«Черные маги» устроили обряд у здания суда в поддержку Ефремова

Полиция задержала двух «магов», которые устроили ритуальный обряд у здания Пресненского суда, где проходит оглашение приговора по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Как сообщает Telegram-канал Mash, двое молодых людей в костюмах «магов» колдовали над фотографиями Ефремова и адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского.

«Мы единственные, кого вам стоит бояться в этом мире», – заявил один из магов.

«Граждане, вам меня стоит бояться. Прекращайте», – ответил полицейский.

Двое мужчин попытались сжечь чучело адвоката Добровинского, однако полицейский призвал нарушителей прекратить обряд и проводил их в полицейский автобус, передает ТАСС.

Кроме того, к зданию суда пришел шаман с бубном и устроил обряд в поддержу Ефремова, передает RT.

Тем временем барабанщицы и актеры в костюмах устроили шоу у здания суда. Судья продолжает оглашать приговор.

В четверг Ефремов признал вину в ДТП и заявил, что «алкоголь – дикое зло: если не знаешь меры, то попадешь на 11 лет на нары». Его адвокат Эльман Пашаев заявлял, что актер решился на это, так как потерял последнюю надежду на «положительные» результаты биологической экспертизы пассажирского сиденья.

Напомним, 8 июня Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Уголовное дело по факту произошедшего ДТП со смертельным исходом передано в столичный главк МВД. Еще одно дело возбуждено по факту сбыта наркотиков Ефремову.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД