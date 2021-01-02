Минздрав Украины опроверг сообщения о регистрации «Спутника V» Россия выразила готовность передать Украине технологии производства «Спутника V» 2 января 2021, 21:33 Текст: Ольга Никитина

Россия готова полностью передать Украине технологии для производства вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории страны, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Безусловно, мы готовы полностью передавать наши технологии для производства [вакцины «Спутник V»] на Украине», – сказал он в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1» в субботу, передает ТАСС. «Мы также готовы даже начать клинические испытания на Украине совместной вакцины AstraZeneca и «Спутник». Поэтому мы всячески готовы сотрудничать с Украиной, потому что мы считаем, что вакцины без [вне] политики», – передает РИА «Новости» слова Дмитриева. Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук сообщил, что харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации. При этом минздрав Украины опроверг сообщения о государственной регистрации российской вакцины. Украинцы просили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства.

Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей 2 января 2021, 00:32

Фото: Александр Полегенько/РИА Новости

Текст: Антон Никитин

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. «Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов. Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы. Кроме того, в понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в предсказании Москаля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Фото: Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V». В Китае выдвинули новую версию источника COVID 2 января 2021, 13:59

Фото: Liu Kun/Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID, заявил глава МИД КНР Ван И. Министр заявил, что Пекин поспешил первым заявить об эпидемии, однако это не означает, что коронавирус появился именно в Китае, передает «Царьград». «Все больше и больше исследований показывают, что пандемия, вероятно, возникла во многих местах по всему миру», – отметил Ван И. Он подчеркнул также, что Китай «решительно против» политизации пандемии и не позволит «загрязнить ложью» объективное повествование и коллективную память о борьбе с пандемией. Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей. Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19. Пушков объявил Британию и США проигравшими в «войне вакцин» 2 января 2021, 15:55

Фото: flickr.com/photos/sf_press

Текст: Ольга Никитина

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание представителя Британии в ООН Карен Пирс о том, что Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии коронавируса. В комментарии Bloomberg Пирс заявляла, что победителями должны стать «открытые общества». По словам Пирс, Лондону и Вашингтону следует сделать так, чтобы «было видно, что открытые общества процветают и восстанавливаются после пандемии коронавируса». «Иными словами, борьбу с пандемией она видит только через призму конкуренции с Китаем и Россией. А остального вообще не видит», – написал Пушков в своем телеграм-канале. «Остальное же состоит в том, что США с 20 миллионами заболевших и Британия с ее рекордным для Европы уровнем смертности эту конкуренцию уже проиграли. Посол Пирс осталась где-то в прошлом – том самом, в котором системы здравоохранения в Британии и США еще не прошли испытание на прочность и считались самыми лучшими в мире. Но «считались» американскими и британскими «считателями», которые навязывали такую оценку всему миру. Теперь же весь мир увидел, насколько они эффективны. Конкуренция уже проиграна. Причем мы, в отличие от них, с ними не соревновались – они сами ее проиграли. Только Пирс этого не осознала. Зато осознал почти весь мир», – заключил сенатор. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что «война вакцин» уже идет. По ее словам, сила России в этом информационном противостоянии заключается в правде об отечественных достижениях. Напомним, в Британии выявили новый штамм COVID-19, который может быть на 70% заразнее обычного и требует от населения еще большей осторожности. С 31 декабря большая часть Англии перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. Более 70 государств, включая Россию, большинство стран ЕС, Австралию, Аргентину, Канаду, Китай и Турцию, объявили о том, что временно прекращают пассажирское авиасообщение с Великобританией. 31 декабря в Британии был установлен новый рекорд по числу новых случаев коронавируса – 55,9 тыс., что стало максимальным показателем с начала пандемии. Между тем в США число случаев коронавируса превысило 20 млн. Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Транзит газа в Европу через Украину сократился почти на 40% 2 января 2021, 16:57

Фото: РИА «Новости»

