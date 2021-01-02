В России за сутки выявлено 26,3 тыс. случаев коронавируса Украина решила разработать новую дорожную карту отношений с США На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V» 2 января 2021, 12:29

Фото: Global Look Press

Текст: Наталья Ануфриева

Харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала в органы власти Украины документы для государственной регистрации российского препарата от коронавируса «Спутник V» для его производства на территории страны и вакцинации, сообщил глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук. Медведчук сообщил, что 30 декабря компания «Биолек», «являющаяся одним из лидеров фармацевтической промышленности Украины и имеющая достаточные производственные мощности и квалифицированный персонал для производства вакцины от COVID-19, обратилась в министерство здравоохранения Украины и государственный экспертный центр минздрава с заявлением о государственной регистрации медицинского препарата – вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения вакцинации ею украинских граждан», передает ТАСС. Он указал, что документы поданы с целью как производства препарата, так и вакцинации граждан Украины. Медведчук добавил, что «Спутник V» является «единственной вакциной, разработчик которой – Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, в отличие от всех других разработчиков в мире, дал разрешение на трансферт технологии и передачу украинскому предприятию клеточной линии для производства вакцины». По его словам, «такую передачу можно осуществить в течение двух недель, а организовать производство вакцины – в срок от трех до шести месяцев». Медведчук также выразил мнение, что отказ украинских властей или «любое препятствование правовой процедуре регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине будет свидетельствовать о преступном намерении власти лишить украинских граждан права на получение медицинской защиты от коронавируса – этой чумы XXI века». Ранее украинцы попросили президента страны Владимира Зеленского обеспечить их российской вакциной от COVID-19. Зеленский выражал сожаление из-за того, что не может объяснить украинцам, почему они не должны получать вакцину от коронавируса из России, если Европа и США не предоставляют свои лекарства. Между тем украинская элита объявила охоту за российской вакциной, а украинские академики призвали Зеленского закупить «Спутник V».

Ветеран «Альфы» высказался о словах Порошенко про задержание россиян в Минске 1 января 2021, 14:32

Текст: Алексей Дегтярев

Заявление бывшего украинского президента Петра Порошенко о том, что он санкционировал операцию по задержанию 33 россиян в Белоруссии летом 2020 года, звучат недостоверно, заявил президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. «Я не верю этим политикам, которых отодвинули от власти и теперь они по каждой проблеме муссируют свое имя, что они там и заговор готовили, еще и в Белоруссии. Все это, конечно, ерунда. <...> Верить Порошенко, что он является организатором этого мероприятия, я не могу, потому что в то время у него не было рычагов, и не с его политическим нюхом совершать такие акции», – заявил Гончаров в беседе с НСН. Ранее Порошенко заявил, что еще в 2018 году он якобы начал операцию, по итогу которой в 2020 году в Белоруссии задержали 33 граждан России. Напомним, ранее украинские СМИ сообщали, что поездка 33 россиян, которых назвали «боевиками ЧВК Вагнера», была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины, которая провалилась из-за утечки информации. Сама СБУ опровергла свою причастность к операции по задержанию 33 россиян. Один из задержанных обвинил Киев в организации провокации. Однако позже стало известно о доказательствах причастности СБУ к задержанию россиян. Президент России Владимир Путин заявлял, что этот инцидент является совместной операцией спецслужб Украины и США. Сатановский сказал, как Крым и Донбасс опередили Украину 1 января 2021, 17:13 Текст: Алексей Дегтярев

Крым и Донбасс могли опередить Украину в своем развитии, заявил политолог Евгений Сатановский, говоря о заявлении украинского лидера Владимира Зеленского, в котором тот призвал жителей полуострова оставаться с Украиной. «Зачем себя так ограничивать? Возвращать так возвращать. И не на час, а лет на 30, а лучше на 70. А то и на 120. Чем был Крым в 1900 году? А Донбасс? А вся остальная Украина? Да и не только она? Закарпатье, правда, тогда еще частью Австро-Венгрии было, но ему можно остаться в 80-х. Когда оно уже было Советским Союзом, а голову там еще насчет разговорных языков никто никому не морочил. Ни венграм местным. Ни румынам. Ни русским. Ни русинам. Ни всем прочим, кто там на тот момент жил. Хорошее же предложение. Подумать бы над ним киевскому начальству», – цитирует Сатановского «Царьград». Вместе с тем он отметил, что Киеву «фарш невозможно провернуть назад». «Только вперед. Куда Крым с Донбассом и ушли. И не исключено, всю прочую Украину они просто немного опередили» – заключил политолог. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о принадлежности Крыма Украине не в Сети, а на песке в Ялте. В России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Также ему напомнили, что в Ялте нет песчаных пляжей. Вассерман дал прогноз по развитию событий в 2021 году 1 января 2021, 20:02

