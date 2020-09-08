Здоровье Ефремова сочли удовлетворительным для отбывания наказания в колонии

У осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова отсутствуют заболевания, которые препятствовали бы ему отбывать наказание в колонии, сообщил источник в правоохранительной системе.

«Состояние его здоровья позволяет отбывать наказание в колонии. По имеющейся информации, его хронические заболевания не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания», – передает ТАСС.

Источник в медицинских кругах уточнил, что Ефремов страдает хронической обструктивной болезнью легких.

На ваш взгляд Актер Михаил Ефремов приговорен к восьми годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы. Приговор справедлив? Да

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Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

Ефремов будет помещен в камеру карантинного отделения в следственном изоляторе, актер находится в СИЗО-5 «Водник» на Выборгской улице.

Суд пришел к выводу, что Ефремов находился за рулем автомобиля во время ДТП и был в нем один. Судья добавила, что показания свидетелей защиты о том, что Ефремов не находился за рулем автомобиля и что в нем находились какие-либо иные лица не нашли своего объективного подтверждения и противоречат объективным данным и согласующимся с ними показаниями свидетелей.

Сам Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

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