Текст: Ольга Никитина

Транзит газа в Европу в 2020 году составил 55,8 млрд кубометров – на 38% меньше, чем в 2019 году, сообщили в компании «Оператор ГТС Украины». Там отметили, что Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту. «В 2020 году «Оператор ГТС Украины» осуществил транзит в Европу 55,8 млрд кубометров газа (минус 38% по сравнению с 2019 годом). Объемы транспортировки газа из Европы на Украину за аналогичный период составили 15,9 млрд кубометров (плюс 12% по сравнению с 2019 годом)», – говорится в сообщении на сайте компании. Оператор ГТС Украины отмечает, что главными факторами снижения объемов транзита в Европу стали запуск новых газопроводов в обход Украины, а также уменьшение спроса на голубое топливо в ЕС и значительные запасы газа в европейских ПХГ. В сообщении говорится, что транзитное соглашение с Газпромом предусматривает бронирование мощностей в объеме 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд кубометров в 2021–2024 годах. «В прошлом году транзит составил на 14% меньше (или на 9,2 млрд кубометров), чем предусмотрено соглашением. При этом Газпром уже полностью рассчитался за весь объем заказанных мощностей по контракту, в котором предусмотрено условие «качай или плати», – сообщила пресс-служба. По данным компании, в западном направлении был осуществлен транзит 51,9 млрд кубометров газа (минус 32%), в южном направлении транзит составил 3,9 млрд кубометров (минус 70%). Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в сентябре заявлял, что Газпром заплатит около 2 млрд долларов Украине за транзит газа в 2020 году. При этом глава ООО «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявлял, что Киев будет добиваться поддержки ЕС для организации транзита газа через Россию в Европу из стран Центральной Азии, если Газпром не продлит контракт на использование украинской газотранспортной системы. Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неуважении 2 января 2021, 14:56

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе обвинила сборную Норвегии, отказавшуюся от многодневной лыжной гонки Tour de Ski из-за коронавируса, в неуважении к коллегам. Вяльбе заявила, что «это неуважительно по отношению к коллегам, Международной федерации лыжного спорта (FIS) и большой лыжной семье», передает ТАСС со ссылкой на издание VG. «Если Норвегия участвует в прыжках на лыжах с трамплина, двоеборье, биатлоне, почему они отказываются соревноваться в лыжных гонках? Да, существует опасность, но нужно рискнуть. Жаль, что норвежцев нет (на Tour de Ski), всегда интересно, когда участвуют сильнейшие сборные», – добавила она. Напомним, сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в многодневной лыжной гонке Tour de Ski из-за риска заразиться коронавирусом. Также норвежские лыжники не участвовали в декабрьских этапах Кубка мира. Гонка Tour de Ski стартовала 1 января, завершится 10 января. В ДНР обратились к Зеленскому 2 января 2021, 16:19

Фото: president.gov.ua

Текст: Ольга Никитина

У президента Украины Владимира Зеленского есть шанс объявить о достижении мира в Донбассе из Донецка, но только после того, как Киев выполнит Минские соглашения, говорится в заявлении народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики. «Хотелось бы обратиться к действующему президенту Украины. Ваши новогодние пожелания произнести слова о достижении мира, находясь на улице столицы ДНР, вполне реалистичны. Для этого нужно, чтобы украинская сторона выполнила достигнутые договоренности по мирному урегулированию конфликта, и тогда, возможно, мы вас пригласим в Донецк», – передает РИА «Новости» текст заявления УНМ ДНР. В сообщении также делается предположение, что Зеленский, говоря о желании написать о том, что Крым принадлежит Украине, на пляже в Ялте, имел в виду не город на полуострове, а одноименный поселок под Мариуполем. «Пишите там сколько хотите, если доедете. Только новые дороги, якобы вами построенные, туда не проложили. И, кстати, в крымской Ялте все пляжи галечные», – добавили в народной милиции. Напомним, Зеленский в своем новогоднем обращении заявил, что хочет сказать о том, что наступил мир, находясь «не на Банковой в Киеве, а на улице Артема в Донецке», и написать о том, что Крым принадлежит Украине, «не в интернете, а на песке на пляже в Ялте». Сенатор Алексей Пушков обратил внимание на ошибку Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал впросак», – отмечал он. Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19 2 января 2021, 11:21