Фото: Николай Галкин/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Журналист и телеведущий Анатолий Вассерман предположил, что тема коронавируса в 2021 году продолжит оставаться актуальной, а в мире сложится ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне. Вассерман в своем блоге на сайте РЕН-ТВ предположил, что ограничения по коронавирусной инфекции могут отменить ближе к осени 2021 года, а вакцинация будет длиться на протяжении трех лет. По мнению аналитика, в мире складывается ситуация, которая может привести к Третьей мировой войне, ее может усугубить приход в Белый дом демократа Джозефа Байдена и стоящих за ним сил. «Открытым текстом напомню: едва ли не все санкции против Российской Федерации приняты по инициативе демократов. [Барак] Обама, чья тень стоит за спиной теряющего рассудок от старости Байдена, мечтает разорвать нашу экономику в клочья. Потому что задолжавшей у правнуков экономике США, раскручивающей новую Великую депрессию, срочно надо кем-то перекусить», – указал эксперт. По мнению Вассермана, президент Турции Тайип Эрдоган не устраивает США, так как «ведет себя точь-в-точь как американец». «Объявляет зоной своих интересов все, до чего дотянется. Держит в кармане тяжелейшую санкцию против Европейского союза – возможность вытолкнуть туда миллионы беженцев от запущенной США волны переворотов «арабская весна», да еще разбавить их тысячами террористов», – привел пример ведущий. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отношения с избранным президентом США Джозефом Байденом будут во многом зависеть от его новой администрации. Ученые обнаружили необычное влияние COVID-19 на мозг 1 января 2021, 19:19 Текст: Вера Басилая

Группа ученых из Национального института здравоохранения во время исследования влияния коронавируса на мозг выявила признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов, не вызванных прямой вирусной атакой на мозг. Результаты работы опубликованы в New England Journal of Medicine. Специалисты не увидели никаких признаков SARS-CoV-2 в образцах тканей, что дало им основание предположить, что повреждения не были вызваны прямой вирусной атакой на мозг. Ученые обнаружили, что мозг зараженных коронавирусом пациентов может быть восприимчив к повреждению микрососудов. «Наши результаты показывают, что это может быть вызвано воспалительной реакцией организма на вирус», – приводит РИА «Новости» пояснения доктора медицинских наук и клинического директора Национального института неврологических расстройств и инсульта Национального института здоровья и старшего автора исследования Авиндра Ната. Ученые провели углубленное исследование образцов ткани мозга 19 пациентов, умерших после заражения коронавирусной инфекцией с марта по июль 2020 года. Возраст пациентов составлял от пяти до 73 лет. У многих были диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и так далее. Сканирование мозга показало наличие множества ярких пятен, которые говорят о воспалении, а также темных пятен, сигнализирующих о кровотечении. «Мы были удивлены. Изначально мы ожидали увидеть повреждения, вызванные нехваткой кислорода. Вместо этого обнаружили мультифокальные области повреждения, которые обычно связаны с инсультами и нейровоспалительными заболеваниями», – заявил ученый. При этом ученые не нашли признаков инфекции в образцах ткани мозга. Как пояснил исследователь, результаты показывают, что найденные повреждения, возможно, не были вызваны коронавирусом, непосредственно заражающим мозг. В будущем ученые планируют изучить, как коронавирус вредит кровеносным сосудам мозга и вызывает ли это симптомы различной длительности. Ранее сообщалось, что в России за последние сутки установлено 27 тыс. 39 новых случаев коронавирусной инфекции, 39 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 4 тыс. 80 (15,1%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Аксенов предсказал выход из состава Украины нескольких областей 2 января 2021, 00:32 Текст: Антон Никитин

