Киев подтвердил проведение переговоров по Донбассу в Минске

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что не видит необходимости в переносе переговоров по ситуации в Донбассе из Минска в другое место на фоне белорусских протестов.

«Насущной необходимости в том, чтобы прямо сейчас переносить минский процесс из Минска, нет. Но мы, безусловно, понимаем, что такая потребность в любой момент может возникнуть. И поэтому мы смотрим на возможные альтернативы», – передает ТАСС слова Кулебы.

Министр заявил, что перенос переговоров в другое место возможен, но для этого должны быть веские основания. Это могут быть события «и гуманитарного, и политического, и правозащитного, и разведывательного (характера), и в сфере безопасности».

«Нужно комплексно смотреть на развитие ситуации в Белоруссии», – пояснил Кулеба.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал 80,1% голосов.