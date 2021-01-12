Названа дата рассмотрения исков о запрете ряда мультфильмов в стиле аниме

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга 20 января рассмотрит иски прокуратуры с требованием запретить в России несколько мультфильмов в жанре аниме, в том числе «Тетрадь смерти», а также песню рэпера Моргенштерна, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«Судебное заседание состоится 20 января», – приводит ТАСС сообщение.

Ранее в Колпинский районный суд Санкт-Петербурга поступил иск прокуратуры с требованием запретить в России несколько мультфильмов в жанре аниме, в том числе «Тетрадь смерти». В исках указано несколько аниме: «Межвидовые рецензенты», «Токийский террор», ряд мультфильмов и мультсериалов по мотивам японской манги, в том числе «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь». В каждой серии есть жестокость, убийства, насилие, отмечается в исках.

«Тетрадь смерти» является одним из наиболее популярных японских мультфильмов жанра аниме в мире. Данное аниме уже требовали запретить в 2013 году активисты на Урале после того, как в Екатеринбурге было найдено тело школьницы, в личных вещах который были найдены японские комиксы «Тетрадь смерти».