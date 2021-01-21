В ОП РФ поддержали решение ЦИК о наращивании числа видеокамер на избирательных участках «Патриоты России» одобрили объединение со «Справедливой Россией» и «За правду» 21 января 2021, 13:32 Текст: Алина Назарова

Центральный политический совет «Патриотов России» одобрил объединение с партиями «Справедливая Россия» и «За правду» и созвал съезд, на котором будет принято окончательное решение о создании единой партии. «В этих условиях «Патриоты России» считают необходимым поддержать предложение о создании новой политической силы – партии, объединяющей всех, кто считает себя истинным патриотом нашей страны. Объединить в своих рядах социалистические, социал-демократические, коммунистические и другие общественные организации, партии, граждан», – говорится в политическом заявлении совета, передает ТАСС. В партии считают, что будущее россиян и процветание страны «должны быть выше личных, партийных интересов». «Это объединение необходимо, прежде всего, чтобы вернуть реальную и истинную власть российскому народу, решительно и кардинально изменить курс развития страны и реальное положение дел в российском государстве и обществе. Мы хотим сформулировать и предложить российскому народу конкретный путь движения в будущее», – отметили в партии. В сообщении говорится, что съезд «Патриотов России», который может в соответствии с уставом принять окончательное решение об объединении в единую партию, намечен на 22 февраля. На нем также планируется принять документы, которые будут направлены в Минюст. В заявлении подчеркивается, что новая политическая партия «немедленно приступит к реализации практических задач, остро стоящих перед страной». «Прежде всего, необходимо: изменить систему, принципы управления страной, регионами, трудовыми коллективами и организациями. Провести всеобъемлющую переаттестацию и ротацию кадрового состава, не способного эффективно, качественно и результативно работать на всех уровнях государственного управления», – уточнили в партии. «Патриоты России» считают, что также нужно «в корне изменить общественно-государственное устройство и создать новую реальную модель, по которой истинными владельцами национально-общественной собственности, национальных богатств, доходов и так далее должен стать российский народ». «Права и интересы каждого россиянина должны быть главным приоритетом деятельности органов власти и управления», – говорится в заявлении. По мнению «Патриотов России», главной практической задачей деятельности новой партии необходимо считать «достижение и развитие высокого уровня здоровья, продолжительности и качества жизни каждого человека, его семьи, нации в целом». «На основе мощного развития и взлета эффективного медицинского обеспечения в стране, новой модели производства качественного, здорового питания, воды, улучшения экологии и так далее», – считают в партии. При этом приоритетной практической задачей должен стать «значительный и быстрый рост уровня и качества жизни наших людей, а также интересная работа, достойная зарплата, рост доходов семейного бюджета, социальная защищенность, кардинальное улучшение жилищных условий россиян». Кроме того, одними из важнейших задач партии, по мнению «Патриотов России», должны стать усилия по изменению морального климата в стране, создание новой системы социального обеспечения, развитие новых систем обучения и воспитания, борьба с коррупцией и преступностью, а также повышение обороноспособности и безопасности России. «Мы сделаем Россию по-настоящему могущественной, процветающей, демократической державой. Призываем всех, кто неравнодушен к судьбе России, кто считает себя настоящим патриотом и разделяет наши идеи и ценности, присоединиться к нам! Патриоты! За правду – к справедливости! Будущее в наших руках!», – говорится в заявлении. В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться».

«Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» решили объединиться 20 января 2021, 10:27

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении, сообщил первый замглавы думской фракции справороссов Михаил Емельянов. «Это не слухи, это действительно так. Произойдет объединение наших трех партий. Это результат тех переговоров, которые вел лидер партии Сергей Миронов. Была поставлена цель создать левую партию, левопатриотическую», – сказал Емельянов, передает ТАСС. По его словам, соглашение об объединении будет подписано в ближайшие дни. «Завтра будет президиум партии, на котором будут одобрены принципы объединения. И я думаю, что к концу недели может состояться официальное подписание», – уточнил парламентарий. Планы по объединению партий подтвердила и заместитель председателя «Патриотов России» Надежда Корнеева. «Мы поддерживаем это предложение (об объединении), завтра на политсовете будем обсуждать», – сказала она. В ноябре прошлого года политическая партия «За правду», возглавляемая Захаром Прилепиным, и движение «Патриоты Великого Отечества» во главе с Николаем Стариковым объявили об объединении. Миронов предложил КПРФ и ЛДПР объединиться со «Справедливой Россией» 20 января 2021, 12:00

