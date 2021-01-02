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2 января, суббота  |  Последнее обновление — 14:26  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля в 2021 году

Новый год добавит крепости рублю REUTERS/Maxim Shemetov
Существенное падение рубля стало одной из примет уходящего 2020 года. С чем было связано обесценивание российской валюты, почему на самом деле даже нынешний курс рубля нельзя считать провалом по сравнению со многими другими примерами в мире – и каким окажется положение рубля к доллару и евро в новом, 2021 году? Подробности...
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На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование Владимир Смирнов/ТАСС
До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла? Подробности...
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Какими методами Россия в 2021 году победит COVID

Как ни странно, лишь половина россиян хочет вакцинироваться от смертельно опасного вируса Киселев Сергей/Агентство «Москва»
Под занавес 2020 года в России началась масштабная вакцинация от COVID-19, причем отечественными препаратами. В столице пункты вакцинации будут открыты даже в новогодние праздники. Широкая прививочная кампания внушает надежду на скорую победу над пандемией, а практический эффект от результатов вакцинации сделает эту меру популярной среди граждан. Подробности...
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США предстоит сделать тяжелый выбор, связанный с Китаем и Россией

Zuma/ТАСС
Важнейшим сюжетом мировой политики в 2021 году станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем. Уже звучат прогнозы о том, что после ухода Трампа Вашингтон и Пекин станут друг к другу гораздо миролюбивее. Однако так ли это на самом деле – и почему в этих отношениях имеет значение в том числе и присутствие России? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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2021 год даст короткую передышку перед глобальной перестройкой

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Нет, ни один из важнейших конфликтов в международной политике не разрешен и этого не произойдет в ближайшие годы. Они только углубляются. Государства и дальше будут неспособны договориться между собой – проблемы останутся глобальными, а ответы на них – национальными. Подробности...

Друзей не надо искать – сами появятся

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Не могу не признать – чем старше становишься, тем меньше шанс найти друга. Почему так? Думаю, тут работают три фактора. Фактор больших чисел, фактор «шила в заднице» и фактор «толстой кожи». Подробности...
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Главные победители и проигравшие в 2020 году

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Уходящий год был самым необычным для международных отношений с середины прошлого века. Раньше весны, а то и лета 2021 года, международная политика не вернется к своему обычному формату. Однако и в 2020-м были свои герои и жертвы. Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 6 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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ВМФ пополнил новый корвет «Гремящий», вооруженный «Калибром»

Головной корвет «Гремящий» проекта 20385 принят в состав ВМФ России. Он станет первым кораблем – носителем ракет «Калибр» на Тихоокеанском флоте. В будущем планируется построить еще шесть корветов проекта и оснастить их гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?

    На выборах-2021 будет работать поп-политика и эмпатия

    Новые партии делают ставку на молодых людей, которых раньше сложно было заманить на голосование    2 января 2021, 14:08
    Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
    Текст: Андрей Самохин,
    Михаил Мошкин

    До выборов в Госдуму-2021 еще девять месяцев, но политики и эксперты уже строят прогнозы о партийном составе нового парламента. Что поможет ветеранам Госдумы и дебютантам на этих выборах занять думские кресла?

    В конце года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко дала прогноз на выборы в Госдуму в 2021 году. «Я уверена, что эти выборы будут очень конкурентными», – сказала она, напомнив, что обновленная Конституция дала обеим палатам парламента дополнительные полномочия. «Желающих попасть в Думу и таким образом влиять на власть, на жизнь в стране будет гораздо больше, потому что появилось больше инструментов такого влияния», – отметила Матвиенко.

    По мнению спикера верхней палаты, у «новых интересных молодых партий», которые появились в 2020 году, есть достаточно шансов пройти в Думу нового созыва. «Это зависит от того, как они проведут выборную кампанию... Очень хочется, чтобы это была борьба программ, борьба идей, а не просто голый популизм или критика вся и все, ничего не предлагая. Тогда у граждан будет реальный выбор», – подчеркнула председатель Совфеда.

