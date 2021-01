Кириенко объявил о старте Конкурса политологов 12 января 2021, 15:43 Текст: Алина Назарова

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале Конкурса политологов, участники которого смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов. «Организатором конкурса выступает Экспертный институт социальных исследований, технология проведения конкурса – АНО «Россия – страна возможностей», – сказал Кириенко. По его словам, при проведении конкурса будет использован принцип публичного отбора и независимой экспертной оценки участников, который применяется в других проектах платформы «Россия – страна возможностей». «Появляется запрос на профессионалов, специалистов в социально-политическом анализе и социально-политическом управлении», – подчеркнул Кириенко, передает ТАСС. По его словам, происходящие в обществе изменения требуют глубокого анализа ситуации, который должен быть при этом очень быстрым. «С другой стороны, нужны не только эксперты, способные анализировать, прогнозировать события, но нужны и социально-политические управленцы, которые в состоянии реализовывать социально-политические проекты», – добавил Кириенко. Участники Конкурса политологов смогут выступить в качестве экспертов в ходе предстоящих в этом году выборов, заявил Кириенко. «Важнейшая вещь, поскольку конкурс запускается в январе, планируется, что к маю пройдет финал и будут подведены итоги. Это значит, что все победители получат возможность реально быть задействованными в предстоящей в этом году большой политической кампании в нашей стране и на региональном уровне, и на федеральном уровне», – сказал Кириенко. В сентябре 2021 года пройдут, в частности, выборы в Госдуму. Кириенко подчеркнул, что победители получат возможность поработать с наставниками конкурса, в числе которых российские ученые и практики в сфере политологии и смежных специальностей. Кроме того, для победителей предусмотрена специальная программа обучения. Конкурс имеет два направления: политические эксперты (специалисты в области политического анализа и политической рекламы) и политические менеджеры (управленцы, имеющие способности и потенциал к организации политических или социальных кампаний, их отдельных направлений). Участниками конкурса могут стать граждане России в возрасте от 18 лет, имеющие профессиональный опыт. Конкурс проводится по модели «Лидеров России» и состоит из четырех основных этапов: регистрация, дистанционный отбор, полуфинал и финал.

Погребинский: Байден начал системную зачистку компромата на себя с Украины 11 января 2021, 21:03

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Текст: Андрей Резчиков,

Андрей Самохин

США начали запугивать всех, кто может представлять угрозу избранному президенту Джо Байдену, сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Михаил Погребинский. Так он отреагировал на введение американцами санкций в отношении украинских политиков, в том числе депутата Андрея Деркача, который обнародовал компромат на Байдена. «Это начало системной зачистки всего, что может скомпрометировать Байдена, который через неделю станет полноправным президентом США. И это запугивание тех, кто вздумает пойти по этому пути», – уверен директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Политолог напомнил про американский закон, разрешающий вводить международные санкции в интересах Америки и для «защиты демократии». «А сейчас интересы демократии – это интересы демократов и лично Байдена, – подчеркнул эксперт. – Есть же какие-то документы по Burisma Holdings. Теперь им надо уничтожить их, и вообще зачистить любое упоминание этой темы, поскольку они понимают, что не могут зачистить те 73 миллиона голосов американцев, которые голосовали за Трампа, частично поддерживали штурм Конгресса, и которые могут напомнить про коррупцию Байдена и его сына в связи с этой компанией». Собеседник ожидает проведение операций, которые будут направлены на на уничтожение всех аргументов против Байдена по его делам вокруг украинского газодобывающего холдинга. «Для Деркача в этих санкциях нет ничего нового, поскольку его уже ранее не пустили в США, и стало понятно, что он фигура нон-грата для демократического deep state, – отметил киевский политолог. – Другое дело, что в санкционный список попали и Онищенко (украинский политик и бизнесмен Александр Онищенко, который уехал из страны в 2016 году) и еще какие-то люди, которые столь энергично как Деркач, не вели работы против Байдена, и это, наверное, стало для них неожиданностью». Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко напомнил, что Деркач давно рассказывал о сговоре украинской власти с американской. «Здесь произошла обида. Деркач рассказал больше, чем положено. И поплатился за то, что попытался рассказать правду. У него был на Украине телеканал, который уже «случайно» закрыли. Неофициально сообщалось, что его бизнес стал часто подвергаться проверкам», – отметил политолог. Охрименко добавил, что опубликованные Деркачем пленки с компроматом на бывшего президента Петра Порошенко «рикошетом затрагивали Зеленского». «Естественно, что Деркач раскрывал сговор, который имел место между украинской и американской властью. Понятно, что американцам это ужасно не нравилось. Надо понимать, что свобода слова, о которой говорят в США, это свобода через раз», – уверен Охрименко. В понедельник Соединенные Штаты включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы. Как сообщили в американском министерстве финансов, лица и организации, в отношении которых ввели санкции, относятся к «связанной с Россией сети влияния, имеющей отношение к [депутату Верховной рады] Андрею Деркачу». В сентябре прошлого года внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Также он обнародовоал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина. Вопреки опубликованным доказательствам, Национальная полиция Украины закрыла дело о возможной причастности Байдена, который сейчас является избранным президентом США, к увольнению Шокина с поста генпрокурора. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Водитель самосвала не признал вину в ДТП с военными автобусами в Подмосковье 12 января 2021, 00:52 Текст: Антон Антонов

