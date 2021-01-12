Эксперт: В России число политтехнологов и идеологов очень ограничено

При кажущемся избытке людей, считающих себя экспертами в вопросах политики, в России «панель политических экспертов достаточно узкая», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Он рассчитывает, что участники стартовавшего Конкурса политологов смогут в будущем сделать хорошую карьеру в политконсалтинге и смежных сферах.

«Конкурс политологов – достаточно значимое событие. Его победители могут быть задействованы в предстоящей избирательной кампании. Администрация президента, региональные правительства оценят молодых и перспективных специалистов, которые в свою очередь потом пройдут обучение по специальной программе, получат наставников из числа лучших политтехнологов. Они смогут показать себя в дальнейшем как политические менеджеры, как технологи избирательной кампании или идеологи», – полагает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Эксперт расценивает конкурс как элемент новой системы подбора кадров в стране. Новая система охватывает не только управленцев из высшего эшелона, такие как губернаторы и их заместители, но и кандидатов в депутаты Госдумы. Данилин напомнил о состоявшемся осенью конкурсе «Лидеры России. Политика» и не исключил появления аналогичного конкурса и для журналистов.

Новый конкурс необходим еще и потому, что в России «панель политических экспертов – достаточно узкая». «Да, действительно, в блогосфере иногда кажется, что каждый мнит себя политическим стратегом, но если говорить серьезно, то число политтехнологов, идеологов очень ограничено. Можно посмотреть списки политологов, которые делает Фонд развития гражданского общества во главе с Константином Костиным, «Общая газета», Центр политической конъюнктуры России. И мы увидим, что их число при всем сложении – не больше ста человек по всей стране. Этого крайне недостаточно. Нужны новые люди», – уверен политолог.

Данилин напомнил, что ранее успешно продвижением молодых экспертов занимались крупные СМИ, а также солидные полититтехнологические организации типа Фонда эффективной политики. «Но в последнее время приток свежей крови минимален, а он нужен, в том числе из регионов. Поэтому этот конкурс очень актуален», – подчеркнул эксперт.

Как надеется Данилин, перспективные участники Конкурса получат возможность воспользоваться социальным лифтом уже в этом году. «Для участников, особенно из глубинки, это очень хороший шанс показать себя наставникам и, возможно, получить приглашение на работу в Москве. А Сергей Владиленович Кириенко сказал, что речь может идти и об участии в избирательной кампании, которая уже не за горами. В мае победители конкурса уже включаются в кампанию, а оттуда можно прыгнуть и на очень высокие позиции не только в политконсалтинге», – подытожил Данилин.

Во вторник первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов. Организатором конкурса выступил Экспертный институт социальных исследований. При проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в различных проектах платформы «Россия – страна возможностей».