В России подтвердили 5,1 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 5110 новых случаев коронавируса в 84 регионах», при этом 24,2% из них не имели клинических проявлений болезни.

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 692, Санкт-Петербурге – 193, Московской области – 164.

Зафиксирован 121 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровело 5 тыс. 812 человек.

Всего в стране выявлено 1 млн 15 тыс. 105 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 17 тыс. 649 летальных исходов, выздоровело 832 тыс. 747 человек.

Накануне, 3 сентября, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 4995. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 115.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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