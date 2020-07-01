СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня по всему миру на время пандемии

Совбез ООН поддержал призыв генсека организации Антониу Гутерреша о прекращении огня во всех конфликтах на фоне пандемии коронавируса, члены СБ приняли резолюцию на этот счет, заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

«Совет безопасности поддержал сегодня призыв генерального секретаря к глобальному прекращению огня на фоне COVID-19, приняв резолюцию», – передает РИА «Новости» слова Хойсгена.

Гутерреш призвал к повсеместному прекращению огня из-за коронавируса еще в марте. Газета ВЗГЛЯД писала об этой инициативе.