Задержанный водитель самосвала считает, что ответственность за ДТП с колонной автобусов в Московской области несут военные, сообщил источник в правоохранительных органах. По словам источника ТАСС, водитель «в настоящее время не признает свою вину». По версии водителя самосвала, «военные не обеспечили безопасность прохождения колонны». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. Четыре человека погибли, 42 получили ранения, все погибшие в ДТП военнослужащие. Водитель грузовика, который въехал в колонну автобусов, задержан, он не пострадал. Алиев заявил, что у Еревана через Баку будет железнодорожное сообщение с Россией 11 января 2021, 18:42

Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Текст: Ксения Панькова

У Армении через территорию Азербайджана будет железнодорожное сообщение с Россией, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает РИА «Новости». Ранее Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном заявил о наличии всех предпосылок для всеобъемлющего решения застарелого конфликта в Нагорном Карабахе. Встреча прошла в Кремле. И Алиев, и Пашинян прилетели в Москву утром в понедельник. Лидеры России, Азербайджана и Армении планируют рассмотреть ход урегулирования в Нагорном Карабахе и обсудить дальнейшие шаги. Особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи жителям районов, которые пострадали в результате военных действий, и разблокированию и развитию торгово-экономических и транспортных связей. С ноября армянская оппозиция требует отставки главы правительства Никола Пашиняна с поста премьер-министра. В декабре требующие отставки парализовали работу ереванского метро и попытались попасть в здание правительства Армении. Армянская апостольская церковь и президент Армении также призвали премьер-министра Армении уйти в отставку. В России ответили на предложение Украины посетить саммит по Крыму 12 января 2021, 08:15 Текст: Алина Назарова

