Турция создаст военно-морскую базу в Ливии

Турция, Катар и Правительство национального согласия (ПНС) Ливии подписали соглашение о создании турецкой военно-морской базы в ливийском городе Мисурата, сообщает телеканал «Аль-Арабия».

Согласно договоренности, в Мисурате будет создан трехсторонний военный координационный центр, пишет «Коммерсант».

«Кроме того, стороны договорились об отправке катарских военных советников в Ливию для обучения ливийских военных, а также о предоставлении Ливии мест в турецких и катарских военных училищах», –сказано в сообщении «Аль-Арабии».

Соглашение было принято для «повышения боеспособности воинских подразделений, подчиняющихся ПНС».

Напомним, в конце июля Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии.

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