В Москве стартовал финал конкурса «Лидеры России. Политика»

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26 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:25  |  vz.ru
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Небывало дешевым российским кредитам грозит подорожание

Мягкой политике Банка России придет конец Евгений Разумный/«Ведомости»/ТАСС
С лета Россия живет в условиях исторически низкой ключевой ставки. Таких дешевых кредитных денег в стране еще не было. Центральный банк обещал и дальше смягчать политику. Но вместо этого регулятор второй раз сохраняет ставку на уровне 4,25%. Неужели это предельный уровень ставки для России? Подробности...
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Украина начала восстанавливать бизнес с Россией в обход Киева

В советское время экономики РСФСР и Украинской ССР были сплетены воедино tvagonm.com.ua
Москва могла бы и дальше снимать санкции с украинского бизнеса, разрешив, например, поставки продукции машиностроения. Об этом заявили представители деловых кругов России и Украины, которые в среду, впервые с 2014 года, провели переговоры о сотрудничестве. Первой жест доброй воли сделала Москва, сняв недавно с Украины часть санкций. Стоит ли ждать аналогичного шага от Киева? Подробности...
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«Вирусологи должны изучать здоровых людей»

На этих людей никто не обращает внимания, говоря: «Славу богу, не заразился», хотя именно их и следует изучать STEPHANIE LECOCQ/EPA/ТАСС
«Если медицина хочет создавать какие-то эффективные препараты против коронавируса, то нужно изучать не только больных, но и здоровых, потому что именно они являются образцом «как должно быть», – заявил газете ВЗГЛЯД биотехнолог Илья Духовлинов. Ученый рассказал о существовании людей с врожденным иммунитетом к коронавирусу и об их важности для медицины. Подробности...
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Зеленский потерпел сильнейшее политическое поражение

Голос Зеленского на Украине значит все меньше president.gov.ua
Колоссальное поражение. Именно так украинские эксперты называют итоги первого тура местных выборов для президента Владимира Зеленского и его партии «Слуга народа». Почему жители Украины предпочли проголосовать за другие политические силы, кто именно оказался победителем и каковы причины поражения партии украинского президента? Подробности...
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Исламские боевики из Карабаха разбредаются по Кавказу

Ликвидированные в Грозном боевики прибыли в Россию из Сирии nac.gov.ru
Боевики, которых ликвидировали во вторник в ходе боя в Грозном, проникли в Россию из-за границы. Известно, что уничтоженные террористы оттачивали свои боевые навыки в Сирии. Специалисты по безопасности обращают внимание: это произошло вскоре после появления сообщений о переброске Турцией исламистов из Сирии в зону карабахского конфликта. Подробности...
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Россия может натаскать каштанов из огня чужих сражений

Дмитрий Грунюшкин, писатель
Мы снова на границе, на разделе больших цивилизаций. Схватка неизбежна. И, учитывая нашу физическую мощь и тощий кошелек, наша задача выстоять в этой битве гигантов и быть достаточно прагматичными и дальновидными, чтобы не оказаться в этой битве разменной монетой. Подробности...
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Стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить. Подробности...
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«Опрос Зеленского» может выйти Донбассу боком

Сергей Миркин, журналист, Донецк
Пропагандисты Зеленского утверждают: когда на подконтрольных Киеву территориях Донбасса будет создана СЭЗ, там наступит хорошая жизнь, и жители ЛДНР сами захотят вернуться на Украину. Подробности...
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До начала революции в США осталось 10 дней

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Папа римский встал на сторону геев

Убийца Чапаева на улице Чапаева

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Пражская полиция жестко разогнала «антикарантинные протесты»

Вечером 18 октября в Праге прошла масштабная акция протеста футбольных и хоккейных болельщиков против введенного на фоне пандемии правительством Чехии запрета на спортивные мероприятия. Полиция применила водометы и слезоточивый газ. Часть протестующих была задержана
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«Союз МС-17» установил рекорд скорости полета к МКС

«Союз МС-17» с тремя членами экипажа впервые долетел до МКС по двухвитковой схеме, установив рекорд скорости полета к станции – 3 часа 7 минут. На борту находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американка Кэтлин Рубинс
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Библиотеки открылись в Липецке по нацпроекту

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    В Москве стартовал финал конкурса «Лидеры России. Политика»

    26 октября 2020, 13:35

    Текст: Евгения Шестак

    В Москве на площадке отеля «Ренессанс Москва Монарх Центр» прошла церемония открытия финала конкурса «Лидеры России. Политика». К участию в нем было приглашено 100 конкурсантов, которые показали наилучшие результаты в прошлых этапах проекта.