Международные форматы, связанные с попыткой вернуть Крым под юрисдикцию Киева, заведомо бесперспективны, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, комментируя приглашение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы на саммит «крымской платформы». «Любые международные форматы, сродни создаваемой киевскими властями так называемой крымской платформы, заведомо бесперспективны и обречены на провал. Нам абсолютно неинтересны никакие форматы и платформы. Вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и подниматься не будет. Это исключено. В Киеве об этом прекрасно знают, но продолжают спекулировать. Все это напрасная трата времени и народных денежных средств», – сказал РИА «Новости» Шеремет. По его словам, киевским властям вместо финансирования «бредовых проектов», стоило бы направить деньги на закупку вакцины для спасения своего народа от коронавируса. В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отметил, что Россия не намерена участвовать в саммите «крымской платформы». «Инициируемый украинской стороной саммит по Крыму – не более чем очередная политическая авантюра. Преследуемые ими цели заведомо невыполнимы. Мы не будем в Киеве обсуждать тему статуса Крыма, который является составной частью России», – сказал он, предложив украинской делегации приехать вместо этого в Москву, чтобы обсудить восстановление отношений с Россией. В то же время глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель предложил киевским властям обсудить вместо «возвращения» Крыма вопрос водной блокады полуострова. «Россия ни с кем не будет обсуждать принадлежность своих территорий, коей в том числе является Крым. Украинской стороне, чтобы попусту не тратить время, стоит посвятить свой саммит вопросу водной блокады Крыма с целью привлечения виновных к ответственности за подобный варварский поступок», – сказал Гемпель. По его словам, антикрымская риторика украинского МИД вызывает только сожаление, так как констатирует его неспособность созидательно мыслить и адекватно воспринимать международную реальность. Ранее Кулеба пригласил представителей России приехать на саммит «крымской платформы», который планируется провести в мае в Киеве. В интервью интернет-изданию «Обозреватель» он заявил, что украинской стороне нужен переговорный процесс по возвращению Крыма. При этом Кулеба пригрозил серьезно усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма. По его словам, эта тема станет для Москвы «адской» в следующем году. Сенатор Алексей Пушков, комментируя угрозу главы МИД Украины Дмитрия Кулебы усилить санкционное давление на Россию из-за Крыма, заявил, что «вопрос Крыма закрыт. А Кулеба пускай повесит флаг Украины у себя на балконе, а не в Симферополе». Командир воинской части в Подмосковье умер из-за тяжелых ранений 12 января 2021, 12:07 Текст: Наталья Ануфриева

Командир воинской части в Ступинском районе Подмосковья умер в машине скорой помощи, он был обнаружен с тяжелыми ранениями, сообщил источник в правоохранительных органах. Источник сообщил, что «медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи», передает ТАСС. Отмечается, что, предположительно, это могло быть попыткой самоубийства. Следователи начали проверку. Ранее командира боевого корабля ТОФ нашли мертвым во Владивостоке. Провайдер в Айдахо заблокировал Twitter и Facebook за цензуру 12 января 2021, 07:00

Фото: Stefan Boness/Ipon/

imago-images.de/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Соцсети Twitter и Facebook заблокированы за то, что занимаются цензурой по отношению к пользователям, сообщил интернет-провайдер Your T1 WIFI в американском штате Айдахо. «Мы обратили внимание на то, что Twitter и Facebook занимается цензурой по отношению к нашим пользователям и к информации», – заявили в компании, подчеркнув, что отказывают соцсетям в праве «подвергать цензуре то, что вы видите и выкладываете, или скрывать от вас информацию». Your T1 WIFI сообщила, что «приняла решение заблокировать эти два сайта» после того, как на них поступили жалобы от пользователей, передает РИА «Новости». Напомним, ряд соцсетей заблокировали аккаунты главы американского государства Дональда Трампа. Twitter заблокировал хештег #1984 из-за сравнения Америки с антиутопией Джорджа Оруэлла. Google заблокировал, а компания Apple удалила из магазина мобильных приложений соцсеть Parler, которую используют сторонники Трампа. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Минобороны подтвердило гибель военных в ДТП с грузовиком 11 января 2021, 16:38

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

В результате аварии с автобусами в Подмосковье погибли четверо военнослужащих, сообщило Министерство обороны России. «В результате столкновения четверо военнослужащих погибли. Ряд военнослужащих, получивших травмы, доставлены в лечебное учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – цитирует сообщение министерства РИА «Новости». Командование ЗВО и правоохранительные органы проводят проверку по факту аварии. По предварительным данным министерства, врезавшийся в колонну военных автобусов водитель грузовика не справился с управлением. Напомним, в понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. По данным СМИ, столкнулись четыре автобуса и грузовик. Изначально сообщалось о восьми пострадавших, позже появились сведения о 20 раненых и четырех погибших. Стали известны подробности о личности водителя врезавшегося в военную колонну грузовика 12 января 2021, 08:48

