапла испортила 20 доз вакцины от коронавируса Pfizer/BioNtech, так как не хранила их в холоде. Вакцина Pfizer/BioNtech должна храниться при температуре минус 75 градусов, поскольку ее лечебные свойства очень чувствительны к изменениям в температуре.
Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США
|
|
Усилия американских властей по вакцинации населения от нового коронавируса были до сих пор провальными, заявил президент США Джозеф Байден в ходе выступления в Белом доме.
По словам Байдена, «в то время как вакцина вселяет столько надежд, ее распространение [в США] до сих пор было удручающе провальным». «Ситуация продолжит ухудшаться, прежде чем все станет лучше. <...> Общее число жертв в следующем месяце, вероятно, превысит 500 тыс. Число случаев заражения продолжит расти», – приводит слова президента США ТАСС.
«Мы видели трагические результаты прошлых неудач», – добавил Байден, представляя свою стратегию борьбы с распространением нового коронавируса в США. «Я понимаю, почему многие губернаторы, мэры, должностные лица <...> чувствуют себя так, как будто они остались одни, без четкого национального плана, чтобы вывести их из кризиса», – считает демократ. «Мы пройдем через это, <...> мы победим эту пандемию. Помощь уже в пути», – заверил глава новой американской администрации, пообещав, среди прочего, вакцинировать 100 млн американцев в течение следующих 100 дней.
По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в США выявлено более 24,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 408 тыс. человек.
Ранее инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек.
Напомним, во вторник в Калифорнии выявили новую разновидность коронавируса (CAL.20C). Кроме того, на прошлой неделе американские специалисты из Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) предсказали распространение в США «британского» штамма коронавируса. Помимо этого, ученые из университета Огайо обнаружили два новых штамма коронавируса, один из которых имеет сходства с «британским», а второй делает вирус более заразным. Между тем, согласно последнему докладу рабочей группы Белого дома, занимающейся проблемой коронавируса, в США мог появиться новый, более заразный штамм коронавируса, который распространяется на 50% активнее летнего варианта.
В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Меркель предложила России помощь с заявкой на регистрацию «Спутника V» в ЕС
Канцлер Германии Ангела Меркель предложила российскому президенту Владимиру Путину поддержку немецкого регулятора в процедуре регистрации российской вакцины «Спутник V» в Европейском медицинском агентстве (EMA).
«Россия сейчас обратилась в ЕМА. И я предложила, чтобы наш Институт Пауля Эрлиха, который является нашим институтом, мог оказать поддержку России в этой процедуре в ЕМА», – сказала канцлер, передает РИА «Новости».
Она добавила, что речь идет, в частности, о поддержке в оформлении документации.
Кроме того, Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Началось обсуждение возможности производства «Спутника V» в Германии
Некоторые страны Европы интересуются российской вакциной от коронавируса «Спутник V», ее производство уже обсуждается с Германией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Дмитриев заявил, что в данный момент с Германией обсуждается «возможность производства вакцины «Спутник V» внутри страны». Также в РФПИ видят «серьезный интерес со стороны государств – членов Европейского союза», передает ТАСС.
Он рассказал также, что исследования комбинированной вакцины «Спутник V» и AstraZeneca могут вскоре начаться в Азербайджане и в Саудовской Аравии.
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Названы сроки начала поставок вакцины «Спутник V» в Венгрию
Россия планирует начать небольшие поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Венгрию уже в феврале, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
«Мы сумеем уже в феврале начать сначала не очень большие поставки, но начать сотрудничать с Венгрией», – сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Ранее СМИ со ссылкой на главу администрации премьера Венгрии Гергея Гуляша сообщили, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто посетит в четверг Москву для обсуждения вакцины от коронавируса.
Венгрия стала первым государством Евросоюза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
Борца Емельяненко госпитализировали в коронавирусную больницу в Москве
Российского бойца смешанных единоборств Федора Емельяненко госпитализировали в Москве в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.
Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52 в Москве, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, передает РИА «Новости», ссылаясь на источник в медучреждении. Собеседница агентства отказалась рассказать подробности о состоянии спортсмена.
Емельяненко – четырехкратный чемпион мира по смешанных боевым искусствам – ММА в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный – по версии RINGS, двукратный – по версии WAMMA, а также четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.
Напомним, за минувшие сутки в России выявлено 21 887 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,6 млн случаев заболевания. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Всемирный банк решил выделить Украине 90 млн долларов на вакцины от COVID-19
Всемирный банк намерен предоставить Украине порядка 90 млн долларов на закупку вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила замминистра здравоохранения страны Светлана Шаталова.
«Деньги в размере примерно 2,5 млрд (90 млн долларов) гривен выделят в рамках проекта «Экстренное реагирование на COVID-19» и вакцинацию в Украине. Соответствующие переговоры проводятся между советом исполнительных директоров Всемирного банка и правительством Украины с декабря 2020 года», – цитирует ТАСС Шаталову.