Фото: Анна Исакова/пресс-служба

Госдумы РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться, чтобы покончить с «монополией одной партии». «Идеи левые имеют огромное влияние и огромную популярность в нашей стране. И мы сегодня призываем к объединению всех левых сил. Мы обращаемся и к КПРФ, и ЛДПР, ко всем другим партиям на левом фланге – давайте объединяться, давайте прекращать политический монополизм одной партии в нашей стране. Давайте строить в нашей стране новое социалистическое общество», – сказал Миронов, передает РИА «Новости». Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Прилепин может возглавить партию «Справедливая Россия – за правду» 21 января 2021, 11:12

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов предполагает, что председатель партии «За правду» Захар Прилепин в будущем может занять место лидера в объединенной партии «Справедливая Россия – За правду». «Принято решение, что лидером партии останусь я, у меня будет два сопредседателя. ... Но у нас в жизни все может быть. У нас партия очень демократичная. Я уверен, что такие традиции продолжатся. У нас все (решения) принимают делегаты съезда, члены партии, если они сочтут, что нужен иной лидер, то на каком-то съезде будет принято такое решение», – сказал Миронов, отвечая на вопрос о вероятности председательства Прилепина в объединенной партии. По словам Миронова, он готов поступиться местом председателя, если это будет необходимо для борьбы за второе место в Госдуме, передает ТАСС со ссылкой на радиостанцию «Эхо Москвы». Помимо этого, лидер «Справедливой России» заявил, что откажется от места в Совете Федерации, если его туда пригласят. «А зачем мне рядовое кресло члена Совета Федерации? Я там был, десять лет возглавлял Совет Федерации. Наверное, не стоит мне туда входить», – подчеркнул он. В среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Прилепин заявил о необходимости создания в России сильной левой партии 20 января 2021, 14:46 Текст: Алина Назарова

Лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин на фоне сообщения об объединении с партиями «Справедливая Россия» и «Патриоты России» заявил, что страна нуждается в жесткой «левой» компоненте, способной изменить экономический курс государства. «Одна из проблем нашего времени – массовый общественный скептицизм. Все желают перемен, и мало кто верит в перемены. По любому поводу у человека находится сразу множество контрдоводов. Это нормально; это объяснимо. Это называется «критическое мышление». Советский человек – был глубоко идеалистичен, он верил в добро. Постсоветский человек – глубоко разочарован. Он совсем не идеалист», – пишет Прилепин в статье для «Комсомольской правды». Лидер политической партии «За правду» отмечает, что «сегодня, если чуть обобщая, треть страны голосует за «Единую Россию», треть – за все остальные партии, треть – вообще ни за кого». «И все три категории нет-нет, да посматривают на большак: а не едет ли кто еще?» – пишет Прилепин. По его словам, «страна нуждается в жесткой «левой» компоненте. В команде, способной настраивать социалистические механизмы в экономике. Настаивать на их необходимости. Навязывать их буржуазному истеблишменту. Заменять собой этот истеблишмент, если он не справляется с новейшими вызовами. Изменить экономический курс, наконец». «У нас есть идея по этому поводу. Надо брать парламент. Надо всерьез и спокойно претендовать на правительство. Но сначала нужно сильная левая политическая партия. Для по-настоящему влиятельной партии – нужно широкое объединение. И начинать объединение необходимо прямо сейчас. … Иначе и не стоило ввязываться в эту драку. Мы ввязались. Если вы с нами: это отличная новость. Дорогу осилит идущий. Преграду преодолеет атакующий», – заключил Прилепин. Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Разработан законопроект об определении статуса апартаментов 18 января 2021, 14:49 Текст: Ксения Панькова

