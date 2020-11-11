Названы препятствия для распространения вакцины от BioNTech и Pfizer

Разработанная компаниями Pfizer и BioNTech противокоронавирусная вакцина хранится при низкой отрицательной температуре, такие условия для нее нужны и во время транспортировки, что может стать препятствием для распространения препарата, сообщают СМИ.

Вакцина после производства замораживается и должна храниться при температуре не выше минус 70 градусов по Цельсию, передает «Коммерсант» со ссылкой на Bloomberg.

После доставки в центр вакцинации препарат нужно разморозить и ввести его за пять дней, в противном случае он может прийти в негодность. При этом необходимо ввести пациенту вторую инъекцию через месяц, потому процесс перевозки придется повторить.

Отмечается, что для перевозки вакцин придется строить дорогостоящую инфраструктуру, но не все страны смогут позволить себе это. Заморозку нужно обеспечить на каждом этапе перевозки: в аэропортах, наземном транспорте и т. д. Это повлечет за собой «огромные инвестиции», и есть опасение, что доступ к вакцине смогут позволить себе только богатые страны.

Ранее сообщалось, что Германия намерена получить 100 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer по договору с ЕС о поставках 300 млн доз препарата.

До этого стало известно, что Еврокомиссия подпишет контракт с немецкой биоинжиниринговой компанией BioNTech и фармацевтическим гигантом из США Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В понедельник производители вакцины заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.