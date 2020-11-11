Германия захотела получить треть доз вакцины от BioNTech и Pfizer по договору ЕС

Минздрав ФРГ собирается получить 100 млн доз вакцины от BioNTech и Pfizer по договору с ЕС о поставках 300 млн доз препарата, заявил официальный представитель ведомства Ханно Кауц.

«Речь идет действительно о вакцине BioNTech. Речь идет о том, что Германия запросила в ЕС до 100 млн этих вакцин, однако если все государства-члены также потребуют своей части, что в течение долгого времени так не выглядело, однако это может измениться в связи с актуальными сообщениями, то, чтобы достичь этих 100 млн, мы начнем двусторонние переговоры с фирмой», – передает его слова РИА «Новости».



Если Германия не получит желаемое количество доз, то Берлин намерен провести двусторонние переговоры с BioNTech и Pfizer. Между тем, Еврокомиссия надеется, что вакцина от коронавируса появится на европейском рынке в конце 2020 – начале 2021 года. «Сегодня вы видите, что вся планета следит за развитием этой вакцины, мы внимательно следим за всеми клиническими испытаниями, такое происходит впервые. Я пытаюсь не давать определенных дат. Но это позитивный сценарий, который, как мне кажется, возможен», – заявила еврокомиссар по вопросам здравоохранения Стелла Кириакидес.



Ранее сообщалось, что Еврокомиссия подпишет контракт с немецкой биоинженеринговой компанией BioNTech и фармацевтическим гигантом из США Pfizer на поставку 300 млн доз вакцины от коронавируса.

В понедельник производители вакцины заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от коронавируса, регистрация которой намечена на ноябрь.