Сенаторы и депутаты Госдумы разработали законопроект, который определит правовой статус апартаментов, сообщил председатель профильного комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко, отметив, что документ не запрещает строительство таких объектов в будущем. «Законопроектом предлагается внести изменения в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы, он вводит новое понятие многофункционального здания с жилыми, нежилыми и офисными помещениями», – пояснил Мельниченко, который является одним из авторов документа, передает ТАСС. По его словам, документом также предлагается определить порядок обслуживания помещений в многофункциональном здании, взимания платы за коммунальные услуги, особенности долевого участия при строительстве таких объектов, регистрации собственников в апартаментах, работу управляющих компаний и многое другое. «Мы предлагаем узаконить уже действующие объекты строительства и разработать правовые основания для подобных объектов, которые будут строиться в будущем. Законопроект не запрещает строительство таких объектов», – добавил он. В свою очередь опрошенные эксперты по недвижимости считают, что определение правого статуса апартаментов приведёт к их удорожанию вплоть до 20%, передает РИА «Новости». Дискуссия о статусе апартаментов вызывает к ним дополнительный интерес как среди девелоперов, так и среди потенциальных покупателей, комментирует руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимость» Дмитрий Алексеев. «С новыми изменениями в законодательстве стоит ожидать повышения стоимости новых апартаментов как минимум на 10%, а для уже построенных комплексов цена может вырасти вплоть до 15%», – считает он. По мнению руководителя департамента консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Азбука Жилья» Ярослава Дарусенкова, уровень роста цен будет завить от того, какой именно статус получат апартаменты. «Если их приравняют к жилым помещениям, то можно ожидать увеличения цены на 15-20%. Если же будет какой-то иной статус, то рост цен возможен, но существенно меньше, на 3-5%», – считает он. Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов в свою очередь прогнозирует рост цен на апартаменты в районе 12%. По его словам, в этом году они будут повышаться даже немного быстрее, чем цены на квартиры. Управляющий партнер сети офисов «Миэль» Ирина Пешич уверяет, что цены на жилье, которое располагается рядом с апартаментами, при этом снижаться не будут. Также она считает, что не все апартаменты приравняют к жилью. «Поскольку апартаменты бывают разные, то жилые апартаменты могут приравнять к квартирам. Иные апартаменты, которые жилыми не были и не планировались, могут получить коммерческий статус», – говорит Пешич. В этой связи необходимо абсолютно четкое определение термина «апартаменты», подчеркнула управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая. «Формулировка должна давать исчерпывающий ответ на вопрос, чем апартаменты отличаются от гостиниц, офисов и любой другой некоммерческой недвижимости», – отметила она. При этом омбудсмен по защите прав предпринимателей в строительстве Дмитрий Котровский заявил, что любой статус апартаментов должен предполагать обязательства по строительству рядом с ними социальной инфраструктуры. «Если государство хочет социально уровнять граждан, то по таким проектам, безусловно, не должно быть никакого спора», – подытожил он. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 августа внести поправки по правовому статусу «помещений в многофункциональных зданиях, в том числе используемых для проживания граждан», то есть определить правовой статус апартаментов. В ноябре 2020 года замглавы Минстроя России Никита Стасишин заявил, что ведомство планирует утвердить законодательно жилой статус уже построенных апартаментов, но после этого их строительство будет запрещено. В Госдуме предложили вакцинировать жителей ДНР и ЛНР от коронавируса 19 января 2021, 15:19 Текст: Алина Назарова

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса. Затулин предложил подготовить заявление палаты о возможности вакцинации от коронавируса жителей ЛНР и ДНР. Спикер Госдумы Вячеслав Володин идею поддержал, передает РИА «Новости». «Мне кажется, что в штабе по борьбе с завозом и распространением коронавирусной инфекции, который возглавляет вице-премьер Татьяна Алексеевна Голикова, должны пойти навстречу этим нашим обращениям, ведь не первое уже обращение. Мне кажется, что надо все сделать для того, чтобы те, кто сегодня надеются на нас, а сегодня им надеяться некогда, чтобы они получили такую помощь», – сказал Затулин. По его словам, два комитета – по охране здоровья и делам СНГ – максимально оперативно подготовят поручение. «Речь идет о том, чтобы правительство сообщило нам, в какие сроки, каких объемах может быть оказана помощь по выделению вакцины российского производства для населения этих территорий», – добавил депутат. Вакцина «Спутник V» также уже зарегистрирована в Аргентине, Белоруссии, Парагвае, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине и Венесуэле. Летом 2020 года президент России Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. По данным разработчика препарата – центра им. Гамалеи эффективность вакцины составила 91,4%, против тяжелых случаев заболевания – 100%. Партия «Справедливая Россия – за правду» захотела стать второй на выборах в Госдуму 20 января 2021, 15:12 Текст: Алина Назарова

