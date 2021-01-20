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Как иностранные спецслужбы тиражируют фальшивки о России

За «гражданской журналистикой» виден след спецслужб Запада Str/Global Look Press
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США готовят Прибалтику к войне с Россией

США перевооружают страны Прибалтики kaitseministeerium.ee
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    Коммунистам в Госдуме угрожают объединенные левые

    Миронов и его соратники рассчитывают получить второе место на думских выборах    20 января 2021, 20:55
    Фото: Денис Вышинский/ТАСС
    Текст: Олег Исайченко

    На старте кампании по выборам в Думу внезапно изменился политический ландшафт. Две партии – «Патриоты России» и успешный дебютант прошлого года, «За правду» Захара Прилепина решили объединиться со «Справедливой Россией». Приглашение к слиянию получили и тяжеловесы системной оппозиции – КПРФ и ЛДПР. На что рассчитывает объединенная левая партия, и не пойдут ли слияния и поглощения ей во вред?

    В среду лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил об объединении с двумя другими политическими силами – партиями «За правду» Захара Прилепина и «Патриоты России» Геннадия Семигина. Их присоединение к справедливороссам состоится в ближайшее время, пообещал Миронов. Он рассчитывает сохранить пост главы укрупнившейся структуры.

    «Справедливая Россия» объединит свой бренд с названием партии Прилепина и будет называться «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП). Все три структуры, объединившиеся в одну, имеют право на участие в предстоящих думских без сбора подписей, подчеркнул Миронов.

    Заявление Миронова подтвердили и в двух других партиях. «Это не финал «объединительного процесса». Это начало очень больших объединительных процессов.  Поэтому новостей еще будет много», – пообещал в своем Facebook Захар Прилепин.

    «Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединенной партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся, – объявил секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков. – Единственный вопрос, над которым мы будем работать, это место, которое мы займем на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся».

    «Патриоты России» поддерживают это объединение, – сказала газете ВЗГЛЯД зампред этой партии Надежда Корнеева. –  Мы всегда были за такие идеи, тем более что и наша партия создавалась на базе объединения нескольких других. Такое слияние даст необходимую сейчас стране мощную левопатриотическую партию».

    Миронов также считает новое слияние началом неких мощных объединительных процессов на левом фланге. Присоединение партий Прилепина и Семигина он назвал итогом длительных переговоров, которые он вел с разными силами на протяжении последних двух лет. Лидер справороссов не собирается останавливаться на достигнутом – по его мнению, необходимо создать одну крупную партию, которая объединила в себе все левые патриотические силы в преддверии выборов в Думу.  Среди возможных союзников СРЗП он называл  «Коммунистов России», «Партию пенсионеров» и «Родину».

    Более того, руководитель справедливоросов предложил в будущем объединиться и таким тяжеловесам, как КПРФ и даже ЛДПР (даром, что партию Владимира Жириновского не принято относить к левым).

    В партии Геннадия Зюганова сходу отвергли предложение Миронова. Слияние, произведенное справороссами, представляет собой не что иное, как попытку преодолеть барьер для прохождения в Госдуму 8-го созыва за счет приращения дополнительных политических сил, заявил зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

    Заместитель Зюганова напомнил, что сама «Справедливая Россия» была создана в 2006 году как объединение трех партий – «Партии жизни» Миронова, «Родины» Сергея Глазьева и Дмитрия Рогозина и тогдашней «Партии пенсионеров». Но результат, по оценке Афонина, был не впечатляющим.

    «Что получилось в итоге? Структура, о которой между выборами почти никто из жителей страны не мог даже вспомнить.

    А на выборах федерального парламента эта партия каждый раз лишь с огромным трудом переползала 5-процентный барьер», – сказал РИА Новости зампред ЦК КПРФ.

    Жириновский отреагировал несколько иначе. Он одобрил объединение левых сил, так как в России должно существовать лишь две-три крупных партии, но от вхождения в подобный альянс отказался, так как ЛДПР – не левые.

    Справедливороссы, и те, кто пошел на союз с ними, рассчитывают победить за счет актуальности левой повестки. «Новая партия необходима для решения и внутренних задач – поскольку социальные проблемы требуют серьезного внимания, и внешних задач – ведь мы наблюдаем фактически начало новой холодной войны», – отметила Корнеева.

    Первый зам Прилепина в партии «За правду» Александр Казаков объяснил:  «Дело в том, что в России с либеральным правительством и либеральной экономикой, которая давно показала неспособность к росту и возможности повысить благосостояние наших граждан, нужно серьезное изменение экономики и политики. И чтобы добиться этого результата – нам следует объединяться».

    «Постоянный раздрай, неспособность обуздать собственное тщеславие и взаимные претензии приводят к тому, что левый фланг проседает и не может представить во власти мнение огромного числа граждан нашей страны, – заметил Казаков. – А ведь левоконсервативные патриотические взгляды – это взгляды большинства россиян. Цель объединения со «Справедливой Россией» – левый реванш».

    Партия Прилепина «За правду», созданная в прошлом году, довольно ярко дебютировала на региональных выборах. Политтехнолог, который сотрудничает с другим успешным партийным стартапом, партией «Новые люди» – президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что объединение «Справедливой России» с другими партиями не решит поставленных задач. По мнению эксперта, слияние будет просто «размыванием сигнала» для избирателей, а отчасти даже ухудшением положения партии Миронова.

    «Если раньше партия «Справедливая Россия» обладала четким понятным месседжем, то теперь получается, что партия была справедливая, но она не была за правду. К справедливости добавили правду, но она не стала патриотичной; а вот теперь партия будет еще и патриотичная. На мой взгляд, это просто нелепо», – заметил Минченко. По мнению эксперта, объединение партий нужно лишь для того, чтобы скрыть торговлю вокруг мест в партийных списках. «В противном случае у всех сразу возникают вопросы по количеству мандатов, которые предоставляются влившимся в «Справедливую Россию» партиям», – объяснил Минченко.

    «Понятно, что «За правду» и «Патриоты России» хотят сохранить свое политическое лицо. Но, думаю, эти задачи можно решать другими, менее травматичными для них способами», – добавил политтехнолог.

    Профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев более оптимистично оценивает перспективы нового проекта Миронова. «До сегодняшнего дня все существующие малые левые партии находились на грани прохождения пятипроцентного барьера в Госдуму. Конечно, чтобы громко зазвучать, им надо было объединиться и совместными усилиями занять левый фланг, который, по сути, остается свободным. Ведь лидер КПРФ Геннадий Зюганов не продвигает левую идеологию, а скорее дискредитирует ее», – полагает Матвейчев.

    Собеседник отметил, что около 30% российских избирателей придерживаются левых убеждений. «Но они активно пойдут на выборы только тогда, когда поймут, что их голоса не уходят впустую на небольшие партии. Именно поэтому левые и решили объединиться, ведь за такую мощную силу можно смело голосовать», – пояснил Матвейчев. Более того, политолог считает реалистичной претензию объединенной СРЗП на второе место в Думе. «Если они потеснят КПРФ, то могут набрать даже 20% голосов», – полагает Матвейчев.

    Политолог Олег Бондаренко также считает закономерным процесс присоединения малых партий к большим, что дает им шанс преодолеть заветные 5%. «К тому же, новую партию явно усиливает фигура яркого и перспективного Захара Прилепина. Однако он еще не до конца определился в своей идентичности: писатель он или политик?» – заметил Бондаренко. «Пока из всех левых сил самой проработанной программой обладает только «Справедливая Россия», которая старается ответить на запрос социальной справедливости со стороны населения. Насколько это объединение поможет партии – увидим», – резюмировал эксперт.


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