По ее словам, Минздрав планирует закупать вакцину у разных производителей, поэтому разветвленная сеть и опыт в закупке вакцин и лекарственных средств дает преимущество британской компании Crown Agents, что позволит получать от производителей вакцину от COVID-19 как можно скорее.
Напомним, что украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
На прошлой неделе стало известно, что Украина заключила контракт на поставку 1,8 млн доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Первые дозы китайской вакцины Киев рассчитывает получить в феврале 2021 года. При этом украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев отказался от российской вакцины, поскольку она представляет собой «гибридное оружие против Украины».
Венгрия первой в ЕС одобрила применение вакцины «Спутник V»
Венгрия стала первым государством Европейского союза, которое официально разрешило применение российской вакцины против коронавируса «Спутник V», говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций.
«РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Национальным институтом фармакологии и питания Венгрии (OGYEI)», – сообщили в фонде, передает РИА «Новости».
Таким образом, Венгрия стала первым государством ЕС, которое официально разрешило применение вакцины «Спутник V» на своей территории. Вакцина зарегистрирована в Венгрии в рамках ускоренной процедуры на основании данных клинических исследований «Спутник V» в России и всесторонней оценки препарата экспертами в Венгрии.
«Венгрия – первая страна ЕС, которая оценила преимущества российской вакцины «Спутник V» и одобрила ее применение на своей территории. Это важнейшее решение, которое демонстрирует высокую оценку безопасности и эффективности вакцины на уровне более чем 90% нашими партнерами в Венгрии», – заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
В конце прошлого года Венгрия получила 6 тыс. доз российской вакцины от коронавируса. В начале декабря специалисты из Венгрии побывали в России, где познакомились с разработкой, исследованиями и производством вакцины от коронавируса «Спутник V». Венгерские власти заявляли, что «Спутник V» производится с учетом «новейших технологий и в соответствии с протоколами ВОЗ».
В Евросоюзе заявили, что лидеры ЕС не будут требовать от Венгрии объяснений относительно намерений закупки российской вакцины «Спутник V» от коронавируса.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВОЗ анонсировала начало процесса для подачи заявки на регистрацию вакцины «Спутник V»
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили в МИД России.
Информацию об этом передает РИА «Новости».
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
До этого постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе.
В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Меркель заявила о готовности сотрудничать с Россией по «Спутнику V»
Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
«Я на самом деле говорила с российским президентом. Известно, что у России есть вакцина «Спутник V», и я сказала, что если мы хотим сотрудничать – а я считаю, что при всех политических расхождениях, которые сейчас у нас серьезные, – в пандемию можно сотрудничать в гуманитарных сферах», – приводит ее слова РИА «Новости».
Она добавила, что производство и использование вакцины «Спутник V» в ЕС будет возможно только после регистрации европейским регулятором.
В среду постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов не исключил возможность регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в Европе. В тот же день европейский регулятор (Европейское агентство по лекарственным средствам, ЕМА) сообщил о получении заявки на выдачу научного заключения от разработчика российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Как отмечал эксперт международного научного экспертного совета по российскому препарату Карлос Сала, вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает лучшие результаты, чем другие препараты, использующие один вектор.
Байден подписал десять указов по борьбе с пандемией в США
|
|
Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал десять исполнительных указов, направленных на активизацию борьбы с пандемией нового коронавируса в США.
«Я подписываю исполнительный указ о задействовании закона о военном производстве и всех других имеющихся полномочий, чтобы дать указание всем федеральным ведомствам и частным компаниям ускорить производство всего, что необходимо для обеспечения безопасности, тестирования, вакцинации и помощи нашим гражданам», – приводит слова Байдена ТАСС.
Другие указы касаются также обеспечения санитарных мер на общественном транспорте, возобновления работы школ при соблюдении норм безопасности, обеспечения различных санитарных мер на рабочих местах.
Ранее Байден заявил о провале вакцинации от коронавируса в США.
В понедельник инфекционист и кандидат на пост главы Центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски предупредила, что число умерших из-за коронавируса в США к середине февраля может достичь 500 тыс. человек. В середине декабря 2020 года число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что суточная смертность от COVID-19 в США будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шварценеггер фразой из «Терминатора» прокомментировал прививку от COVID
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии 73-летний Арнольд Шварценеггер сделал прививку от новой коронавирусной инфекции и призвал всех последовать его примеру.
«Что ж, я только что получил свою вакцину. Я рекомендую ее всем и каждому», – сказал актер на видео, опубликованном в Twitter. В ролике показано, как Шварценеггеру делают укол в центре вакцинации, расположенном на стадионе, пока тот сидит в своем автомобиле.
После получения вакцины актер записал обращение и сказал подписчикам то же, что его герой говорил Саре Коннор в фильме «Терминатор 2»: «Идем со мной, если хочешь жить».
-
«Сегодня был хороший день. Никогда не чувствовал себя счастливее, стоя в очереди. Если вам разрешено (вакцинироваться – прим. ВЗГЛЯД), присоединяйтесь ко мне и записывайтесь на получение вакцины», – написал актер и поблагодарил мэра Лос-Анджелеса.
