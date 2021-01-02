На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла?

В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала прогноз на выборы в Госдуму в 2021 году. «Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными», – сказала она, напомнив, что обновленная Конституция дала обеим палатам парламента дополнительные полномочия. «Желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния», – отметила Матвиенко.

По мнению спикера верхней палаты, у «новых интересных молодых партий», которые появились в 2020 году, есть достаточно шансов пройти в Думу нового созыва. «Это зависит от того, как они проведут выборную кампанию... Очень хочется, чтобы это была борьба программ, борьба идей, а не просто голый популизм или критика вся и все, ничего не предлагая. Тогда у граждан будет реальный выбор», – подчеркнула председатель Совфеда.

Свой прогноз озвучила и руководитель Центризбиркома Элла Памфилова: «Понятно, что выборы... требуют огромных человеческих, организационных и финансовых ресурсов. Вряд ли все 37 партий способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится». «Партии-пустышки постепенно уходят с политической арены – остаются те, кто реально имеет поддержку избирателей и сможет бороться за их голоса», – пояснила руководитель Центризбиркома.

Памфилова обратила внимание на три партии, дебютировавшие в 2020 году – «Новые люди», партия «За правду» Захара Прилепина и «Зеленая альтернатива». Все они получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей.

В парламентской оппозиции, напротив, заявляют, что не ждут в парламенте новичков. «Дума останется четырехпартийной как и сейчас, а новые мелкие партии, которые сейчас создаются – это просто растягивание голосов для того, чтобы не дать им попасть в «копилки» ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», – считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев.

При этом политик допускает, что такие проекты как «Родина» и «За правду» могут слиться со «Справедливой Россией». А вот в перспективы союза других парламентских партий Лебедев не верит. «Если бы Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов сели за стол переговоров и нашли в себе силы объединиться, Россия пришла бы к устойчивой двухпартийной системе по американскому образцу – говорит Лебедев. – Если бы этот тандем состоялся, то обладал бы реальным политическим весом, чего не скажешь о новых партиях». При этом сын лидера ЛДПР признал, что сложно представить подобный альянс Жириновского и Зюганова.

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Депутат Госдумы нынешнего созыва от «Единой России» Константин Затулин уверен, что борьбе за голоса избирателей победу одержит партия, которую он представляет, хотя оппозиция будет активно атаковать единоросов. «Все связанное с пандемией, санкциями, ухудшением жизненного уровня населения действует на нервы избирателей и создает преувеличенные надежды у оппозиционных партий», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД. Он прогнозирует, что уже весной все партии – старые и новые – перейдут в атаку на «Единую Россию», пытаясь оторвать от нее голоса.

С другой стороны, политик полагает, что большинство сограждан понимают необходимость сплотиться вокруг президента, в ситуации, когда страна находится под угрозой – как извне, так и изнутри. «Смотря на соседние страны, большинство соотечественников, я надеюсь, понимают, что лучшее – враг хорошего. Несмотря на многие справедливые претензии к действиям чиновников, недовольство своими проблемами сейчас не время раскачивать ситуацию в стране», – указал депутат.

По мнению Затулина,

«результаты нашей партии во многом будет зависеть от способности правильно воспринять тревоги и запросы населения, чтобы конкретными действиями переломить упаднические настроения, идущие от оппозиции и, как говорят во Франции, «надеть сапоги успеха» прошлых лет».

«Для этого надо делать ставку и выдвигать в первые ряды не тех, кто готов механически одобрять указания сверху, а на активных, оригинально мыслящих, способных принимать собственные решения», – пояснил депутат.

В перспективу предвыборных объединений старых и новых партий собеседник верит не особо, хотя и ожидает активизации таких попыток, «прежде всего для того, чтобы укрепить парламентские партии, оказавшиеся в проблемной зоне, те же «СР» или ЛДПР». Но эти слияния, по его мнению, натолкнутся на внутренние противоречия и ревность старых партийцев.

