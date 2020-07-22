Россия и Турция решили создать совместную рабочую группу по Ливии

Россия и Турция намерены создать совместную рабочую группу по урегулированию ситуации в Ливии, следует из совместного заявления двух стран по итогам консультаций в Анкаре.

В документе указывается, что стороны договорились «рассмотреть создание совместной рабочей группы по Ливии и провести следующий раунд консультаций в Москве в ближайшее время», передает ТАСС.

Также было решено в ближайшее время провести раунд консультаций в Москве, передает РИА «Новости».

Указывается, что Россия и Турция продолжат оказывать влияние на ливийские стороны для прекращения огня, так как конфликт в Ливии не имеет военного решения и может быть урегулирован только путем политического процесса, «ведомого и осуществляемого самими ливийцами при содействии ООН».

Напомним, в Анкаре 21-22 июля российская межведомственная делегация во главе с замглавы МИД России Сергеем Вершининым c участием представителей Минобороны России провела консультации с руководством различных турецких ведомств во главе с заместителем министра иностранных дел Турции Седатом Оналом.

В Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа.

Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА. Востоковед Михаил Рощин комментировал газете ВЗГЛЯД угрозу столкновения в Ливии военных Египта и Турции.