    Свой прогноз озвучила и руководитель Центризбиркома Элла Памфилова: «Понятно, что выборы... требуют огромных человеческих, организационных и финансовых ресурсов. Вряд ли все 37 партий способны всерьез бороться за федеральные депутатские мандаты. Но в том, что на предстоящих парламентских выборах развернется нешуточная конкуренция, сомневаться не приходится». «Партии-пустышки постепенно уходят с политической арены – остаются те, кто реально имеет поддержку избирателей и сможет бороться за их голоса», – пояснила руководитель Центризбиркома. 

    Памфилова обратила внимание на три партии, дебютировавшие в 2020 году – «Новые люди», партия «За правду» Захара Прилепина и «Зеленая альтернатива». Все они получили право идти на парламентские выборы без сбора подписей. 

    В парламентской оппозиции, напротив, заявляют, что не ждут в парламенте новичков. «Дума останется четырехпартийной как и сейчас, а новые мелкие партии, которые сейчас создаются – это просто растягивание голосов для того, чтобы не дать им попасть в «копилки» ЛДПР, КПРФ и «Справедливой России», – считает вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. 

    При этом политик допускает, что такие проекты как «Родина» и «За правду» могут слиться со «Справедливой Россией». А вот в перспективы союза других парламентских партий Лебедев не верит. «Если бы Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов сели за стол переговоров и нашли в себе силы объединиться, Россия пришла бы к устойчивой двухпартийной системе по американскому образцу – говорит Лебедев. – Если бы этот тандем состоялся, то обладал бы реальным политическим весом, чего не скажешь о новых партиях». При этом сын лидера ЛДПР признал, что сложно представить подобный альянс Жириновского и Зюганова.

    Депутат Госдумы нынешнего созыва от «Единой России» Константин Затулин уверен, что борьбе за голоса избирателей победу одержит партия, которую он представляет, хотя оппозиция будет активно атаковать единоросов. «Все связанное с пандемией, санкциями, ухудшением жизненного уровня населения действует на нервы избирателей и создает преувеличенные надежды у оппозиционных партий», – сказал депутат газете ВЗГЛЯД. Он прогнозирует, что уже весной все партии – старые и новые – перейдут в атаку на «Единую Россию», пытаясь оторвать от нее голоса.

    С другой стороны, политик полагает, что большинство сограждан понимают необходимость сплотиться вокруг президента, в ситуации, когда страна находится под угрозой – как извне, так и изнутри. «Смотря на соседние страны, большинство соотечественников, я надеюсь, понимают, что лучшее – враг хорошего. Несмотря на многие справедливые претензии к действиям чиновников, недовольство своими проблемами сейчас не время раскачивать ситуацию в стране», – указал депутат.

    По мнению Затулина,

    «результаты нашей партии во многом будет зависеть от способности правильно воспринять тревоги и запросы населения, чтобы конкретными действиями переломить упаднические настроения, идущие от оппозиции и, как говорят во Франции, «надеть сапоги успеха» прошлых лет».

    «Для этого надо делать ставку и выдвигать в первые ряды не тех, кто готов механически одобрять указания сверху, а на активных, оригинально мыслящих, способных принимать собственные решения», – пояснил депутат.

    В перспективу предвыборных объединений старых и новых партий собеседник верит не особо, хотя и ожидает активизации таких попыток, «прежде всего для того, чтобы укрепить парламентские партии, оказавшиеся в проблемной зоне, те же «СР» или ЛДПР». Но эти слияния, по его мнению, натолкнутся на внутренние противоречия и ревность старых партийцев.

    Затулин не отрицает, что малые партии смогут «подвинуть» старую парламентскую оппозицию, а с другой – привлечь некоторое число сторонников внепарламентских оппозиционеров. «Я не вижу ничего плохого в том, что новые партии повысят политическую конкуренцию и заставят старые партии быстрее соображать», – говорит депутат.