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил уверенность, что бандеровская и русофобская идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей. «Новый год на Украине традиционно начинается с нацистского шабаша. Идейные наследники Бандеры факельными шествиями отмечают день рождения своего идола. Меры безопасности, связанные с пандемией, как и вообще какие-либо законы, им, конечно, не писаны. Бандеровщина – смертельная зараза, которая губит Украину. Именно попытки Киева строить свою государственность на идеях отмороженных нацистов и привели к крушению этой самой государственности», – написал Аксенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины. Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира. Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни. И именно официальный Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым, чтобы бандеровские марши воспринимались на Украине и за рубежом как олицетворение сути государственной политики», – заметил Аксенов. Он выразил уверенность, что украинский нацизм стал инструментом не только разрушения страны, но и полного подчинения Украины внешним игрокам, что «закономерно, потому что эта идеология не выросла на украинской земле, она была, как искусственный вирус, создана в идеологических «лабораториях» и занесена с Запада». «Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой. А бандеровщина обязательно отправится туда, где ей и место – на свалку истории», – подчеркнул Аксенов, комментируя факельное шествие в Киеве и ряде других городов Украины по случаю 112-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Ранее политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что Крым и Донбасс «просто немного опередили» оставшиеся в составе Украины регионы. Кроме того, в понедельник бывший начальник милиции Крыма, экс-глава Луганской и Закарпатской областей генерал Геннадий Москаль предсказал Украине потерю шести регионов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в предсказании Москаля. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В России дали совет объявившим войну Деду Морозу украинцам 1 января 2021, 13:32 Текст: Алексей Дегтярев

Выступающим против Деда Мороза украинским изданиям и пользователям Сети стоит сменить этот новогодний символ на персонажа Билли Боба Торнтона из фильма «Плохой Санта», заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев. «Киевские власти уже не знают как извернуться, как расстелиться, как поцеловать сапоги, каблуки и пятки своим западным покровителям. Теперь им не понравился Дед Мороз. А Мороз Иванович, между прочим, сказочный персонаж, известный с середины 19-го века, когда подавляющая часть современной Украины была Россией», – заявил депутат РИА «Новости». При этом парламентарий поздравил с Новым годом «нормальных жителей соседней братской страны» и пожелал, чтобы они получили хорошие подарки от Деда Мороза. «А к тем, кто против, пусть приходит плохой Санта», – заключил Свищев. Напомним, украинские пользователи социальных сетей усмотрели в символе Нового года – Деде Морозе – отсылку к советскому прошлому. Некоторые украинские издания сравнили его с «кровожадным чудовищем». Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, как на Украине декоммунизировали Деда Мороза. В Киеве состоялось факельное шествие националистов 1 января 2021, 21:15 Факельное шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, прошло в пятницу вечером в центре Киева. Участники шествия собрались в парке Шевченко, зажгли факелы и двинулись колонной по центру Киева, размахивая флагами Украины, партии «Национальный корпус» (создана на базе нацбатальона «Азов», против которого в России возбуждено уголовное дело), «Украинской повстанческой армии*» (УПА*, организация признана экстремистской и запрещена в России) и националистического объединения «Свобода». Также некоторые из националистов несли портреты Бандеры, передает РИА «Новости». Мероприятие завершилось минутой молчания на майдане Независимости. В акции также приняла участие группа людей с бело-красно-белыми флагами. Во время шествия правоохранители частично перекрывали движение в центре Киева. Аналогичные акции прошли также в ряде других городов Украины. Сотрудники украинской полиции взяли центр Киева под усиленную охрану из-за факельного марша националистов, отмечает ТАСС. «Полицейские и военнослужащие нацгвардии Украины усилили меры безопасности в центре Киева, где запланировано проведение шествия. Перед началом мероприятий взрывотехники и кинологи обследовали территорию на предмет выявления подозрительных вещей или пакетов, а также будут сопровождать колонну по маршруту движения», – говорится в сообщении. Полиция призывала участников марша соблюдать карантин и не нарушать общественный порядок. Движение транспорта на центральных улицах Киева было перекрыто. Напомним, 23 декабря Зеленского попросили вернуть Бандере звание Героя Украины. Пушков указал на ошибку Зеленского в новогоднем обращении 2 января 2021, 03:57 Текст: Антон Никитин

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков обратил внимание на ошибку президента Украины Владимира Зеленского в новогоднем обращении. «Зеленского потянуло на новогоднюю романтику. Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке – мол, Крым це (это) Украина! А затем – посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым – украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять – не принадлежит она Украине. А Зеленский вновь попал в просак. В который раз, впрочем», – отметил Пушков в своем Telegram-канале. Ранее Зеленский в новогоднем обращении заявил, что хочет написать о том, что «Крым принадлежит Украине», не в Сети, а «на песке на пляже в Ялте». После этого в Крыму высмеяли ошибку в новогодней речи Зеленского. Кроме того, в России ему посоветовали вспомнить строчку из песни Аллы Пугачевой о том, что жизнь невозможно повернуть назад. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Василий Лановой и Ирина Купченко заболели COVID-19 2 января 2021, 11:21

Фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Текст: Наталья Ануфриева

Народный артист СССР Василий Лановой и его супруга, народная артистка РСФСР Ирина Купченко заразились коронавирусом, Лановой будет госпитализирован. Купченко сообщила, что «Василий Семенович сдавал 31 декабря тест на антитела, у него их оказалось большое количество», также он «сдавал ПЦР-тест, который показал положительный результат», передает ТАСС. «Было решено сделать повторный тест, результаты которого пришли сегодня, он положительный. Чувствует себя Василий Семенович нормально, но, учитывая возраст (артисту 86 лет), решили не рисковать и положить его в клинику для поддержания состояния здоровья», – добавила она. При этом ее тест на коронавирус также дал положительный результат, но актриса не планирует госпитализироваться. Она добавила, что хочет посетить клинику, чтобы сделать КТ. Спектакли с участием Купченко и Ланового, намеченные на эту неделю в Театре имени Вахтангова, где служат артисты, будут заменены. Мясников разъяснил цели вакцинирования от COVID-19 1 января 2021, 17:00 Текст: Алексей Дегтярев

Массовое вакцинирование в первую очередь необходимо не привитым от коронавируса людям, а людям из групп риска, заявил врач и телеведущий Александр Мясников. «Мы что ждем от вакцинации? Правильно – коллективного иммунитета. Понятно, что для его достижения необходимо вакцинировать десятки миллионов людей», – написал врач в своем Telegram-канале. По его словам, коллективный иммунитет, формируемый при помощи вакцинации, нужен не уже вакцинированным людям, а тем, «кто не смог или не захотел получить вакцину» « Аллергики, лица с медотводом, отказники. Создается прослойка вакцинированных людей, где вирус «завязнет» и не будет передаваться и поражать вышеупомянутые категории незащищенных людей», – пояснил он. Эксперт добавил, что уже вакцинированные люди получают защиту сразу по выработке антител, и им коллективный иммунитет уже не нужен, поскольку они уже защищены. «Меня часто спрашивают: стоит делать вакцину? Я отвечаю. Группам риска: пожилым, с хроническими болезнями, медикам, соцработникам и людям схожих профессий – несомненно. Коллективный иммунитет – это стратегическая задача (и, думаю, ее разрешит сам вирус, судя по скорости его распространения), а вот персональная защита людей, потенциально подверженных тяжелому течению болезни – задача «здесь и сейчас», – заключил Мясников. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сравнила российские вакцины от коронавируса. Кроме того она призвала россиян «потерпеть» и не пить алкоголь при вакцинации. В турсекторе предсказали появление нового вида путешествий 1 января 2021, 16:24 Текст: Алексей Дегтярев

