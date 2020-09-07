Охлобыстин попросил Путина о «несправедливости» для Ефремова

Актер и режиссер Иван Охлобыстин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой проявить к Ефремову «несправедливость».

«Вне всяких сомнений Михаил виноват, но проявите несправедливость по отношению к нему, ту самую «несправедливость», которую он яростно обличал много лет. Обличал по наивности, отсутствию стратегического мышления и потворству прозападно настроенной, либеральной общественности. Пощадите его своим личным указом, ему не выжить в тюрьме», – написал Охлобыстин на своей странице ВКонтакте.

«Я знаю, что люди осудят меня за эту просьбу, но у меня больше нет возможности спасти близкого человека и я все-таки прошу», – говорится в обращении.

Иван Охлобыстин неоднократно подчеркивал, что дорожит своим другом Михаилом Ефремовым. Он также сделал заявление о том, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму, поскольку там он сопьется, и что лучше всего ограничиться условным сроком, «чтобы он отдавал государству лучшее, что у него есть – талант».

8 июня актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения сел за руль Jeep Grand Cherokee, выехал на полосу встречного движения в центре Москвы и врезался в автофургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.