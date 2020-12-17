Трамп заявил об отказе покидать Белый дом в день инаугурации Байдена

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что не будет покидать Белый дом в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, заявили CNN его советники.

По информации телеканала, «в моменты глубочайшего отрицания поражения Трамп сообщил некоторым советникам, что он откажется покидать Белый дом в день инаугурации, только чтобы его вывели по ступеням», передает РИА «Новости».

Отмечается, что это тревожит некоторых его советников, однако мало кто из них верит словам Трампа.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США. При этом Трамп призвал республиканцев продолжать борьбу.