Затулин не отрицает, что малые партии смогут «подвинуть» старую парламентскую оппозицию, а с другой – привлечь некоторое число сторонников внепарламентских оппозиционеров. «Я не вижу ничего плохого в том, что новые партии повысят политическую конкуренцию и заставят старые партии быстрее соображать», – говорит депутат.

По мнению политтехнолога Марата Баширова, сейчас привычное определение «Единой России» – «партия власти» может наполниться новым содержанием. Поправки в Конституцию дали Госдуме новые полномочия, в том числе в плане влияния на исполнительную власть, и это накладывает новые обязательства на думское большинство. При этом, отметил эксперт, единороссам еще предстоит побороться за право формировать это большинство.

Вполне можно ожидать, что на явка на выборах-2021 будет выше, чем в ходе предыдущих голосований, предположил Баширов. «Появится уверенная и большая группа людей, которую мы называем «молодежью», – отметил эксперт. – Прийти на избирательный участок им могло бы быть лень или непривычно, а проголосовать в электронной форме им привычно. Они что называется, родились со смартфоном». Эта повышенная явка с большой долей новых «онлайн-избирателей» может стать вызовом для «Единой России», предупреждает Баширова. И партии нужно будет вести себя в совершенно новом, активном и современном формате.

Надо учесть, что трендом становится упрощение риторики, «поп-политика» – по аналогии с простыми поп-песнями и мемами, которые бродят в соцсетях, отметил Баширов. Эксперт полагает:

«Тот, кто будет использовать технологии поп-культуры, тоже будет получать преимущество, в первую очередь у молодых избирателей».

При этом, по мнению политтехнолога, не следует переоценивать влияние на молодую аудиторию технологии так называемого «умного голосования», которое рекламируют блогер Алексей Навальный и его окружение. «Это шарлатанство, направленное на достижение двух целей: освоение денег и раскрутку человека, которого мы сейчас называем «берлинским пациентом», – заметил Баширов. Протестный электорат, на который видимо, делается ставка, «голосует ногами, не вставая со стула». «Кроме того, думаю, что большинство людей, особенно после последних событий, связанных с Навальным, будут просто сопротивляться такой агитации», – отметил эксперт.

«Так называемое умное голосование – это просто вербовка наиболее успешных кандидатов, критически настроенных к власти. Это не фактор избирательной кампании», – подчеркнул политолог Алексей Мухин. По его оценке, в случае с КПРФ и ЛДПР потерпели явное фиаско попытка втянуть в «УГ» большие группы партийцев.

В думской кампании важную роль сыграют не опасности или выгоды от «УГ», а совсем другие факторы, отмечают эксперты. «Как человек, который когда-то занимался предвыборными компаниями, скажу, что ключевое – это полевая работа, – указал Баширов. –

Важно, с чем вы идете к избирателю, с какой программой, какие лозунги выдвигаете. Но не менее важна сетевая структура.

С этой точки зрения, преимущество есть у «Единой России» и других больших партий».

Зато новым нужно будет очень быстро создавать сетевую организацию, подчеркнул Баширов. По его оценке, в этом смысле очень хорошие перспективы есть у партии «Новые люди». «Они такую сетевую организацию создали в сентябре этого года. Другим партиям придется приложить усилия. Это даже не вопрос ярких кандидатов, а вопрос работы огромного количества людей – организаторов, которые будут работать не около телевизионного центра, а по малым городам и деревням». Городское население дает порядка 60% от общего числа проголосовавших, но 40% консервативных сельских избирателей – очень важная группа, добавил Баширов.

«Что касается новых партийных проектов, то нужно смотреть на финансовые потоки, которые идут к этим партиям, – в свою очередь отметил Мухин. – В этом смысле неплохи шансы «Новых людей». Другие партии не определились, пойдут они сами или в составе каких-то других избирательных объединений». По мнению Мухина, вполне вероятно, что «Справедливая Россия» сделала оферту нескольким партийным образованиям, приглашая их «ЛОМов» (лидеров общественного мнения) на свои позиции. «Примут ли они это предложение, пока не понятно», – заметил политолог.