Эксперты ВОЗ прибывают в Китай для выяснения происхождения COVID

Эксперты по COVID-19 Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении вируса, прибудут в Китай, 14 января, сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

«Ученые, участвующие в международной миссии по вопросу о происхождении заболевания COVID-19, прибудут в Китай в четверг», – написал он на своей странице в Twitter.

Гебрейесус поприветствовал решение китайских властей принять участие в изучении происхождения коронавируса. «Мы приветствуем заявление, касающееся международной группы для исследования происхождения вируса, вызывающего заболевание COVID-19. Мы ожидаем тесной работы с нашими китайскими партнерами по вопросу об этой исключительной важной миссии в целях определения источника вируса и пути его внедрения в человеческую популяцию», – подчеркнул гендиректор ВОЗ.

В начале января глава МИД КНР Ван И заявил, что новый коронавирус появился не в Китае, а в нескольких местах по всему миру, хотя республика и стала первой страной, сообщившей о COVID.

Ранее Китай обвинили в попытках помешать публикациям о происхождении нового коронавируса, которые могут выявить халатность китайских властей.

Напомним, канал CNN сообщал о получении доказательств сокрытия Китаем масштабов пандемии COVID-19. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности.

Избранный президент США Джозеф Байден заявил, что не считает нужным принимать в отношении Китая меры из-за распространения по миру COVID-19.