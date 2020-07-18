Генсек ООН предложил «новый глобальный договор»

Миру необходим «новый глобальный договор», который создаст более справедливое мироустройство на Земле, заявил генсек ООН Антониу Гутерреш.

«Пандемия коронавируса обнаружила печальный разрыв между собственными интересами и интересами общества, а также огромные пробелы в структурах управления и этических рамках», –цитирует генсека ТАСС.

Для ликвидации этих недостатков нужно заключить новый общественный договор, отметил Гутерреш.

«Нам нужен новый глобальный договор, обеспечивающий более широкое и справедливое распределение власти, богатства и возможностей на международном уровне», – заявил глава ООН.

Факторами, уравнивающими возможности людей, должны стать образование и цифровые технологии, сказал генсек. «Правительства должны уделять приоритетное внимание равному доступу, от обучения в раннем возрасте до непрерывного образования», – приводит слова Гутерреша РИА «Новости».

К 2030 году необходимо удвоить расходы на образование в странах с низким и средним доходом и довести их до 3 трлн долларов в год.

«Новый общественный договор, заключенный между правительствами, людьми, гражданским обществом, предприятиями и другими заинтересованными сторонами, должен охватывать вопросы занятости, устойчивого развития и социальной защиты на основе равных прав и возможностей для всех», – добавил глава организации.

Также необходима регуляция рынка труда в сочетании с конструктивным диалогом между работодателями и трудящимися, это должно способствовать улучшению оплаты и условий труда.

Гутерреш предупредил, что в случае, если договор не будет принят, мир столкнется с «еще большим неравенством и отсутствием солидарности».

Напомним, 1 июля Совбез ООН поддержал призыв генсека организации Антониу Гутерреша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса, члены СБ приняли резолюцию на этот счет.

Гутерреш призывал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса еще в марте. Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.