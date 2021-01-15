Стали известны планы Трампа в день инаугурации Байдена

Действующий президент Дональд Трамп 20 января, в день инаугурации избранного главы государства Джо Байдена, намерен отправиться в собственную резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В то же время ожидается, что некоторые из действующих сотрудников Белого дома будут работать во Флориде с Трампом или его зятем Джаредом Кушнером. Так, в команду, которая останется с уходящим президентом, могут войти его личный помощник Ник Луна, заместитель помощника Молли Майкл, помощница главы аппарата Марка Медоуза Кэссиди Хатчинсон, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Источники, однако, предупредили, что окончательного решения еще нет и список может поменяться.

До этого планы Трампа после инаугурации Байдена были неясны. Помощники предполагали, что он отправится в резиденцию, однако сам Трамп не сообщал о своих планах и не делал публичных заявлений на эту тему.

Между тем, в декабре The Washington Post писала, что жители Палм-Бич, где находится Мар-а-Лаго, против того, чтобы президент жил там после окончания срока. Газета ссылается на письмо с требованиями, отправленное в Палм-Бич и Секретную службу США адвокатом жителей. Они утверждают, что Трамп потерял законное право жить в резиденции из-за соглашения, которое подписал в начале 1990-х. По документу, частное поместье было преобразовано в частный клуб.

Ранее Трамп говорил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации Байдена.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Байдена президентом США. Он набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Трамп – 232.