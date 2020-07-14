В России оценили угрозу столкновения военных Египта и Турции в Ливии

«Турция в Египте рассматривается как колонизатор времен Османской империи, и сегодня турки вновь подходят к египетским границам. Это не вызывает оптимизма», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Михаил Рощин, комментируя решение парламента Ливии разрешить Египту вмешаться в конфликт в стране.

«Ситуация в Ливии становится все более напряженной из-за того, что переговорный процесс зашел в тупик. Если бы турки не ввели свой контингент на территорию Ливии, не поставляли бы туда вооружение и боевиков – Египту не пришлось бы рассматривать вариант военного вмешательства в ливийский конфликт», – сказал научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор Михаил Рощин.

По словам эксперта, Египет не заинтересован в том, чтобы соседняя с ним страна оказалась под турецкой оккупацией. «Потому сейчас ключевым моментом является борьба за город Сирт, который расположен на границе Триполитании и Киренаики, где базируется маршал Хафтар. Если туркам удастся захватить Сирт – у них откроется возможность двигаться на Бенгази. Это понимают в Египте, поэтому Каир, думаю, будет помогать Хафтару», – пояснил востоковед.

При этом отношения Каира и Анкары могут серьезно измениться, если египетской армии придется столкнуться с турецкими войсками. «Ранее обе страны были конкурентами в сфере туризма, теперь – в сфере внешней политики. Но для Египта, в отличие от Турции, ситуация в Ливии является вопросом национальной безопасности из-за протяженной сухопутной границы», – отметил эксперт.

Кроме того, противостояние Каира и Анкары имеет исторический контекст. «Турция рассматривается в Египте как колонизатор времен Османской империи, от которого удалось избавиться. Но сегодня турки вновь подходят к египетским границам. Потому ситуация не вызывает оптимизма», – заключил Рощин.

Ранее Палата представителей Ливии дала разрешение на вмешательство Египта в ливийский конфликт. Кроме того, действующий на востоке страны парламент призвал к «согласованным усилиям между двумя братскими народами». В заявлении депутатов говорится о необходимости «нанести поражение оккупанту».

Указывается, что войска Египта «имеют право вмешаться, чтобы защитить ливийскую и египетскую национальную безопасность», если Каир сочтет неизбежной «угрозу безопасности двух стран».

Напомним, в Ливии продолжается вооруженный конфликт между Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара и силами Правительства национального согласия Фаиза Сараджа, контролирующими Триполи. ПНС поддерживается Турцией. Египет объявил о готовности ввести войска в Ливию для поддержки ЛНА.

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