Партию, созданную после объединения «Справедливой России», «За правду» и «Патриотов России», удовлетворит только второе место на выборах в Государственную думу, сообщил секретарь ЦК партии «За правду» Николай Новичков. «Для нас вопрос прохождения в Госдуму новой объединенной партии не стоит, мы считаем это само собой разумеющимся. Единственный вопрос, над которым мы будем работать, это место, которое мы займем на выборах. Нас удовлетворит только второе место, ради этого мы и объединяемся», – сказал Новичков РИА «Новости». Он пояснил, что будет меняться программа, в объединенной партии «появятся новые лидеры, новые лица». «Ради этого все создается, чтобы дать бой остальным политическим силам, конкурентам и стать как минимум второй влиятельной силой в нашей стране», – подчеркнул Новичков. По его словам, результат должен быть сопоставим с результатом партии, претендующей на первое место. «Однозначно, это не те результаты, которые были продемонстрированы оппозиционными партиями на выборах в ГД в 2016 году, то есть это как минимум уже не интересно», – отметил секретарь ЦК партии. «Выход новой влиятельной политической силы на политическую арену меняет политические конструкции и создает условия для более устойчивого поступательного развития нашей общей родины», – полагает он. Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Регламентирующий правила суррогатного материнства закон подготовили в Госдуме 19 января 2021, 21:32 Текст: Елена Мирошниченко

Депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Документ еще не внесен в Госдуму, его обсуждение может состояться уже 20 января. Текст законопроекта есть в распоряжении РИА «Новости». Поясняется, что для предотвращения «торговли детьми» из России предлагается определить, что «право на применение технологий суррогатного материнства имеют исключительно имеющие гражданство Российской Федерации или вид на жительство Российской Федерации и состоящие в зарегистрированном браке между собой мужчина и женщина (самостоятельное вынашивание и рождение ребенка которой невозможно по медицинским показаниям, установленным консилиумом врачей) в возрасте не старше 55 лет и не младше 25 лет, не ранее чем через год после регистрации брака». Также предлагается запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. По мнению депутатов, составивших законопроект, подобные меры помогут «урегулировать и взять под контроль рынок суррогатного материнства, избавив его от коммерческих манипуляций со стороны разного рода «посреднических контор», направленных на «продажу» российских детей и их вывоз за границу». Ранее о необходимости определить значение суррогатного материнства в России высказалась уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова. Она подчеркнула, что передача рожденных от суррогатных матерей детей в иностранные семьи неприемлема, потому что тратится репродуктивный потенциал женщин. Миронов призвал КПРФ, «Коммунистов России», Партию пенсионеров и «Родину» к объединению 20 января 2021, 15:04 Текст: Алина Назарова

Председатель партии «Справедливой России» Сергей Миронов предложил объединиться партиям «Коммунисты России», «Родина», Партии пенсионеров и КПРФ. «Это только три первые ласточки, потому что объединения будут. И мы обращаемся и к КПРФ, и к «Коммунистам России», и к Партии пенсионеров, и к партии «Родина». Ко всем обращаемся с призывом: давайте объединяться», – сказал Миронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 24». Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам лидера справороссов Сергея Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Первый зампред партии «За правду» Александр Казаков, комментируя объединение, сказал газете ВЗГЛЯД, что «либеральная экономика России давно показала неспособность к росту, и чтобы добиться изменений в экономической политике – нам нужно объединяться». Володин заявил о координации Западом действий Навального 19 января 2021, 13:24 Текст: Алина Назарова

