Генсек ООН возмутил Сеть заявлением о «приносящем ущерб» патриархате

Интернет-пользователей возмутило заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша о том, что в мире и культуре доминирует «приносящий каждому ущерб» патриархат, пишет Daily Mail.

Официальная страница ООН в Twitter опубликовала часть выступления Гутерреша, посвященного влиянию вспышки COVID-19 на женщин. На момент публикации статьи пост собрал более 13 тыс. комментариев, большая часть которых выражает несогласие и недоумение, передает Ино ТВ.

«Пандемия COVID-19 демонстрирует то, что мы все знаем: результатом тысячелетия патриархата стал мир, в котором доминируют мужчины, и культура, в которой доминируют мужчины. Это наносит ущерб всем – женщинам, мужчинам, девочкам и мальчикам», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с заявлением Гуттереша в Сети распространяются призывы лишить ООН финансирования.

Как поясняет Daily Mail, цитата Гетерреша была взята из речи, произнесенной им в конце августа. В ней генсекретарь ООН заявлял, что COVID-19 «углубляет существующие, в том числе гендерное, неравенства». Он также отмечал, что пандемия показала большую эффективность мировых лидеров-женщин.

Ранее генсек ООН заявил, что миру необходим «новый глобальный договор», который создаст более справедливое мироустройство на Земле.