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Текст: Евгения Шестак

Водитель грузовика, врезавшегося 11 января в колонну военных автобусов в Подмосковье, оказался любителем ночных дрифтов. О пристрастии водителя грузовика «Тонар» к гоночным автомобилям и быстрой езде говорят посты на его страницах в соцсетях. Также он участвовал (по крайней мере, как зритель) в ночных дрифтах по Москве, передает «Московский комсомолец». До недавнего времени мужчина работал в московской фирме «Квант», занимающейся перевозками стройматериалов. Нареканий со стороны работодателя к нему не было. Известно, что он арендовал грузовик у фирмы «Триумф ВНВ». В понедельник колонна с военными попала в аварию в Подмосковье. На Новорижском шоссе столкнулись четыре автобуса и грузовик. В Минобороны сообщили, что в результате ДТП погибли четыре человека, все они – военнослужащие. По последним данным, в результате аварии пострадали 28 человек, из которых четверо – погибшие. Пострадавших доставили в госпиталь Вишневского. Сообщалось, что на Новорижском шоссе из-за аварии организовалась пробка длиной в пять километров. Прокуратура проверяет медиков в связи со смертью первой жены Шукшина 11 января 2021, 17:20

Фото: Пусть говорят/YouTube

Текст: Елизавета Булкина

Прокуратура России начала проверку информации о том, что первой жене актера и режиссера Василия Шукшина Марии Шумской, недавно скончавшейся на Алтае, не была своевременно оказана медицинская помощь, сообщила пресс-служба республиканского ведомства. В СМИ ранее появилась информация о том, что опекун Шумской неоднократно вызывал медиков, однако те якобы отказались госпитализировать женщину, указав в качестве причины ее преклонный возраст и переполненность медицинских учреждений. «Прокуратурой республики организована проверка по информации, размещенной в средствах массовой информации, о неоказании своевременной медицинской помощи первой супруге Василия Шукшина – Марии Шумской, умершей 02.01.2021 в 90-летнем возрасте», – говорится в сообщении на сайте ведомства. Шукшин женился на односельчанке, школьной учительнице Шумской в 1955 году, однако Мария отказалась ехать с мужем в Москву и осталась ждать его дома. В 1957 году Шукшин в письме попросил у Шумской развод, но она его так и не дала. Официально брак не был расторгнут. Режиссер позже «потерял» паспорт, а получив новый, не указал данные о браке. Эксперт объяснил отказ россиян переходить на электронные трудовые книжки 11 января 2021, 19:15

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Текст: Татьяна Косолапова

Россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, поэтому большинство из них отказываются переходить на электронный вариант трудовой книжки, рассказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников. В Министерстве труда рассказали, что по данным на декабрь 2020 года, из 58,1 миллиона застрахованных россиян 34,8 миллиона предпочли сохранить бумажные трудовые книжки. При этом на электронный вид документа перешли всего 5,1 миллиона человек. Те, кто не написал заявления, автоматически остались с трудовыми книжками на бумажном носителе. «Во-первых, россиянам очень важно держать на руках нечто материальное, а, во-вторых, сейчас, во время пандемии коронавируса, совершенно не время этим заниматься», – считает Капелюшников. Он поясняет, что большая часть людей попросту боится утраты электронных данных, даже несмотря на то, что многие работодатели предлагают постепенный переход на электронную версию трудовой книжки – продолжить вести и старый, и новый вариант документа. «И потом, абсолютно непонятно, что люди выиграют от этого перехода – ровным счетом ничего. Электронный учет, который ведут предприятия, не зависит от того, что на руках у людей. Лично я не вижу никаких преимуществ электронного ведения трудовой», – заключил специалист. Официально электронные книжки начали действовать с 1 января. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что россияне могут включить в электронные трудовые книжки весь свой трудовой стаж, а не только тот, который получат с 1 января 2021 года. В США заявили о вызове господству американских авианосцев со стороны России 12 января 2021, 08:32