    По мнению политтехнолога Марата Баширова, сейчас привычное определение «Единой России» – «партия власти» может наполниться новым содержанием. Поправки в Конституцию дали Госдуме новые полномочия, в том числе в плане влияния на исполнительную власть, и это накладывает новые обязательства на думское большинство. При этом, отметил эксперт, единороссам еще предстоит побороться за право формировать это большинство.

    Вполне можно ожидать, что на явка на выборах-2021 будет выше, чем в ходе предыдущих голосований, предположил Баширов. «Появится уверенная и большая группа людей, которую мы называем «молодежью», – отметил эксперт. – Прийти на избирательный участок им могло бы быть лень или непривычно, а проголосовать в электронной форме им привычно. Они что называется, родились со смартфоном». Эта повышенная явка с большой долей новых «онлайн-избирателей» может стать вызовом для «Единой России», предупреждает Баширова. И партии нужно будет вести себя в совершенно новом, активном и современном формате.

    Надо учесть, что трендом становится упрощение риторики, «поп-политика» – по аналогии с простыми поп-песнями и мемами, которые бродят в соцсетях, отметил Баширов. Эксперт полагает:

    «Тот, кто будет использовать технологии поп-культуры, тоже будет получать преимущество, в первую очередь у молодых избирателей».

    При этом, по мнению политтехнолога, не следует переоценивать влияние на молодую аудиторию технологии так называемого «умного голосования», которое рекламируют блогер Алексей Навальный и его окружение. «Это шарлатанство, направленное на достижение двух целей: освоение денег и раскрутку человека, которого мы сейчас называем «берлинским пациентом», – заметил Баширов. Протестный электорат, на который видимо, делается ставка, «голосует ногами, не вставая со стула». «Кроме того, думаю, что большинство людей, особенно после последних событий, связанных с Навальным, будут просто сопротивляться такой агитации», – отметил эксперт.

    «Так называемое умное голосование – это просто вербовка наиболее успешных кандидатов, критически настроенных к власти. Это не фактор избирательной кампании», – подчеркнул политолог Алексей Мухин. По его оценке, в случае с КПРФ и ЛДПР потерпели явное фиаско попытка втянуть в «УГ» большие группы партийцев.

    В думской кампании важную роль сыграют не опасности или выгоды от «УГ», а совсем другие факторы, отмечают эксперты. «Как человек, который  когда-то занимался предвыборными компаниями, скажу, что ключевое – это полевая работа, – указал Баширов. –

    Важно, с чем вы идете к избирателю, с какой программой, какие лозунги выдвигаете. Но не менее важна сетевая структура.

    С этой точки зрения, преимущество есть у «Единой России» и других больших партий».

    Зато новым нужно будет очень быстро создавать сетевую организацию, подчеркнул Баширов. По его оценке, в этом смысле очень хорошие перспективы есть у партии «Новые люди». «Они такую сетевую организацию создали в сентябре этого года. Другим партиям придется приложить усилия. Это даже не вопрос ярких кандидатов, а вопрос работы огромного количества людей – организаторов, которые будут работать не около телевизионного центра, а по малым городам и деревням». Городское население дает порядка 60% от общего числа проголосовавших, но 40% консервативных сельских избирателей – очень важная группа, добавил Баширов.

    «Что касается новых партийных проектов, то нужно смотреть на финансовые потоки, которые идут к этим партиям, – в свою очередь отметил Мухин. – В этом смысле неплохи шансы «Новых людей».  Другие партии не определились, пойдут они сами или в составе каких-то других избирательных объединений». По мнению Мухина, вполне вероятно, что «Справедливая Россия» сделала оферту нескольким партийным образованиям, приглашая их «ЛОМов» (лидеров общественного мнения) на свои позиции. «Примут ли они это предложение, пока не понятно», – заметил политолог.


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