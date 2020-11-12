Гинцбург сравнил условия хранения вакцин «Спутник V» и Pfizer

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург указал на преимущество российской вакцины «Спутник V» перед вакциной Pfizer.

Сравнивая «навскидку» две вакцины, Гинцбург указал, что у вакцины Pfizer будут «очень большие проблемы с логистикой», поскольку она «хранится при минус 75 – минус 80 градусах» Цельсия. Из-за этого «даже в условиях Европы ее логистика будет представлять очень непростую проблему», если сравнивать с российской вакциной, которая «хранится при минус 18 градусах», передает ТАСС.

Напомним, СМИ уже обращали внимание на то, что температура, при которой должна храниться разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина может стать препятствием для распространения препарата. Для перевозки вакцин придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это.