Трамп призвал республиканцев не сдаваться

Действующий президент США Дональд Трамп призвал республиканцев продолжать борьбу после того, как лидер Республиканской партии в сенате Митчем Макконнеллом признал победу Джозефа Байдена на президентских выборах.

«Союзники Трампа обрушиваются с критикой на Митча Макконнелла за поздравление Байдена… Митч, 75 млн голосов, рекорд для действующего президента (с большим отрывом). Слишком рано сдаваться. Республиканцы должны, наконец, научиться бороться. Люди в ярости!» – написал американский лидер в Twitter.

Макконнелл во вторник поздравил Байдена с избранием на пост президента США. Она также призвал сенаторов-однопартийцев не оспаривать итоги выборов, передает РИА «Новости».

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. Байден набрал более 270 голосов, необходимых для избрания президентом. Всего из 538 голосов Байден получает 302, Дональд Трамп – 232. Российский лидер Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента США.