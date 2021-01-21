«Справедливая Россия» официально начала объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России»

Необходимо прямо сейчас начать мониторинг общественно-политических процессов, подготовку к предстоящим выборам в Госдуму, поскольку уже звучат тезисы о якобы их «нелегитимности», заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Координационного совета, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод.

«Мы видим, что противники выборов активизировались, уже сейчас, до старта кампании, звучат тезисы о нелегитимности предстоящих выборов», – подчеркнул Брод в рамках дискуссионной площадки «Опыт и практика организации независимого общественного наблюдения за выборами и их экспертного мониторинга».

По его словам, это прогнозировал НОМ в своем недавнем экспертном докладе, противодействовать этому можно, только с помощью мониторинга всех стадий избирательного процесса и правового просвещения граждан, тесного взаимодействия с партиями, избирательными комиссиями и СМИ – «для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность избирательной системы».

«Мы планируем привлекать в нашу региональную экспертную сеть политологов, социологов, правоведов. Также еще одним значимым направлением работы будет формирование региональных общественных штабов по наблюдению за выборами, проведение серии региональных и межрегиональных семинаров по обучению наблюдателей», – рассказал Брод.

Эксперт отметил, что в рамках обучения НОМ не собирается ограничивать приток потенциальных наблюдателей. «Мы открыты для всех и политические взгляды людей для нас значение не имеют», – пояснил он. Также Брод рассказал, что в ближайшее время НОМ представит новый доклад на тему эволюции избирательного процесса в России, где будут проанализированы новые формы голосования, организация общественного наблюдения, сравнение с международным опытом, прозвучат предложения по дальнейшему совершенствованию избирательной системы.

Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что координационный совет вместе с НОМ и другими общественными организациями обсуждает вопрос о том, чтобы наблюдение осуществлялось не только в день голосования.

«Важно подвести под это соответствующую законодательную базу. Одно из предложений, направленных Общественной палатой президенту России, заключается в обеспечении общественного контроля на протяжении всего срока кампании. Кроме того, в Киргизии и Казахстане мы убедились, что технологии распространения фейков тиражируются. В Казахстане мы обнаружили ситуацию, когда целые организации занимаются наблюдением по методичкам с заранее заготовленными негативными тезисами. Важно, чтобы наши общественные штабы, ситуационные центры общественных палат по контролю за выборами это отслеживали у нас в России», – пояснил Григорьев.

Исполнительный директор Ассоциации НОМ, заместитель председателя Координационного совета, член ОП Алена Булгакова рассказал о том, что в планах НОМ совершенствование «Карты сообщений» портала, на которую будут поступать сообщения по различным ситуациям, возникающим во время выборов в Госдуму. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально быстро и достоверно все участники избирательного процесса могли получать и передавать информацию об общественно-политических событиях в регионе. Кроме того, много временных ресурсов сейчас уходит на обсуждение методических и технических возможностей для создания обучающего модуля для участников избирательного процесса», – отметила она.

По словам члена ОП России от Свердловской области, члена Координационного совета Владимира Винницкого, на прошлых выборах в регионе было подготовлено порядка 8,5 тыс. наблюдателей. Эту же команду предполагается привлекать и на выборах в Госдуму. От федерального центра регион ждет профессионального обучения и разработки стандартов работы наблюдателей. «У нас есть опыт работы и с фейками, практически при каждом регионе готовим соответствующие мобильные группы, которые смогут реагировать на поступающие сигналы», – отметил он, добавив, что в регионе будут подписаны соглашения о сотрудничестве с разными общественным организациям.

Член ОП от Курской области, член Координационного совета Константин Комков предложил коллегам по НОМ провести «некое социологическое исследование на тему: «Портрет общественного наблюдателя – изучить возраст, политические убеждения и другие параметры среднестатистического человека, принимающего участие в наблюдении». На предложение откликнулся Александр Брод, отметив, что данная инициатива заслуживает внимания.

Политолог, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов в свою очередь предложил посмотреть на проблему легитимности выборов. «Когда мы говорим о том, как нам обеспечить легитимность выборов, нужно в первую очередь задаваться вопросом: что происходит с общественным сознанием», – сказал он.

По словам эксперта, также важно ставить вопрос не только о правовом уровне наблюдателей, но и об их коммуникативных компетенциях – их необходимо обучать реагированию в конфликтной коммуникативной ситуации. Кроме того, наблюдателю важно уметь работать с фейковой информацией в социальных медиа, аудитория которых активно возрастает. Он должен уметь своевременно выявлять недостоверную информацию в сети и давать ей оперативную оценку. «Проблемой является и то, что увеличивается система давления на наблюдателей и членов избирательных комиссий. Я видел, как это происходит – прямо по методичке Джина Шарпа «198 методов ненасильственного свержения власти», – отметил Семенов.

Член Общественной палаты Новосибирской области Олег Пучков предложил наблюдателям выстраивать более плотное сотрудничество со СМИ. Директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко подчеркнул, что наблюдателю необходимо знать не только правовые тонкости процедуры, но и понимать свою идеологическую миссию – содействие законности и легитимности избирательного процесса. «Наблюдатель должен быть готов к тому, что он может стать объектом провокации, в этом смысле работа в информационном поле очень значима», – отметил эксперт.

Напомним, ранее был представлен календарь дискредитации выборов 2021 года по месяцам.