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован. Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС. «Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она. При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены. Новогоднее поздравление Путина стало популярным в Google среди украинцев 2 января 2021, 18:57

Фото: kremlin.ru

Текст: Ольга Никитина

Новогоднее поздравление российского лидера Владимира Путина среди украинских пользователей Google оказалось популярнее, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского. Запрос украинцев с текстом «Поздравление Путина 2021» в поисковой системе Google 31 декабря оказался на седьмой строчке по популярности. В то же время поздравление Зеленского в десятку даже не вошло. Запрос «Привітання президента з Новим роком», то есть речь главы украинского государства, находится на 13-й строчке в списке, сообщает «Страна.ua». Примечательно, что на первом месте по популярности идет запрос в Google с текстом на русском языке «С новым годом 2021». Кроме того, в десятке еще два русских запроса с похожими формулировками – «Новый год 2021» и «С наступающим». Четвертое и пятое места делят запросы «Московское время» и «Пугачева». Издание также проанализировало украинские тренды видеохостинга YouTube на утро 2 января, куда вошли популярные среди украинцев видео за последние несколько дней. На первое место вышел выпуск российского юмористического шоу «Что было дальше?», куда приглашают российских звезд кино и ТВ. Второе место занял клип российского исполнителя Моргенштерна, увидевший свет 30 декабря. И третье – «Голубой огонек» на телеканале «Россия 1». Издание делает вывод, что многие украинцы встречали 2021 год под российское шоу. При этом новогодний выпуск «Вечернего квартала» оказался только на пятом месте. Его смотрели менее охотно, чем российский «Голубой огонек». Напомним, 31 декабря президент Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам, в котором назвал основу будущих успехов нашей страны. Пушков указал на ошибку Зеленского в новогоднем обращении 2 января 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на ошибку президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Зеленского потянуло на новогоднюю романтику. Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке – мол, Крым це (это) Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак. В который раз, впрочем», – отметил Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». После этого в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского. Кроме того, в России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянам начали выдавать сертификаты о вакцинации против COVID-19 2 января 2021, 14:26

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Текст: Ольга Никитина

Граждане, вакцинировавшиеся против новой коронавирусной инфекции, с 1 января могут получить сертификат о вакцинации в личном кабинете на портале госуслуг, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Тверскую область. «С 1 января заработал новый функционал в системе маркировки лекарственных препаратов и ведения пациентов, вакцинированных против коронавирусной инфекции. На сайте госуслуг в личном кабинете тот человек, который прошел вакцинацию, может получить дистанционный сертификат, прививочный сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Это уже в автоматическом порядке с 1 января начало работать», – приводит его слова ТАСС. Ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург поддержал введение «ковид-паспортов». По его словам, это необходимо делать с началом вакцинации населения. Масштабная добровольная вакцинация россиян от коронавируса началась по поручению президента Владимира Путина в декабре. Как сообщал глава Минпромторга Денис Мантуров, в России произведено более 2 млн доз отечественной вакцины «Спутник V». Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, какими методами Россия в 2021 году победит COVID. Выявлен новый случай побочной реакции на вакцину Pfizer 2 января 2021, 14:39 Текст: Ольга Никитина

Первое заявление о побочной реакции на вакцину, созданную совместно американской компанией Pfizer и германской BioNTech, поступило в Финское агентство по безопасности и развитию в области фармацевтики Fimea, сообщает общественная телерадиовещательная корпорация YLE. Главврач Fimea Майя Кауконен подтвердила, что заявление получено. При этом в целях сохранения конфиденциальности подробности раскрывать она не стала. «Когда мы получим по меньшей мере пять уведомлений (о побочной реакции на вакцину – прим. ВЗГЛЯД), то сообщим, какого рода побочные эффекты в них указывались», – приводит ее слова РИА «Новости». По данным YLE, в конце 2020 года прививки от коронавируса получили медработники пяти крупнейших больничных округов в финских городах Хельсинки, Турку, Тампере, Куопио и Оулу. Сообщения о гибели людей, привившихся вакциной от коронавируса компании Pfizer, ранее поступали из разных стран. Так, в США погибли шесть человек. Кроме того, смертельные случаи после прививки Pfizer зафиксированы в Израиле, Швейцарии. Добавим также, что восемь сотрудников дома престарелых в Германии при вакцинации по ошибке получили пятикратную дозу антикоронавирусной вакцины Pfizer/BioNTech. Также неоднократно сообщалось об острой аллергической реакции на американо-германскую вакцину. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн 1 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 20007149, умерли 346043 человека. Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов, передает ТАСС. Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен. Напомним, в понедельник число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США. Футуролог спрогнозировал новые пандемии 2 января 2021, 13:32