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Назарова

Новые российские и китайские ракеты могут представлять «реальную угрозу» для американских авианосцев, доминирование которых было гарантировано после окончания холодной войны и распада Советского Союза, пишет Business Insider. В декабре 2020 года Россия провела третий испытательный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», достигшей скорости восемь Махов, а летом Китай запустил две баллистические ракеты, которые, по словам местных экспертов, поразили движущийся корабль-мишень в Южно-Китайском море, что является первой известной демонстрацией Пекином противокорабельных баллистических ракет большой дальности, пишет автор Business Insider. «Испытания – лишь последнее свидетельство того, что американские авианосцы, долгое время считавшиеся владыками морей, вскоре могут столкнуться с реальной угрозой своему существованию», – отмечает он, передает РИА «Новости». В статье отмечается, что с окончанием холодной войны и распадом Советского Союза доминирование авианосцев США казалось более чем гарантированным, при этом авианосные группы играли ключевую роль в конфликтах, в которые Вашингтон был вовлечен с 1990-х годов. Однако, по мнению автора, установившийся после окончания конфликта «порядок» постепенно стал оспариваться. Он отмечает, что гиперзвуковые ракеты являются серьезной угрозой для авианосцев, так как они слишком быстры, чтобы противоракетная оборона могла эффективно на них реагировать, а способность менять траекторию полета делает их перехват практически невозможным. «Истинные возможности нового противокорабельного вооружения России и Китая все еще неизвестны, но недавние испытания доказывают, что авианосцы ВМС США могут вскоре лишиться безоговорочного господства», – заключает автор. Напомним, в 2020 году программа летно-конструкторских испытаний российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» была выполнена в полном объеме: проведено три успешных пуска с фрегата Северного флота «Адмирал Горшков», из них два – по морским целям и один по наземной. В конце декабря 2020 года стали известны сроки начала госиспытаний «Циркона». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как гиперзвуковая триада России удерживает планету от третьей мировой войны. Авиакомпания объяснила «сбор денег» Героем России Юсуповым 12 января 2021, 09:27

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Наталья Ануфриева

Страница в Instagram Героя России Дамира Юсупова, посадившего самолет на кукурузном поле в Подмосковье, была взломана злоумышленниками, пилот не проводил сбор денег, сообщили в авиакомпании «Уральские авиалинии». В компании сообщили, что «злоумышленники взломали Instagram-aккаунт нашего коллеги – Героя России пилота Дамира Юсупова», передает РИА «Новости». «Убедительная просьба не переводить денежные средства на указанные банковские реквизиты. Они принадлежат мошенникам», – подчеркнули там. На данный момент страница Юсупова недоступна. До этого там был размещен пост, в котором якобы пилот просит деньги на операцию. Ранее хакеры взломали Twitter Маска, Гейтса, Байдена и Обамы. Напомним, 15 августа 2019 года командир авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов вместе со вторым пилотом Георгием Мурзиным совершили аварийную посадку самолета на кукурузном поле. Лайнер вылетел из аэропорта Жуковский и на высоте 20-30 метров столкнулся со стаей чаек. Посадка прошла удачно, никто не погиб, пожара удалось избежать. Демократы собрали достаточно голосов для импичмента Трампа 11 января 2021, 21:21