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в ситуации с блогером Алексеем Навальным прослеживаются заранее скоординированные действия западных стран. В выступлении перед открытием весенней парламентской сессии спикер указал, что ситуация с протестами в США, связанными с итогами прошедших президентских выборов, «требует оценки международных организаций». «Их молчание говорит не только о слабости, но и о двойных стандартах. Молчит и Европарламент, который моментально выступал с различными заявлениями по России, по ситуации на Украине, в Венесуэле, Белоруссии, Гонконге», – сказал Володин. «То же самое в их заявлении по человеку, засланному к нам из Германии. Здесь мы видим заранее скоординированные действия (Запада)», – отметил политик, передает ТАСС. По его словам, за всеми действиями Навального стоят иностранные государства, в связи с чем блогеру нечего делать в российских органах власти. При этом Володин призвал страны Евросоюза прекратить при разгоне демонстраций использовать резиновые пули, газ и водометы зимой, сравнив это с «истязаниями времен Второй мировой войны». Напомним, Навальный вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. В понедельник суд отправил блогера под арест на месяц. В понедельник вечером Алексей Навальный доставлен в СИЗО № 1 в Москве («Матросская тишина»), у него нет жалоб на моральное или физическое давление. Член Общественной палаты России, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России Мария Бутина подчеркнула, что «все, что от Алексея требовалось – это выполнять требования суда и, как и миллионы россиян в аналогичных ситуациях, являться для отметки в органы ФСИН». Глава НОМ призвал начать подготовку к борьбе с дискредитацией выборов в России 19 января 2021, 14:16 Текст: Елизавета Булкина

Необходимо прямо сейчас начать мониторинг общественно-политических процессов, подготовку к предстоящим выборам в Госдуму, поскольку уже звучат тезисы о якобы их «нелегитимности», заявил член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, член Координационного совета, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. «Мы видим, что противники выборов активизировались, уже сейчас, до старта кампании, звучат тезисы о нелегитимности предстоящих выборов», – подчеркнул Брод в рамках дискуссионной площадки «Опыт и практика организации независимого общественного наблюдения за выборами и их экспертного мониторинга». По его словам, это прогнозировал НОМ в своем недавнем экспертном докладе, противодействовать этому можно, только с помощью мониторинга всех стадий избирательного процесса и правового просвещения граждан, тесного взаимодействия с партиями, избирательными комиссиями и СМИ – «для того, чтобы обеспечить открытость и прозрачность избирательной системы». «Мы планируем привлекать в нашу региональную экспертную сеть политологов, социологов, правоведов. Также еще одним значимым направлением работы будет формирование региональных общественных штабов по наблюдению за выборами, проведение серии региональных и межрегиональных семинаров по обучению наблюдателей», – рассказал Брод. Эксперт отметил, что в рамках обучения НОМ не собирается ограничивать приток потенциальных наблюдателей. «Мы открыты для всех и политические взгляды людей для нас значение не имеют», – пояснил он. Также Брод рассказал, что в ближайшее время НОМ представит новый доклад на тему эволюции избирательного процесса в России, где будут проанализированы новые формы голосования, организация общественного наблюдения, сравнение с международным опытом, прозвучат предложения по дальнейшему совершенствованию избирательной системы. Председатель координационного совета при Общественной палате России по общественному контролю за голосованием, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев рассказал, что координационный совет вместе с НОМ и другими общественными организациями обсуждает вопрос о том, чтобы наблюдение осуществлялось не только в день голосования. «Важно подвести под это соответствующую законодательную базу. Одно из