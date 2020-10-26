Следующему поколению российских политиков потребуются новые качества

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27 октября, вторник  |  Последнее обновление — 01:58  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Как Екатерина II убеждала Потёмкина не отдавать Крым

Михаил Диунов, кандидат исторических наук, публицист
История и России, и Турции, и Крыма пошла по-иному. А все потому, что кроме освобождения от должности командующего Потёмкин предложил Екатерине невиданный план – отдать Крым туркам. Как складывалась эта загадочная страница русской истории? Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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Катастрофическое поражение Зеленского на выборах

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Обитатели сибирского зоопарка предсказали результаты выборов в США

Предсказали результаты американских выборов трое животных из России – белый бенгальский тигр Хан, амурский тигр Бартек и камчатский бурый медведь Буян, которые обитают в красноярском Парке флоры и фауны «Роев ручей». Они выбирали из двух арбузов с изображениями претендентов. Хан «выбрал» Джо Байдена
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    Следующему поколению российских политиков потребуются новые качества

       26 октября 2020, 21:55
    Фото: vk.com/politleaders20
    Текст: Андрей Самохин

    Новым важным качеством для будущей российской политической элиты становится умение сопереживать другим людям, чувствовать «боль другого человека, как свою собственную», искренне стремиться помочь согражданам. Об этом рассказали как организаторы, так и рядовые участники конкурса «Лидеры России. Политика», финал которого стартовал в Москве.

    Открывая финал Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко поздравил финалистов с попаданием в сотню лучших. Он отметил, что политика – это «тяжелая профессиональная работа», которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться. Кириенко подчеркнул, что именно поэтому победителям конкурса дается возможность учиться у наставников.

    Кроме того, Кириенко напомнил ответ Владимира Путина на вопрос о том, что главное для президента, назвав его применимым для российских политиков вообще: «Самое главное – не перестать чувствовать боль другого человека, как свою собственную».

    Основная цель политика, по мнению Кириенко, сделать жизнь людей лучше. «Вы должны быть не просто наблюдателями за тем, что происходит в стране, а созидателями будущего, а каким оно будет, зависит от вас», – заключил первый замглавы администрации президента.

    Выступавший следом первый вице-спикер Госдумы, один из наставников конкурса Александр Жуков тоже сделал акцент на эмоциональной стороне политики, отметив, что большинство конкурсантов кажутся ему явно неравнодушными людьми. Причем Жуков признался, что не боится конкуренции со стороны новой генерации политиков.  

    «Я, наоборот, рад тому, что компетентные молодые люди с горящими глазами идут в политику»,

    – подчеркнул Жуков. Он надеется, что многие из его слушателей станут потом депутатами на уровне регионов, а также в Госдуме следующего созыва, что серьезно обновит качество законодательной работы.

    «Смогут ли политики нового призыва, пришедшие сквозь этот конкурс, привнести какие-то новые качества в российский политикум? – задал риторический вопрос Жуков в разговоре с корреспондентом газеты ВЗГЛЯД. – Если победители конкурса, попробовав себя на этом поприще в тестовом режиме, действительно пойдут в политику, то, думаю, что смогут привнести в нее новые и нужные стране качества. Например, в Госдуме мы нуждаемся в специалистах, которые досконально знают свою область деятельности, но при этом обладают более широкими компетенциями в политике».

    Жуков упомянул, что в качестве одного из заданий конкурсантам будет предложено отстаивать интересы какого-нибудь конкретного региона, «что для них совершенно новая задача». «Но с другой стороны, – подчеркнул вице-спикер парламента, – методы и аргументы, которые будут использовать при этом финалисты, не являющиеся профессиональными политиками, наверняка, будут необычны и интересны их наставникам-депутатам». «При таком взаимообогащении новые качества политики рождаются непосредственно в ходе конкурса», – подытожил Жуков.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в столице утром в понедельник на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» прошла церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика». К участию в нем было приглашено 100 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты в прошлых этапах проекта.