Фото: Erin Schaff/Global Look Press

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и представители палаты от Демократической партии собрали достаточно голосов, чтобы объявить импичмент действующему президенту Дональду Трампу за события в Капитолии, сообщают американские СМИ. Резолюцию об отстранении от власти Трампа поддержали 218 демократов, что достаточно для того, чтобы ее одобрила Палата представителей, пишет Politico. В понедельник представители Демократической партии внесли в Конгресс США резолюцию об отстранении от власти Трампа. Демократы призвали немедленно рассмотреть резолюцию о применении вице-президентом США Майком Пенсом 25-й поправки к конституции, дающей ему право прекращения полномочий Трампа, однако заседание было перенесено из-за возражений представителя Республиканской партии. Рассмотрение продолжится во вторник в 17.00 мск, передает РИА «Новости». Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что в понедельник палата призовет Пенса отстранить Трампа от власти, прибегнув к 25-й поправке и провозгласив, что президент не способен выполнять служебные обязанности. Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности задействовать 25-ю поправку, но Bloomberg опроверг эту информацию. В среду сторонники Трампа ворвались в Конгресс. Хотя президент осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. БПЛА «Охотник» нанес бомбовый удар в рамках летных испытаний 12 января 2021, 03:31

Фото: Минобороны России/Youtube

Текст: Антон Антонов

На полигоне Ашулук российский тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник» нанес бомбовый удар по наземной мишени, сообщил источник в ОПК. Как рассказал источник РИА «Новости», БПЛА продолжает проходить летные испытания. «Охотник» выполнил «бомбометание из внутрифюзеляжного отсека свободнопадающими неуправляемыми авиабомбами калибра 500 кг». Подчеркивается, что «цель была поражена с высокой точностью», причем это были не первые испытания по поражению бомбами наземных целей. Новейший «прицельно-навигационный комплекс позволяет» беспилотнику «применять свободнопадающие боеприпасы с точностью, приближающейся к высокоточному управляемому оружию», сказал источник. БПЛА может автономно поражать наземные стационарные и ограниченно подвижные цели с заранее известными координатами, в том числе при получении внешнего целеуказания в воздухе. Напомним, сообщалось, что во второй половине 2021 года «Охотник» впервые применит оружие по воздушным мишеням в рамках летных испытаний. Речь идет «о стрельбах внутрифюзеляжными ракетами класса «воздух – воздух», которые ранее были отработаны на Су-57». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Россиянам пообещали «иссиня-черные» морозы 12 января 2021, 09:55

Фото: Виктор Вытольский/РИА Новости

Текст: Наталья Ануфриева

Большую часть европейской части России, а также юг Западной Сибири ждут сильные, «иссиня-черные» морозы, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Вильфанд сообщил, что «в центре европейской России эта аномалия (отрицательная температурная аномалия на прогностической карте) закрашивается иссиня-черным цветом». По его словам, «синим цветом закрашиваются отрицательные аномалии», и «чем сильнее аномалии, тем гуще цвет», передает РИА «Новости». «Можно сказать, что центр европейской России просто посинеет от холода», – сказал синоптик. Так, «посинеют» Северо-Запад, центральная часть страны, Поволжье, Урал и юг Западной Сибири. Последний раз такие сильные похолодания в этих регионах наблюдались пять лет назад, отметил он. «Там температура ниже нормы на семь-десять градусов (... ) Особенно это необычно для европейской России, потому что уже давно таких холодов не было», – сказал Вильфанд. Ученый пояснил, что такая ситуация вызвана нехарактерным перемещением воздушных масс из Сибири через Урал в центр европейской России. «Этот процесс уже начался, в понедельник продолжился, и сибирский воздух будет перемещаться в течение всей недели. Затем опять нестандартная ситуация, и в результате в центре европейской России температура будет низкая, температурный фон будет на шесть-десять градусов ниже нормы. За декаду с 12-е по 21-е число температура будет ниже нормы на шесть-восемь градусов (... )Минимума температуры достигнут в конце рабочей недели - в пятницу и субботу», – добавил он. При этом холода будут усиливаться ежедневно: к четвергу аномалия достигнет семи-восьми градусов, а к субботе – десяти градусов. Аномально холодная погода продержится, как минимум, до субботы. Похолодает и на юге европейской России. «Очень сложная погода. Сильных холодов нет, но в связи с этим понижением она сопровождается очень сильными осадками и ветровым режимом», – заключил синоптик. Ранее москвичам пообещали аномальные морозы на всю неделю.