    В церемонии открытия приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, первый заместитель председателя Госдумы, наставник конкурса Александр Жуков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров, следует из пресс-релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД. 

    В приветственном слове Кириенко поздравил финалистов с попаданием в сотню лучших. Он отметил, что политика – это «тяжелая профессиональная работа, которая требует, чтобы человек всегда оставался открытым и способным учиться». Кириенко подчеркнул, что именно поэтому победителям конкурса дается возможность учиться у наставников.

    «У вас очень крутые наставники. Это наиболее успешные, наиболее опытные, наиболее талантливые и достойны люди, занимающиеся сегодня политикой России. У них точно есть чему поучиться», – сказал Кириенко финалистам.

    Он также отметил, что для человека, который посвящает свою жизнь политике и служению обществу, важен широкий кругозор и умение остро чувствовать людей. «Иногда считается, что главное качество политика – это уметь говорить. Это большая ошибка. Главная качество политика – это уметь слушать и слышать», – сказал он.

    В этот день в качестве гостей церемонию открытия финала посетили наставники конкурса: заместители председателя Государственной думы Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн и первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин. 

    После церемонии все они примут участие в оценке конкурсантов и пообщаются с некоторыми из них, чтобы определиться с подопечными для дальнейшей работы в рамках программы наставничества. Александр Жуков, выступая от имени наставников с приветственным словом к финалистам, отметил высокий уровень подготовки и искреннюю мотивацию конкурсантов. 

    «Нас иногда спрашивают журналисты: не боитесь ли вы конкуренции со стороны молодежи. Конечно, нет. Государственная Дума, как и вся система представительной власти, может эффективно работать, отвечать насущным запросам государства и общества только в одном случае: если она будет трибуной для разных политических сил и центром притяжения людей, которые хотят и могут служить своему народу. В каждом новом поколении такие неравнодушные люди есть и их все больше и больше», – сказал Жуков.

    Алексей Комиссаров напомнил, что всего на конкурс «Лидеры России. Политика» было подано почти 34 тыс. заявок, по итогам дистанционного этапа 544 участника были приглашены в очные полуфиналы, а финалистами стали 100 человек. 

    Более половины финалистов (52%) – участники в возрасте от 30 до 40 лет, 29% – от 40 до 50 лет, 10% – участники старше 50 лет и 9% финалистов – младше 30 лет. Стоит отметить, что женщины лучше мужчин справились с конкурсными испытаниями: если на этапе регистрации в Конкурсе участвовали только 17% женщин, то в финале – уже 27%. 72% финалистов являются топ-менеджерами, 13% – руководителями среднего звена, 6% – работают на себя, 5% – являются линейными сотрудниками и 4% – функциональными руководителями. 

    Больше половины финалистов (53 человека) представляют Центральный федеральный округ, ЮФО и ПФО – по 11 участников, УРФО и СФО – по 6 человек, СЗФО и СКФО – по 5 конкурсантов и 3 финалиста представляют ДФО. Среди регионов лидером по числу финалистов является Москва – 33 конкурсанта. 9 участников представляют Московскую область, 5 – Курскую область, по 4 человека – Санкт-Петербург, Республику Дагестан, Волгоградскую и Ростовскую области. Всего в финале Конкурса соревнуются участники из 39 регионов России.

    «Для победителей конкурса «Лидеры России. Политика» будет организована специальная образовательная программа, которая будет проводиться Высшей школы государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж». Программа будет состоять из нескольких модулей и пройдет с декабря 2020 года по июнь следующего года. Это будет комплексное обучение, которое, мы надеемся, позволит нашим победителям более успешно продвигаться в дальнейшем и строить свою политическую или другую карьеру», – отметил Комиссаров.

    По его словам, на финале конкурса «Лидеры России. Политика» большое внимание было уделено безопасности всех присутствующих. В ближайшие два дня конкурсантов ждет насыщенная программа: оценочные, образовательные и социальные мероприятия. А в среду будут объявлены результаты финала и награждены победители конкурса.

    Накануне все присутствующие финалисты, эксперты по оценке, организаторы и персонал прошли тестирование на коронавирус и получили отрицательные результаты.

    Победители конкурса получат персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны и право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления «Сенеж» совместно с Высшей школой государственного управления (ВШГУ).

    Напомним, что конкурс «Лидеры России. Политика» стартовал 25 февраля 2020 года. По итогам регистрации было получено почти 34 тыс. заявок, к дистанционному этапу отбора были приглашены 9,1 тыс. конкурсантов, а по его итогам приглашение в полуфинал получили 544 человека, из которых затем были отобраны 100 финалистов.


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