В России оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

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14 июля, вторник  |  Последнее обновление — 12:00  |  vz.ru
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Галина Хованская: Для людей с невысоким доходом нужно строить наемные дома

Уже к середине 20-х годов новоселье будут справлять по пять миллионов российских семей в годФото: Александр Рюмин/ТАСС
До пандемии лишь около трети россиян могли себе позволить взять кредит на квартиру. Сейчас этот процент еще ниже. Об этом сказала газете ВЗГЛЯД глава комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Владимир Путин в понедельник заявил, что у России впервые появился исторический шанс решить жилищный вопрос. Какими же могут быть пути решения важнейшей проблемы? Подробности...
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Окружение Фургала разогревает Хабаровск

Местные эксперты уверены, что акция была спланирована заранееФото: Дмитрий Моргулис/ТАСС
В Хабаровске прошла несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ее организаторами выступили подчиненные губернатора, которые, похоже, таким образом пытаются обезопасить от возможного ареста себя самих. При этом краевые чиновники проигнорировали реальную опасность для всех жителей города – пандемию коронавируса. Подробности...
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Как работает гриф секретности в деле Сафронова

Адвокаты Сафронова выбрали сомнительную линию защитыФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Советнику главы Роскосмоса журналисту Ивану Сафронову предъявлено обвинение в госизмене. Сам Сафронов утверждает, что полностью невиновен, аналогичные заявления делают и его адвокаты. В чем особенность линии защиты, которую используют адвокаты Сафронова – и действительно ли секретность используемых в деле материалов мешает качественной защите обвиняемого? Подробности...
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Предатель уничтожил половину Оклахомы

Оклахома была «медвежьим углом», куда в добровольно-принудительном порядке ссылали индейцевФото: Michael Nigro/ZUMA/ТАСС
Верховный суд США восстановил справедливость в отношении части американских индейцев, вернув им землю − половину штата Оклахома. Это сенсационное и без преувеличения историческое решение, критики которого ожидают катастрофических последствий для страны в будущем, а уже в этом году оно может стоить Трампу переизбрания. По сути, президента попросту предали.  Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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Россия и Европа должны ответить Эрдогану за Святую Софию

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Реджепа Эрдогана нужно наказать за изменение статуса Святой Софии. И даже не за то, что он покусился на памятник ЮНЕСКО, а за то, почему он покусился. Если не дать турецкому султану по рукам сейчас, то потом придется тратить на это гораздо больше сил. Подробности...

Решение Верховного суда круче возвращения Крыма

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Верховный суд РФ постановил, что россияне вправе подавать иски к Facebook в российских судах. С учётом того, что это всё автоматически распространится на Instagram, Twitter и прочие, по сути дела, это новая попытка «возвращения» Крыма, даже ещё и круче. Подробности...

Хабаровское дело – привет из 90-х

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Заказчиками и организаторами мероприятий в поддержку Фургала являются не консолидированные хабаровские элиты, а их часть – причем очень специфическая. Та самая, что родом из бизнеса «святых 90-х». Подробности...
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      Забавная акция прошла на Украине – было присуждено звание обладательницы самой большой натуральной груди в стране. Звание это получила уроженка Полтавской области Мила Кузнецова, судьи зафиксировали у нее 13 размер груди
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      Массовые беспорядки произошли в Сербии – протестующие против карантинных мер жители Белграда попытались взять штурмом парламент страны. Они недовольны, в частности, планами ввести комендантский час
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          • Армению

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                 14 июля 2020, 11:32
              Фото: Al Youm Al Saabi/Reuters
              Текст: Оксана Борисова

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              «Турция в Египте рассматривается как колонизатор времен Османской империи, и сегодня турки вновь подходят к египетским границам. Это не вызывает оптимизма», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Михаил Рощин, комментируя решение парламента Ливии разрешить Египту вмешаться в конфликт в стране.

              «Ситуация в Ливии становится все более напряженной из-за того, что переговорный процесс зашел в тупик. Если бы турки не ввели свой контингент на территорию Ливии, не поставляли бы туда вооружение и боевиков – Египту не пришлось бы рассматривать вариант военного вмешательства в ливийский конфликт», – сказал научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.

              По словам эксперта, Египет не заинтересован в том, чтобы соседняя с ним страна оказалась под турецкой оккупацией. «Потому сейчас ключевым моментом является борьба за город Сирт, который расположен на границе Триполитании и Киренаики, где базируется маршал Хафтар. Если туркам удастся захватить Сирт – у них откроется возможность двигаться на Бенгази. Это понимают в Египте, поэтому Каир, думаю, будет помогать Хафтару», – пояснил востоковед.

              При этом отношения Каира и Анкары могут серьезно измениться, если египетской армии придется столкнуться с турецкими войсками. «Ранее обе страны были конкурентами в сфере туризма, теперь – в сфере внешней политики. Но для Египта, в отличие от Турции, ситуация в Ливии является вопросом национальной безопасности из-за протяженной сухопутной границы», – отметил эксперт.

              Кроме того, противостояние Каира и Анкары имеет исторический контекст. «Турция рассматривается в Египте как колонизатор времен Османской империи, от которого удалось избавиться. Но сегодня турки вновь подходят к египетским границам. Потому ситуация не вызывает оптимизма», – заключил Рощин.

              Ранее Палата представителей Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт. Кроме того, действующий на востоке страны парламент призвал к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». В заявлении депутатов говорится о необходимости «нанести поражение оккупанту».

              Указывается, что войска Египта «имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность», если Каир сочтет неизбежной «угрозу безопасности двух стран».

              Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

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