предложений, направленных Общественной палатой президенту России, заключается в обеспечении общественного контроля на протяжении всего срока кампании. Кроме того, в Киргизии и Казахстане мы убедились, что технологии распространения фейков тиражируются. В Казахстане мы обнаружили ситуацию, когда целые организации занимаются наблюдением по методичкам с заранее заготовленными негативными тезисами. Важно, чтобы наши общественные штабы, ситуационные центры общественных палат по контролю за выборами это отслеживали у нас в России», – пояснил Григорьев. Исполнительный директор Ассоциации НОМ, заместитель председателя Координационного совета, член ОП Алена Булгакова рассказал о том, что в планах НОМ совершенствование «Карты сообщений» портала, на которую будут поступать сообщения по различным ситуациям, возникающим во время выборов в Госдуму. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы максимально быстро и достоверно все участники избирательного процесса могли получать и передавать информацию об общественно-политических событиях в регионе. Кроме того, много временных ресурсов сейчас уходит на обсуждение методических и технических возможностей для создания обучающего модуля для участников избирательного процесса», – отметила она. По словам члена ОП России от Свердловской области, члена Координационного совета Владимира Винницкого, на прошлых выборах в регионе было подготовлено порядка 8,5 тыс. наблюдателей. Эту же команду предполагается привлекать и на выборах в Госдуму. От федерального центра регион ждет профессионального обучения и разработки стандартов работы наблюдателей. «У нас есть опыт работы и с фейками, практически при каждом регионе готовим соответствующие мобильные группы, которые смогут реагировать на поступающие сигналы», – отметил он, добавив, что в регионе будут подписаны соглашения о сотрудничестве с разными общественным организациям. Член ОП от Курской области, член Координационного совета Константин Комков предложил коллегам по НОМ провести «некое социологическое исследование на тему: «Портрет общественного наблюдателя – изучить возраст, политические убеждения и другие параметры среднестатистического человека, принимающего участие в наблюдении». На предложение откликнулся Александр Брод, отметив, что данная инициатива заслуживает внимания. Политолог, член Общественной палаты Нижегородской области Евгений Семенов в свою очередь предложил посмотреть на проблему легитимности выборов. «Когда мы говорим о том, как нам обеспечить легитимность выборов, нужно в первую очередь задаваться вопросом: что происходит с общественным сознанием», – сказал он. По словам эксперта, также важно ставить вопрос не только о правовом уровне наблюдателей, но и об их коммуникативных компетенциях – их необходимо обучать реагированию в конфликтной коммуникативной ситуации. Кроме того, наблюдателю важно уметь работать с фейковой информацией в социальных медиа, аудитория которых активно возрастает. Он должен уметь своевременно выявлять недостоверную информацию в сети и давать ей оперативную оценку. «Проблемой является и то, что увеличивается система давления на наблюдателей и членов избирательных комиссий. Я видел, как это происходит – прямо по методичке Джина Шарпа «198 методов ненасильственного свержения власти», – отметил Семенов. Член Общественной палаты Новосибирской области Олег Пучков предложил наблюдателям выстраивать более плотное сотрудничество со СМИ. Директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко подчеркнул, что наблюдателю необходимо знать не только правовые тонкости процедуры, но и понимать свою идеологическую миссию – содействие законности и легитимности избирательного процесса. «Наблюдатель должен быть готов к тому, что он может стать объектом провокации, в этом смысле работа в информационном поле очень значима», – отметил эксперт. Напомним, ранее был представлен календарь дискредитации выборов 2021 года по месяцам. Госдума ввела запрет вида на жительство за рубежом для госслужащих 20 января 2021, 13:47 Текст: Ольга Никитина

