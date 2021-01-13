На рэпера Моргенштерна подали иск о защите авторских прав

В Кировский районный суд Уфы поступил иск к рэперу Моргенштерну (Алишеру Валееву) о защите авторских прав: по заявлению истца, музыкант незаконно исполняет его песню.

«В Кировский районный суд Уфы поступило исковое заявление к известному рэперу Моргенштерну о защите нарушенных интеллектуальных прав правообладателя – физического лица. Истец обратился в суд с требованием признать незаконным использование рэпером в своей деятельности музыкального произведения, автором которого является истец», – передает РИА «Новости» сообщение суда.

В пресс-службе Кировского районного суда сообщили, что иск еще не принят к производству. «Более точные подробности, о какой песне рэпера идет речь, будут известны, когда иск примут в производство», – сказал собеседник.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщали, что Колпинский районный суд 20 января рассмотрит административное исковое заявление прокуратуры о признании запрещенной информацией песни музыканта «Я съел деда».