Ватикан подтвердил вакцинацию папы Римского

Пресс-служба Святого престола официально подтвердила вакцинацию от коронавируса 84-летнего Папы Римского Франциска и его 93-летнего предшественника почетного Папы Римского Бенедикта XVI.

«Могу подтвердить, что в рамках проводимой программы по вакцинации в государстве Ватикан первую дозу прививки от коронавируса ввели Папе Франциску и почетному Папе на покое», – цитирует ТАСС главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

Ранее СМИ сообщили, что папа Римский Франциск привился от коронавируса американским препаратом компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.