Фото: FLAVIO LO SCALZO/Reuters

Текст: Наталья Ануфриева

Со временем люди полностью забудут о коронавирусе, однако появятся новые пандемии, считает ведущий японский футуролог, консультант правительства Японии Мориносукэ Кавагути. Кавагути заявил, что «коронавирус на самом деле не та проблема», и «если вы посмотрите в Google Trends и наберете там COVID, то увидите высокие результаты, эквивалентные влиянию чемпионата мира по футболу», передает РИА «Новости». Он отметил, что чемпионат ФИФА проводится каждые четыре года и длится один месяц, а пандемия COVID, продолжающаяся десять месяцев, имеет такой же резонанс. «Это как будто каждый день финал чемпионата мира – ты хочешь домой, не хочется работать, ты только хочешь смотреть телевизор. Но мы знаем, что, когда чемпионат заканчивается, олимпиада заканчивается и о нем никто больше не говорит. Это уже история», – сказал он. Футуролог отметил, что «в какие-то аномальные моменты люди напуганы и думают, что проблемы будут хуже и хуже». «Ну, мы так устроены. (...) Когда это происходит в реальном времени, люди так пугаются, что думают только о плохом. Но как и другие проблемы, эта тоже пройдет. Затем снова все вернется на свои места, как будто ничего и не было», – пояснил Кавагути. «Неприятная правда», по его словам, состоит в том, что здравоохранение оказалось плохим, от диабета в развитых странах страдают 10% жителей, от ожирения 30%, а около 60% людей имеют лишний вес. «И очевидно, это существенный вопрос, имеющий отношение к смертности от коронавируса. Просто никто не говорит об этом. Люди говорят о вакцинации, санитарной профилактике, всяких медицинских проблемах или поддержке экономики правительством. Но самая неприятная правда – вы слишком толстые», – подчеркнул Кавагути. Он указал, что «люди не хотят меняться, даже в это время, люди знают об этом и не говорят», и «это значит, что они несерьезно относятся к проблеме совсем, не меняют образ жизни». «Люди хотят лишь обвинять других, никто не воспринимает серьезно вопрос о том, как улучшить свое здоровье. Поэтому основополагающий вопрос – это не разработка вакцины, а ожирение, и это самая неприятная правда», – считает футуролог. «Политика волнует только то, что он может получить. Ему нужен противник, чтобы его опережать. Медицинские компании тоже хотят преимущества, чтобы сделать деньги. Все пытаются что-то получить (в нынешней ситуации)», – отметил он. Кавагути убежден, что серьезно к проблеме никто не относится. Этот вирус не первый и не последний, ситуация может повториться, однако вирусы внесли вклад в эволюцию человечества, заключил он. Ранее ВОЗ предупредила о новой пандемии. В России за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса 2 января 2021, 11:55 Текст: Наталья Ануфриева

За минувшие сутки в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 3,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Как сообщается в телеграм-канале штаба, «в России выявлен 26 301 новый случай коронавируса в 84 регионах», из них 14,8% не имели клинических проявлений болезни. Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 5452, Санкт-Петербурге – 3742, Московской области – 1564. Всего в стране выявлено 3 212 637 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 2 599 035 человек, из них 18 897 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 447 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 58 002 человека. Накануне, 1 января, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 27 039. Таким образом, число новых случаев за сутки уменьшилось на 738. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.