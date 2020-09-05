Нарышкин рассказал о российских разведчиках за рубежом

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что сотрудников СВР стало достаточно для защиты страны от внешних угроз.

«Достаточно для того, чтобы решать поставленные перед Службой внешней разведки задачи по выявлению и предупреждению всего комплекса внешних угроз нашему государству и нашим гражданам», – сказал Нарышкин в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Ранее Сергей Нарышкин высказывался о ситуации в Белоруссии, характеризуя происходящее как попытку «украинских экстремистов «перенести пожар» в соседнюю Белоруссию». Также директор СВР прокомментировал отравление Алексея Навального, допустив его фальсификацию.