В России подтвердили 5,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5205 новых случаев коронавируса в 84 регионах», при этом 24% не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 671, Санкт-Петербурге – 195, Московской области – 168.

Зафиксировано 110 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 379 человек.

Всего в стране выявлено 1 млн 20 тыс. 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 759 летальных исходов, выздоровели 838 тыс.126 человек.

Накануне, 4 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 5110. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 95

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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