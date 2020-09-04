Турция заявила об «истерике» у Макрона из-за поражения Хафтара

У французского лидера Эммануэля Макрона началась «истерика» из-за того, что поддержанный им командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халиф Хафтар «был побежден», заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«В Ливии Франция поддерживала путчиста Хафтара и совершила серьезную ошибку. Ситуация изменилась, баланс поменялся, Хафтар был побежден, и Макрон впал в истерику», – цитирует турецкого министра «Интерфакс».

Он добавил, что такое поведение, в том числе обвинения со стороны Парижа в провокационных действиях против французских ВМС «выставляют Францию на посмешище».

Летом 2020 года отношения между Грецией и Турцией обострились в связи с тем, что турецкое судно начало геологоразведочные работы в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной. Вооруженные силы Греции были приведены в повышенную боевую готовность.

В середине августа газета ВЗГЛЯД сообщала о том, что в конфликт между Турцией и Грецией вмешалась французская сторона.

В Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА и обещал не допустить захват Сирта, который сейчас контролируется Ливийской национальной армией.