Госдума в среду приняла в первом чтении президентский законопроект, вводящий для государственных и муниципальных служащих, а также для военных, запрет на наличие не только иностранного гражданства, но и вида на жительство за рубежом. Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. Законопроектом в первую очередь предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина России на постоянное проживание за границей, передает ТАСС. Кроме того, такие лица должны будут уведомить свое руководство о прекращении российского гражданства или о приобретении иностранного гражданства, либо получении вида на жительство за рубежом. В свою очередь глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что по данным компетентных органов – ФСБ, СВР, МИД, МВД, – у депутатов нет второго гражданства. «Мы сделали запросы во все государственные структуры, правоохранительные органы, которые могут этой информацией владеть – министерство иностранных дел, Служба внешней разведки, ФСБ, МВД, прокуратура. И мы получили из этих органов официальный ответ за подписью руководителей органов о том, что в наличии у депутатов второго гражданства не имеется», – приводит его слова РИА «Новости». Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала повышающие спрос с чиновников и депутатов нововведения, которые заработали или заработают в 2021 году. В КПРФ назвали объединение партий попыткой «Справедливой России» пройти в Госдуму 20 января 2021, 12:48 Текст: Алина Назарова

Объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» является попыткой справороссов преодолеть барьер для прохождения в Госдуму за счет приращения дополнительных политических сил, считает зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. «Очевидно, это попытка из последних сил зацепиться за прохождение в Госдуму «Справедливой России». Очевидно, что без приращения дополнительных политических сил, без создания образа модернизации партии у «Справедливой России» практически было очень мало шансов преодолеть пятипроцентный барьер», – заявил Афонин, передает ТАСС. По его словам, договоренность об объединении имеет под собой стремление «как-то сохранить «Справедливую Россию» как парламентскую партию». Афонин уверен, что у справороссов «никаких шансов» подняться по итогам выборов выше четвертого места. «С другой стороны, можно этим вот объединением признать, что попытка из проекта «За правду» сделать серьезную партию провалилась», – считает он. По мнению Афонина, как «Патриоты России», так и «За правду» – партии, «совершенно несерьезные в восприятии избирателя». Ранее в среду стало известно, что партии «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» в ближайшие дни подпишут соглашение об объединении. По словам Миронова, «Справедливая Россия» после объединения с партиями «За правду» и «Патриоты России» будет называться «Справедливая Россия – за правду». Кроме того, Миронов предложил всем партиям левого фланга, в том числе и КПРФ, и ЛДПР, объединяться. Госдума осудила политику двойных стандартов на Западе 20 января 2021, 12:53 Текст: Ольга Никитина

Государственная Дума на пленарном заседании в среду приняла заявление с осуждением политики двойных стандартов, к которой все чаще прибегают на Западе для введения санкций и нанесения ущерба России. «Депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации осуждают политику двойных стандартов, к которой в последнее время все чаще прибегают на Западе для введения незаконных, противоречащих международному праву санкций и рестрикций, целью которых является нанесение ущерба политическому авторитету и экономике нашей страны», – передает РИА «Новости» текст документа, который на рассмотрение нижней палаты российского парламента в декабре внесла фракция ЛДПР. Парламентарии отмечают, что ситуация во многих странах, осуждающих Россию, оставляет желать лучшего: там наблюдается раскол общества, гражданское, религиозное и расовое противостояние. Парламентарии отмечают, что во многих европейских странах в последнее время проходят массовые демонстрации: люди протестуют против мер, принятых властями в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции. Например, на протесты в Германии вышли не менее 40 тыс. человек, а по данным некоторых средств массовой информации – более 200 тыс. человек, во Франции люди по всей стране протестуют против закона о глобальной безопасности. В документе отмечается, что полиция грубо обращается с демонстрантами, против митингующих применяются водометы и слезоточивый газ. В то же время, подчеркивают депутаты, власти западных стран продолжают «гневно клеймить» действия белорусской милиции и оправдывать агрессивную толпу. В этой связи парламентарии задаются вопросом, почему в Берлине и Париже полиция действует якобы во благо демократии, а в Белоруссии, России или Китае то же самое называется попранием фундаментальных принципов. «Депутаты Государственной Думы, представляющие все фракции в Государственной Думе, призывают парламентариев и правительства государств мира осознать пагубность политики двойных стандартов и продемонстрировать свою готовность придерживаться единых подходов к оценке подобных событий у себя в стране и за рубежом», – указывается в документе. В ОП РФ поддержали решение ЦИК о наращивании числа видеокамер на избирательных участках 21 января 2021, 12:15 Координационный совет Общественной палаты по общественному контролю за голосованием полностью поддерживает недавнее решение ЦИК о наращивании видеонаблюдения на выборах в Госдуму в 2021 году, заявил газете ВЗГЛЯД председатель совета Максим Григорьев. «Напомню, что Общественная палата РФ на протяжении последних лет не просто отстаивала, но и выдвигала все меры по обеспечению прозрачности, в том числе и видеонаблюдение. На целом ряде прошлых выборах в Ситуационном центре ОП РФ мы специально проверяли, чтобы камеры были правильно установлены и работали все время», – отметил Григорьев. «Другое дело, что не везде есть технические возможности для онлайн-видеонаблюдения, есть удаленные участки, далекие села и т.д. Но стремиться к этому необходимо и это стремление мы полностью поддерживаем», – добавил он. Ранее в четверг газета «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ЦИКа сообщила, что на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму количество избирательных участков, охваченных видеонаблюдением, будет больше, чем на выборах президента 2018 года. Там отметили, что видеонаблюдение будет работать «в течение всего времени голосования круглосуточно и во время подсчета голосов». Установку в помещениях для голосования средств видеонаблюдения, трансляцию изображения в интернете, а также хранение видеозаписей будет осуществлять Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).