В наступившем 2021 году самым популярным направлением в туризме станут «коронавирусные» путешествия, в которых переболевшие инфекцией люди смогут восстановить иммунитет и укрепить организм, заявили гендиректор турфирмы «Розовый слон» Алексан Мкртчян и глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. «Люди едут на курорты, которые находятся вблизи места жительства. Многие курорты вводят так называемые постковидные восстанавливающие программы. Они начинаются от 10 дней, но рекомендуется брать две недели. Проходят восстанавливающие курсы, курсы по укреплению иммунитета и сердечно-сосудистой системы для тех, кто перенес заболевание», – рассказал Мкртчян Ura.ru. По его словам, цена на такие туры начинается от 6 тыс. рублей в сутки на одного человека. Эксперт убежден, что это будет «долгая тема», ее актуальность сохранится до тех пор, пока коронавирус не будет побежден окончательно. Мальцев отметил, что тренд на «коронавирусные» путешествия пришел в Россию из Европы. «Когда к нам вернется нормальное авиационное сообщение, такие путешествия примут массовый характер. Тема пока новая, но соответствующие программы уже готовятся в Болгарии, Словакии, Германии», – сказал глава ассоциации. Туры также будут интересны тем, кто хочет провести профилактику против заболеваний. «Программы ориентированы на оздоровление дыхательной системы, восстановление иммунитета, общее укрепление организма. Сейчас эта тема только набирает обороты, но можно сказать, что такие путешествия станут фишкой наступившего года», – подвел итог Мальцев. Ранее глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила, что спрос на популярные зимние курорты на новогодние праздники в России повысился на 10-20% по сравнению с прошлым годом. В Турции выявили первые 15 случаев заражения «британским» штаммом коронавируса 1 января 2021, 20:48 По меньшей мере 15 случаев заражения штаммом коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании, выявлено в Турции, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «В ходе проведенных исследований был выявлен мутировавший вариант коронавируса у 15 человек, въехавших в нашу страну из Великобритании. Въезды на территорию Турции из этой страны временно приостановлены», – передает ТАСС слова главы турецкого минздрава. Напомним, 31 декабря 2020 года «британский» штамм коронавируса обнаружили в Китае. В тот же день Британия установила новый рекорд по суточному приросту случаев коронавируса. С 31 декабря большая часть Великобритании перешла в наивысший режим угрозы распространения коронавируса, при котором гражданам рекомендуется оставаться дома, запрещается ходить в гости, закрыты непродовольственные магазины, театры, рестораны, пабы, парикмахерские и спортзалы. 14 декабря глава минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение вызываемого им заболевания в юго-восточной части Англии. Премьер-министр Борис Джонсон объявил, что, по предварительным данным, новый штамм может быть на 70% более заразен. При этом британские эксперты пока не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей летальности. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Франция решила ужесточить ограничения по коронавирусу 1 января 2021, 19:52 Текст: Алексей Дегтярев

Французское руководство объявило, что в 15 департаментах страны планируется ввести более ранний комендантский час из-за ситуации с распространением коронавируса. Официальный представитель правительства Габриэль Атталь сообщил, что культурные учреждения страны не смогут открыться 7 января, передает ТАСС. Со 2 января планируется ввести запрет на передвижение по улице без уважительной причины после 18.00 в департаментах: Арденны, Верхние Альпы, Верхняя Сона, Верхняя Марна, Вогезы, Ду, Маас, Марна, Мерт и Мозель, Мозель, Ньевр, Приморские Альпы, Территория Бельфор, Сона и Луара, Юра. Список департаментов может корректироваться в зависимости от распространения заболевания, отметил Атталь. Он добавил, что в регионах с высоким уровнем распространения вируса разрешено проводить вакцинацию медицинских работников старше 50 лет. Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран заявил, что власти начнут кампанию по вакцинации населения от коронавируса 27 декабря. Регулятор Индии разрешил применять вакцину AstraZeneca 1 января 2021, 17:29 Текст: Алексей Дегтярев

Эксперты регулятора фармпрепаратов и медизделий Индии одобрили экстренное использование «оксфордской» вакцины от коронавирусной инфекции, созданной компанией AstraZeneca, сообщают СМИ. Эксперты регулятора по контролю стандартов лекарственных средств поставили несколько условий для использования вакцины в стране, которые не раскрываются, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC-TV18. Собеседники канала уточнили, что эксперты должны будут в пятницу на заседании одобрить экстренное использование вакцины, разработанной и производящейся индийской компанией Bharat Biotech. Между тем, число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн. Наибольшее число заражений выявлено в США, Индии и Бразилии. Британские власти Британия заказали 100 млн доз вакцины AstraZeneca, которых, по их мнению, должно хватить для вакцинации всей страны. Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 20 млн 1 января 2021, 22:59 Текст: Антон Никитин

Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США превысило 20 млн, число летальных исходов достигло 346 тыс., свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. По последним данным, число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в США достигло 20007149, умерли 346043 человека. Больше всего инфицированных в штатах Калифорния (2,30 млн), Техас (1,77 млн), Флорида (1,32 млн), Нью-Йорк (979 тыс.) и Иллинойс (963 тыс). Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу зафиксированных случаев заражения и летальных исходов, передает ТАСС. Согласно последним данным местных властей, в трех американских штатах – Калифорнии, Колорадо и Флориде – выявлены носители нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании. Он, предположительно, может быть на 70% более заразен. Напомним, в понедельник число случаев заражения коронавирусом в США превысило 19 млн. 11 декабря число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в США превысило потери Соединенных Штатов во Второй мировой войне. В тот же день директор федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд предсказал, что в течение следующих 60-90 дней суточная смертность от COVID-19 в США, вероятно, будет превышать число жертв теракта 9/11. Вызываемое коронавирусом заболевание (COVID-19) вошло в тройку причин смерти в США.