    Один из финалистов, гендиректор Волгоградского композитного завода, депутат Волгоградской городской думы Руслан Морозов участвовал ранее в аналогичном конкурсе «Лидеры России» и может сравнить фильтры отбора в этих соревнованиях. В этом конкурсе, по его мнению, одним из важных требований к претендентам стало наличие эмпатии, умение сочувствовать.

    «Приятно удивляет, что одним из главных критериев попадания в финал в нынешнем конкурсе для политиков стала не простая сумма компетенций и оценок успешности, а неравнодушие к людям, вовлеченность в служение обществу. И я нашел здесь среди наставников и участников тех, у которых можно этому поучиться», – поделился финалист с газетой ВЗГЛЯД.

    В Волгограде Морозов активно участвует в работе общественной организации, занятой возрождением меценатства и системы взаимопомощи в регионе. В том числе среди его задач – адресная поддержка многодетных семей и а семей, в которых есть дети с ограниченными возможностями. Депутат, по его словам, хотел бы видеть Волгоград центром предпринимательского сообщества России, для этого он и участвует в конкурсе.

    «Конкурс даст возможность донести до других регионов те успешные программы, которые мы уже реализовали у нас, масштабировать некоторые из них на федеральный уровень. И наоборот – отыскать, поучиться лучшим практикам коллег из других уголков страны. То есть, горизонтальный уровень связей, возникающий на конкурсе не менее важен, чем вертикальный», – подчеркнул собеседник.

    Работавший еще недавно в банке, финалист из Чувашии Александр Индюков вскоре после полуфиналов конкурса «Лидеры России. Политика» был назначен на должность советника министра экономического развития РФ.

    «Эмоциональный интеллект действительно стал одним критериев этого отбора, – рассказал он газете ВЗГЛЯД. –  Поведение будущих лидеров, их мимика и жесты, невербальные формы общения, эмоциональная реакция людей друг на друга в первые минуты очень сильно влияют на формирование «обратной связи». И здесь много лидеров-финалистов с развитым эмоциональным мышлением. Это очень приятные люди, и у них уже большой опыт работы с людьми».

    Нет ничего страшного в том, чтобы не выиграть конкурс, добавил Индюков. «Хочу пожелать тем из участников, которые не станут победителями, не опускать рук и продолжать работать на благо сограждан. Здесь очень много людей, занятых благотворительностью и волонтерством, причем среди них и действующие чиновники», – добавил он.

    Напомним, конкурс «Лидеры России. Политика» реализуется автономной некоммерческой организацией «Россия - страна возможностей» по поручению президента России. Проект стартовал в феврале этого года, на этапе регистрации получено почти 34 тыс. заявок на участие, более 9 тыс. из них были допущены до дистанционного этапа отбора, по итогам которого 544 конкурсанта получили приглашения в полуфиналы. В сентябре прошли два полуфинала, победителями которых в общей сложности стали 100 человек.

    Финал конкурса продлится в Москве до 28 октября. Для победителей организована специальная образовательная программа, которая будет проводиться Высшей школы государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Гендиректор АНО «Россия - страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров в своей речи перед финалистами предложил свое определение смысла этого состязания: «Конкурс – это своеобразный ускоритель для талантливых людей. Рано или поздно талантливые люди найдут свое место в жизни и реализуют свой потенциал, но конкурс помогает это сделать раньше. Для некоторых участников он является стимулом и шансом, чтобы обнаружить себя в другой области».

    Руководитель конкурса привел любопытную статистику: более половины финалистов - участники в возрасте от 30 до 40 лет, 29 процентов - от 40 до 50 лет, 10 процентов - участники старше 50 лет и только 9 процентов - младше 30 лет. «Стоит отметить, что женщины лучше мужчин справились с конкурсными испытаниями: если на этапе регистрации в конкурсе участвовали только 17% женщин, то в финале - уже 27%», – сообщил Комиссаров. Он констатировал, что точное число будущих победителей конкурса пока не известно, но оно не превысит 50 человек.

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