Ранее сербский кинорежиссер Эмир Кустурица заявил, что хотел бы сделать прививку от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Он выразил уверенность в том, что «русская вакцина – самая лучшая».
В Британии ввели штрафы за домашние вечерники во время локдауна
Власти Великобритании приняли решение ввести наказание в виде штрафа за участие в домашних вечеринках во время действующего в стране локдауна из-за коронавируса.
Информацию об этом передает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
С 4 января в Британии введен национальный локдаун, уже третий по счету и такой же строгий, как первый. Как и тогда, дома разрешается покидать только для покупки продуктов и лекарств, посещения врача и поездок на работу, если работать из дома нет возможности. С конца декабря на большей части территории страны закрыты магазины, которые продают не предметы первой необходимости. Также закрыты рестораны, пабы и кафе. Карантин продлится как минимум до середины февраля.
19 января в Великобритании число летальных случаев из-за коронавируса составило 1 тыс. 610, что стало максимальным показателем с начала пандемии.
В декабре 2020 года в Великобритании выявили новый штамм коронавируса, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности.
Доктор Мясников сравнил ограничения по коронавирусу в Москве и Европе
Врач и телеведущий Александр Мясников сравнил действующие в Москве ограничения, введенные с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции, с локдауном в европейских странах.
«Сравните инфо в посте выше (публикация по ситуации в Москве – прим. ВЗГЛЯД) с Европой, которая в жестком локдауне. Во Франции, например, в январе было по 50 тыс. новых случаев в день, сегодня явный спад – 15-20 тыс./день, но гайки закручивают все туже!» – написал Мясников в своем Telegram-канале.
Так доктор прокомментировал публикацию на сайте мэра Москвы Сергея Собянина о возвращении столицы к нормальной жизни. Градоначальник сообщил, что московские колледжи, спортивные школы и учреждения дополнительного образования переходят на стандартный режим работы с 22 января, а максимальное количество зрителей в театрах, кинотеатрах и концертных залах может быть увеличено до 50% общей вместимости зала. При этом введенный из-за распространения коронавируса домашний режим для пожилых москвичей и других представителей групп риска продлевается.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции внушает осторожный оптимизм. Последнюю неделю ежедневно выявляется 2-4 тыс. новых случаев заражения ковидом, что значительно меньше, чем в конце декабря. Ощутимо снизилась и госпитализация – 1200-1300 человек в день против 1500-1800 в предпраздничные и праздничные дни. В коронавирусных госпиталях проходят лечение 11,8 тыс. человек – минимальное количество с конца ноября. Свободно свыше 9 тыс. коек», – сообщил Собянин.
Президент Аргентины сделал прививку вакциной «Спутник V»
Президент Аргентины Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины от коронавируса, сообщили местные СМИ со ссылкой на аппарат президента.
«Альберто Фернандес получил первую дозу российской вакцины, сообщила администрация президента. Президент был вакцинирован сегодня утром в больнице Посадас», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Razon.
Накануне аргентинский регулятор одобрил применение российской вакцины «Спутник V» для людей старше 60 лет. Ранее данное разрешение отсутствовало, поэтому первыми дозами поступившей в Аргентину вакцины были привиты медики и сотрудники интенсивной терапии в возрасте от 18 до 59 лет.
Вакцина «Спутник V была зарегистрирована в России, Аргентине, Боливии, Сербии, Венгрии, Алжире, Палестине, ОАЭ, Венесуэле, Парагва, Туркмении, Белоруссии.
Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 27 января начнет процедуру, предваряющую подачу заявки на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным выражала готовность к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины «Спутник V» на территории Европейского союза.
Германия предупредила о возможном закрытии границ с соседними странами
Германия может закрыть границы с соседними странами ЕС для защиты от распространения мутаций коронавируса, если не будет найдено общеевропейское решение проблемы, заявил глава ведомства канцлера ФРГ Хельге Браун.
«Все страны знают, что мы приняли решение для значительного снижения числа новых заражений, чтобы не допустить распространения мутаций. И если та или иная соседняя страна не будет предпринимать для этого усилий, то мы едва сможем защититься от мутаций», – цитирует ТАСС Брауна.
По его мнению, в таком случае более строгие правила въезда на внутренних границах ФРГ неизбежны. «Важно, чтобы мы действовали сейчас сообща», – заявил Браун.
Накануне канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении карантина в Германии до середины февраля. В минувшую пятницу Меркель в обращении к участникам онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС) заявила, что пандемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии и ЕС за последние годы.
В прошлый вторник Меркель призвала сохранить жесткий локдаун еще на восемь-десять недель. 9 января канцлер Германии предупредила, что предстоящие недели могут стать самыми тяжелыми за весь период пандемии. Ранее премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с середины января в Германии может наступить третья волна пандемии новой коронавирусной инфекции.