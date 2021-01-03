В эстонской больнице испортили 20 вакцин Pfizer

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса.

В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса».

«Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем телеграм-канале.

«Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них, с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях.

Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии.

Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.